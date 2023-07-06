Киев ищет поводы для введения на Украину контингента НАТО, заявил Рогов
Рогов: киевские власти ищут поводы для введения на Украину ограниченного контингента НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Киевские власти ищут поводы для введения на Украину ограниченного контингента НАТО, одним из них может стать провокация в отношении Запорожской АЭС, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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"Зеленскому нужен повод для введения на Украину ограниченного контингента НАТО, прежде всего войск Польши и стран Прибалтики. Одним из таких поводов как раз может стать провокация в отношении Запорожской АЭС", - сказал Рогов.
По его словам, войска НАТО могут войти на Украину по приглашению Владимира Зеленского с целью обеспечения радиационной безопасности в стране.
"Режиму Зеленского нужен любой повод, чтобы удержаться у власти, а странам НАТО - заполучить останки Украины для создания там своего военного плацдарма", - подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. За прошедшие 1,5 года территория АЭС неоднократно подвергалась обстрелам украинских войск, что грозило ядерной катастрофой.