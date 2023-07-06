https://ria.ru/20230706/naselenie-1882487205.html

Эксперт объяснил, почему России необходимо активно развивать Дальний Восток

Эксперт объяснил, почему России необходимо активно развивать Дальний Восток - РИА Новости, 06.07.2023

Эксперт объяснил, почему России необходимо активно развивать Дальний Восток

России нужно активно браться за развитие Дальнего Востока, создавать там инфраструктуру, чтобы прекратить отток населения – например, разумным шагом стало бы... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T02:20

2023-07-06T02:20

2023-07-06T02:20

россия

дальний восток

экономика

альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )

российская академия наук

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. России нужно активно браться за развитие Дальнего Востока, создавать там инфраструктуру, чтобы прекратить отток населения – например, разумным шагом стало бы строительство там новой мощной транспортной артерии, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "За развитие Дальнего Востока надо браться. Президент России об этом много говорил на прошлогоднем Восточном экономическом форуме", - сказал он. "По некоторым направлениям придется начинать с нуля. Поэтому требуется четкий план действий. Нужно возводить дома, поликлиники, школы, развивать инфраструктуру. Разумным видится строительство там мощной транспортной артерии, которая стала бы обрастать новыми населенными пунктами", - считает директор ЦЭМИ РАН. "Что скрывать, наш Дальний Восток уже давно - один из антилидеров по оттоку населения", - отметил Бахтизин. Он видит в этом серьезные риски – например, по его мнению, это "может спровоцировать соседние с Россией азиатские страны на какие-то действия, даже, скажем, экспансионного характера". Кроме того, концентрация значительной доли населения в европейской части страны несет ряд угроз, включая техногенные и эпидемиологические, добавил эксперт.

https://ria.ru/20230704/kurily-1882053002.html

россия

дальний восток

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россия, дальний восток, экономика, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), российская академия наук