https://ria.ru/20230706/nato-1882685930.html

"Сделают в любом случае". В США рассказали, что задумала НАТО на Украине

"Сделают в любом случае". В США рассказали, что задумала НАТО на Украине - РИА Новости, 06.07.2023

"Сделают в любом случае". В США рассказали, что задумала НАТО на Украине

Государства Североатлантического альянса намерены ввести войска на Украину, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T21:31

2023-07-06T21:31

2023-07-06T22:31

политика

украина

польша

литва

сергей нарышкин

пентагон

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Государства Североатлантического альянса намерены ввести войска на Украину, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Страны НАТО планируют интервенцию на Украину. <…> Это произойдет в любом случае", — считает офицер.По его словам, руководства Польши и Литвы уже обсуждают возможное совместное вторжение на территорию соседней страны. При этом, как уточнил Макгрегор, это не обязательно будет финансироваться остальными союзниками, а может быть самостоятельной операцией двух государств альянса.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики. Ее власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела.

https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882630641.html

украина

польша

литва

россия

сша

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политика, украина, польша, литва, сергей нарышкин, пентагон, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, сша