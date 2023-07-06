https://ria.ru/20230706/nato-1882522975.html

Турция не одобрит членство Швеции в НАТО, сообщают СМИ

Турция не одобрит членство Швеции в НАТО, сообщают СМИ - РИА Новости, 06.07.2023

Турция не одобрит членство Швеции в НАТО, сообщают СМИ

Турция перед важнейшей встречей в четверг в Брюсселе ясно дала понять, что не одобрит членство Швеции в НАТО, если Стокгольм не предпримет шагов по реализации... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:30

2023-07-06T10:30

2023-07-06T10:30

в мире

турция

швеция

финляндия

хакан фидан

фетхуллах гюлен

ибрагим калын

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Турция перед важнейшей встречей в четверг в Брюсселе ясно дала понять, что не одобрит членство Швеции в НАТО, если Стокгольм не предпримет шагов по реализации договоренностей с Анкарой, передал телеканал TGRT Haber. "Сегодня состоится важнейшая встреча в Брюсселе перед саммитом лидеров НАТО. Министры иностранных дел и руководители разведывательных органов Турции, Швеции и Финляндии проведут встречу на высоком уровне... Швеция еще не сделала тех шагов, которых ожидает Турция. Хотя 1 июня в Швеции был принят закон о борьбе с терроризмом, Стокгольм не выдал по запросу Анкары террористов РПК и FETÖ (запрещенные в Турции Рабочая партия Курдистана и организация проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает попытку переворота в 2016 года - ред.). Турция ясно дала понять, что не одобрит членство Швеции в НАТО, если Швеция не предпримет этих шагов", - сообщил телеканал. Уточняется, что от Турции на встрече будут присутствовать министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын и советник президента Акиф Чагатай Кылыч. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов и прохождение определенных процедур. На саммите в Мадриде в конце июня 2022 года все страны НАТО согласились на присоединение Швеции и Финляндии. Затем начался процесс ратификации заявок на уровне национальных парламентов стран-членов. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, 4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, поскольку НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Финляндии и возможное присоединение Швеции к НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20230706/blinken-1882482191.html

https://ria.ru/20230704/ratifikatsiya-1882221395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, швеция, финляндия, хакан фидан, фетхуллах гюлен, ибрагим калын, рабочая партия курдистана, нато, массачусетский технологический институт