https://ria.ru/20230706/nato-1882498787.html

Киев ищет поводы для введения на Украину контингента НАТО, заявил Рогов

Киев ищет поводы для введения на Украину контингента НАТО, заявил Рогов - РИА Новости, 06.07.2023

Киев ищет поводы для введения на Украину контингента НАТО, заявил Рогов

Киевские власти ищут поводы для введения на Украину ограниченного контингента НАТО, одним из них может стать провокация в отношении Запорожской АЭС, заявил РИА... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T07:32

2023-07-06T07:32

2023-07-06T07:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Киевские власти ищут поводы для введения на Украину ограниченного контингента НАТО, одним из них может стать провокация в отношении Запорожской АЭС, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Зеленскому нужен повод для введения на Украину ограниченного контингента НАТО, прежде всего войск Польши и стран Прибалтики. Одним из таких поводов как раз может стать провокация в отношении Запорожской АЭС", - сказал Рогов. По его словам, войска НАТО могут войти на Украину по приглашению Владимира Зеленского с целью обеспечения радиационной безопасности в стране. "Режиму Зеленского нужен любой повод, чтобы удержаться у власти, а странам НАТО - заполучить останки Украины для создания там своего военного плацдарма", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. За прошедшие 1,5 года территория АЭС неоднократно подвергалась обстрелам украинских войск, что грозило ядерной катастрофой.

https://ria.ru/20230705/nato-1882272866.html

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киев

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украина, киев, польша, владимир рогов, владимир зеленский, нато, запорожская аэс, в мире