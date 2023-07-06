Турция не одобрит членство Швеции в НАТО, сообщают СМИ
TGRT Haber: Турция заняла жесткую позицию перед встречей по членству Швеции в НАТО
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Турция перед важнейшей встречей в четверг в Брюсселе ясно дала понять, что не одобрит членство Швеции в НАТО, если Стокгольм не предпримет шагов по реализации договоренностей с Анкарой, передал телеканал TGRT Haber.
"Сегодня состоится важнейшая встреча в Брюсселе перед саммитом лидеров НАТО. Министры иностранных дел и руководители разведывательных органов Турции, Швеции и Финляндии проведут встречу на высоком уровне... Швеция еще не сделала тех шагов, которых ожидает Турция. Хотя 1 июня в Швеции был принят закон о борьбе с терроризмом, Стокгольм не выдал по запросу Анкары террористов РПК и FETÖ (запрещенные в Турции Рабочая партия Курдистана и организация проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает попытку переворота в 2016 года - ред.). Турция ясно дала понять, что не одобрит членство Швеции в НАТО, если Швеция не предпримет этих шагов", - сообщил телеканал.
Уточняется, что от Турции на встрече будут присутствовать министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын и советник президента Акиф Чагатай Кылыч.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов и прохождение определенных процедур. На саммите в Мадриде в конце июня 2022 года все страны НАТО согласились на присоединение Швеции и Финляндии. Затем начался процесс ратификации заявок на уровне национальных парламентов стран-членов. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, 4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, поскольку НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Финляндии и возможное присоединение Швеции к НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.