https://ria.ru/20230706/naselenie-1882487205.html
Эксперт объяснил, почему России необходимо активно развивать Дальний Восток
Эксперт объяснил, почему России необходимо активно развивать Дальний Восток - РИА Новости, 06.07.2023
Эксперт объяснил, почему России необходимо активно развивать Дальний Восток
России нужно активно браться за развитие Дальнего Востока, создавать там инфраструктуру, чтобы прекратить отток населения – например, разумным шагом стало бы... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T02:20
2023-07-06T02:20
2023-07-06T02:20
россия
дальний восток
экономика
альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )
российская академия наук
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. России нужно активно браться за развитие Дальнего Востока, создавать там инфраструктуру, чтобы прекратить отток населения – например, разумным шагом стало бы строительство там новой мощной транспортной артерии, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "За развитие Дальнего Востока надо браться. Президент России об этом много говорил на прошлогоднем Восточном экономическом форуме", - сказал он. "По некоторым направлениям придется начинать с нуля. Поэтому требуется четкий план действий. Нужно возводить дома, поликлиники, школы, развивать инфраструктуру. Разумным видится строительство там мощной транспортной артерии, которая стала бы обрастать новыми населенными пунктами", - считает директор ЦЭМИ РАН. "Что скрывать, наш Дальний Восток уже давно - один из антилидеров по оттоку населения", - отметил Бахтизин. Он видит в этом серьезные риски – например, по его мнению, это "может спровоцировать соседние с Россией азиатские страны на какие-то действия, даже, скажем, экспансионного характера". Кроме того, концентрация значительной доли населения в европейской части страны несет ряд угроз, включая техногенные и эпидемиологические, добавил эксперт.
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россия, дальний восток, экономика, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), российская академия наук
Россия, Дальний Восток, Экономика, Альберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук ), Российская академия наук
Эксперт объяснил, почему России необходимо активно развивать Дальний Восток
Эксперт Бахтизин: России нужно развивать Дальний Восток, чтобы прекратить отток населения
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. России нужно активно браться за развитие Дальнего Востока, создавать там инфраструктуру, чтобы прекратить отток населения – например, разумным шагом стало бы строительство там новой мощной транспортной артерии, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
«
"За развитие Дальнего Востока надо браться. Президент России об этом много говорил на прошлогоднем Восточном экономическом форуме", - сказал он.
"По некоторым направлениям придется начинать с нуля. Поэтому требуется четкий план действий. Нужно возводить дома, поликлиники, школы, развивать инфраструктуру. Разумным видится строительство там мощной транспортной артерии, которая стала бы обрастать новыми населенными пунктами", - считает директор ЦЭМИ РАН.
"Что скрывать, наш Дальний Восток уже давно - один из антилидеров по оттоку населения", - отметил Бахтизин. Он видит в этом серьезные риски – например, по его мнению, это "может спровоцировать соседние с Россией азиатские страны на какие-то действия, даже, скажем, экспансионного характера".
Кроме того, концентрация значительной доли населения в европейской части страны несет ряд угроз, включая техногенные и эпидемиологические, добавил эксперт.
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