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"Сделают в любом случае". В США рассказали, что задумала НАТО на Украине - РИА Новости, 06.07.2023
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21:31 06.07.2023 (обновлено: 22:31 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/nato-1882685930.html
"Сделают в любом случае". В США рассказали, что задумала НАТО на Украине
"Сделают в любом случае". В США рассказали, что задумала НАТО на Украине - РИА Новости, 06.07.2023
"Сделают в любом случае". В США рассказали, что задумала НАТО на Украине
Государства Североатлантического альянса намерены ввести войска на Украину, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T21:31
2023-07-06T22:31
политика
украина
польша
литва
сергей нарышкин
пентагон
нато
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Государства Североатлантического альянса намерены ввести войска на Украину, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Страны НАТО планируют интервенцию на Украину. &lt;…&gt; Это произойдет в любом случае", — считает офицер.По его словам, руководства Польши и Литвы уже обсуждают возможное совместное вторжение на территорию соседней страны. При этом, как уточнил Макгрегор, это не обязательно будет финансироваться остальными союзниками, а может быть самостоятельной операцией двух государств альянса.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики. Ее власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела.
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политика, украина, польша, литва, сергей нарышкин, пентагон, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, сша
Политика, Украина, Польша, Литва, Сергей Нарышкин, Пентагон, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, США
"Сделают в любом случае". В США рассказали, что задумала НАТО на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО планирует вторжение на Украину

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan WillcoxАмериканские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan Willcox
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Государства Североатлантического альянса намерены ввести войска на Украину, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«
"Страны НАТО планируют интервенцию на Украину. <…> Это произойдет в любом случае", — считает офицер.
По его словам, руководства Польши и Литвы уже обсуждают возможное совместное вторжение на территорию соседней страны. При этом, как уточнил Макгрегор, это не обязательно будет финансироваться остальными союзниками, а может быть самостоятельной операцией двух государств альянса.
В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики. Ее власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела.
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ПолитикаУкраинаПольшаЛитваСергей НарышкинПентагонНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияСША
 
 
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