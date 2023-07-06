https://ria.ru/20230706/nauka-1882377358.html

Чудесный жмых. В России нашли новый пребиотик для животных

Чудесный жмых. В России нашли новый пребиотик для животных - РИА Новости, 06.07.2023

Чудесный жмых. В России нашли новый пребиотик для животных

Использовать отходы переработки эфиромасличных растений как полезную добавку к животноводческим кормам предложили ученые ДГТУ. По их словам, экономическая... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T07:00

2023-07-06T07:00

2023-07-06T07:00

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Использовать отходы переработки эфиромасличных растений как полезную добавку к животноводческим кормам предложили ученые ДГТУ. По их словам, экономическая выгода от этого составит сотни миллионов рублей в год. Результаты опубликованы в журнале Agriculture.Пребиотики – вещества, стимулирующие рост полезных бифидо- и лактобактерий в кишечнике. Их присутствие в микробиоте организма в нужных количествах обеспечивает высокий иммунитет и стрессоустойчивость, объяснили ученые.По словам специалистов, в животноводстве пребиотики сегодня используются довольно редко из-за отсутствия экономически эффективных источников их получения, однако потребность в них высока.Команда ученых Донского государственного технического университета (ДГТУ) продемонстрировала, что отходы переработки эфиромасличных растений проявляют выраженную пребиотическую активность и могут быть использованы в качестве компонентов кормов."Мы изучили растительные отходы различных сельхозпроизводств на юге России, обнаружив в итоге сразу три культуры, жмыхи которых имеют высокие пребиотические свойства", – рассказал декан агропромышленного факультета ДГТУ Дмитрий Рудой.Как объяснили ученые, отходы переработки горчицы посевной (Brassica juncea), рыжика посевного (Camelina sativa) и лаванды колосовидной (Lavandula angustifolia) усиливают кислотообразующие свойства молочнокислых бактерий, тем самым повышая кислотность среды кишечника. Это приводит к уменьшению количества энтерококков, кишечной палочки и лактозоположительных бактерий, избыток которых опасен для организма.Объем отходов переработки в России всех эфиромасличных культур составляет около 38 тыс. тонн в год, 30–40% из которых, по словам ученых ДГТУ, составляют три выбранных растения. При этом большая часть жмыха сегодня просто утилизируется."При использовании хотя бы 4 тыс. тонн жмыха предложенных нами культур в комбикормах прямая экономическая выгода, по нашим подсчетам, составит почти 1 млрд рублей в год", – отметил Рудой.Исследование проводилось на уникальной установке, имитирующей кишечное содержимое различных сельскохозяйственных животных, которая была разработана специалистами ДГТУ в 2022 году.В дальнейшем научный коллектив планирует продолжить поиск эффективных источников пребиотиков и разработать новые корма для животноводства и рыбоводства.Исследования проводятся в рамках гранта правительства РФ по теме "Ветеринарные пробиотические препараты направленного модулирования здоровья животных". ДГТУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20220530/dgtu-1791111512.html

https://ria.ru/20230110/nauka-1841878457.html

https://ria.ru/20230328/eda-1861221702.html

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