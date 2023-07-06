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Чудесный жмых. В России нашли новый пребиотик для животных - РИА Новости, 06.07.2023
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Наука
 
07:00 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/nauka-1882377358.html
Чудесный жмых. В России нашли новый пребиотик для животных
Чудесный жмых. В России нашли новый пребиотик для животных - РИА Новости, 06.07.2023
Чудесный жмых. В России нашли новый пребиотик для животных
Использовать отходы переработки эфиромасличных растений как полезную добавку к животноводческим кормам предложили ученые ДГТУ. По их словам, экономическая... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T07:00
2023-07-06T07:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
донской государственный технический университет
россия
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Использовать отходы переработки эфиромасличных растений как полезную добавку к животноводческим кормам предложили ученые ДГТУ. По их словам, экономическая выгода от этого составит сотни миллионов рублей в год. Результаты опубликованы в журнале Agriculture.Пребиотики – вещества, стимулирующие рост полезных бифидо- и лактобактерий в кишечнике. Их присутствие в микробиоте организма в нужных количествах обеспечивает высокий иммунитет и стрессоустойчивость, объяснили ученые.По словам специалистов, в животноводстве пребиотики сегодня используются довольно редко из-за отсутствия экономически эффективных источников их получения, однако потребность в них высока.Команда ученых Донского государственного технического университета (ДГТУ) продемонстрировала, что отходы переработки эфиромасличных растений проявляют выраженную пребиотическую активность и могут быть использованы в качестве компонентов кормов."Мы изучили растительные отходы различных сельхозпроизводств на юге России, обнаружив в итоге сразу три культуры, жмыхи которых имеют высокие пребиотические свойства", – рассказал декан агропромышленного факультета ДГТУ Дмитрий Рудой.Как объяснили ученые, отходы переработки горчицы посевной (Brassica juncea), рыжика посевного (Camelina sativa) и лаванды колосовидной (Lavandula angustifolia) усиливают кислотообразующие свойства молочнокислых бактерий, тем самым повышая кислотность среды кишечника. Это приводит к уменьшению количества энтерококков, кишечной палочки и лактозоположительных бактерий, избыток которых опасен для организма.Объем отходов переработки в России всех эфиромасличных культур составляет около 38 тыс. тонн в год, 30–40% из которых, по словам ученых ДГТУ, составляют три выбранных растения. При этом большая часть жмыха сегодня просто утилизируется."При использовании хотя бы 4 тыс. тонн жмыха предложенных нами культур в комбикормах прямая экономическая выгода, по нашим подсчетам, составит почти 1 млрд рублей в год", – отметил Рудой.Исследование проводилось на уникальной установке, имитирующей кишечное содержимое различных сельскохозяйственных животных, которая была разработана специалистами ДГТУ в 2022 году.В дальнейшем научный коллектив планирует продолжить поиск эффективных источников пребиотиков и разработать новые корма для животноводства и рыбоводства.Исследования проводятся в рамках гранта правительства РФ по теме "Ветеринарные пробиотические препараты направленного модулирования здоровья животных". ДГТУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20220530/dgtu-1791111512.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, донской государственный технический университет, россия, ростов-на-дону
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Донской государственный технический университет, Россия, Ростов-на-Дону

Чудесный жмых. В России нашли новый пребиотик для животных

© iStock.com / branexКормление коров на ферме
Кормление коров на ферме - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© iStock.com / branex
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Использовать отходы переработки эфиромасличных растений как полезную добавку к животноводческим кормам предложили ученые ДГТУ. По их словам, экономическая выгода от этого составит сотни миллионов рублей в год. Результаты опубликованы в журнале Agriculture.
Пребиотики – вещества, стимулирующие рост полезных бифидо- и лактобактерий в кишечнике. Их присутствие в микробиоте организма в нужных количествах обеспечивает высокий иммунитет и стрессоустойчивость, объяснили ученые.
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По словам специалистов, в животноводстве пребиотики сегодня используются довольно редко из-за отсутствия экономически эффективных источников их получения, однако потребность в них высока.
Команда ученых Донского государственного технического университета (ДГТУ) продемонстрировала, что отходы переработки эфиромасличных растений проявляют выраженную пребиотическую активность и могут быть использованы в качестве компонентов кормов.
«
"Мы изучили растительные отходы различных сельхозпроизводств на юге России, обнаружив в итоге сразу три культуры, жмыхи которых имеют высокие пребиотические свойства", – рассказал декан агропромышленного факультета ДГТУ Дмитрий Рудой.
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ

Аспирант ДГТУ проводит исследования на установке, имитирующей кишечное содержимое различных сельскохозяйственных животных

Ученый ДГТУ проводит исследования на установке, имитирующей кишечное содержимое различных сельскохозяйственных животных

Аспирант ДГТУ проводит исследования на установке, имитирующей кишечное содержимое различных сельскохозяйственных животных

© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУУстановка, имитирующая кишечное содержимое различных сельскохозяйственных животных.
Установка, имитирующая кишечное содержимое различных сельскохозяйственных животных
Установка, имитирующая кишечное содержимое различных сельскохозяйственных животных.
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
2 из 2

Аспирант ДГТУ проводит исследования на установке, имитирующей кишечное содержимое различных сельскохозяйственных животных

© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
1 из 2
Установка, имитирующая кишечное содержимое различных сельскохозяйственных животных.
© Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
2 из 2
Как объяснили ученые, отходы переработки горчицы посевной (Brassica juncea), рыжика посевного (Camelina sativa) и лаванды колосовидной (Lavandula angustifolia) усиливают кислотообразующие свойства молочнокислых бактерий, тем самым повышая кислотность среды кишечника. Это приводит к уменьшению количества энтерококков, кишечной палочки и лактозоположительных бактерий, избыток которых опасен для организма.
Объем отходов переработки в России всех эфиромасличных культур составляет около 38 тыс. тонн в год, 30–40% из которых, по словам ученых ДГТУ, составляют три выбранных растения. При этом большая часть жмыха сегодня просто утилизируется.
"При использовании хотя бы 4 тыс. тонн жмыха предложенных нами культур в комбикормах прямая экономическая выгода, по нашим подсчетам, составит почти 1 млрд рублей в год", – отметил Рудой.
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Исследование проводилось на уникальной установке, имитирующей кишечное содержимое различных сельскохозяйственных животных, которая была разработана специалистами ДГТУ в 2022 году.
В дальнейшем научный коллектив планирует продолжить поиск эффективных источников пребиотиков и разработать новые корма для животноводства и рыбоводства.
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Исследования проводятся в рамках гранта правительства РФ по теме "Ветеринарные пробиотические препараты направленного модулирования здоровья животных". ДГТУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаДонской государственный технический университетРоссияРостов-на-Дону
 
 
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