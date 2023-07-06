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Патрушев назвал попытки Запада победить российский народ провальными - РИА Новости, 06.07.2023
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15:04 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/narod-1882597109.html
Патрушев назвал попытки Запада победить российский народ провальными
Патрушев назвал попытки Запада победить российский народ провальными - РИА Новости, 06.07.2023
Патрушев назвал попытки Запада победить российский народ провальными
Попытки Запада победить героический российский народ обречены на провал, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:04
2023-07-06T15:04
россия
николай патрушев
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Попытки Запада победить героический российский народ обречены на провал, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Через подконтрольные средства массовой информации Запад продолжает насаждать русофобию. Следует отметить, что дискриминация русского населения имеет глубокие исторические корни", - констатировал Патрушев, выступая в Краснодаре на совещании по безопасности в Южном федеральном округе. По его словам, "Россия на протяжении столетий вынуждена была бороться и принимать меры по отстаиванию национальных интересов, вставать на защиту русского мира". "Наши недруги периодически пытаются реализовать планы по уничтожению России. Так, в 1990-е годы спровоцировали конфликт на Северном Кавказе с использованием международных террористических организаций. И сейчас мы вновь вынуждены защищать русское население, которое в силу недальновидных решений политиков оказалось за границами России и подвергалось геноциду", - отметил секретарь Совбеза. Патрушев провел параллели с борьбой советского народа против гитлеровских захватчиков. "Наши предки, победившие фашизм в Великой Отечественной войне, ставшей самой кровопролитной в истории человечества, завещали: "помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда, памяти павших будьте достойны!" - напомнил Патрушев. "На стороне фашистской Германии в той войне воевало около миллиона солдат стран-союзников Гитлера, которые хотели уничтожить наше государство, поработить наш народ. Тогда мы победили нацизм и освободили народы Европы от коричневой чумы. Сегодняшние попытки победить российский героический народ обречены на провал", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230627/vernost-1880691440.html
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россия, николай патрушев
Россия, Николай Патрушев
Патрушев назвал попытки Запада победить российский народ провальными

Патрушев: попытки Запада победить героический российский народ обречены на провал

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Попытки Запада победить героический российский народ обречены на провал, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Через подконтрольные средства массовой информации Запад продолжает насаждать русофобию. Следует отметить, что дискриминация русского населения имеет глубокие исторические корни", - констатировал Патрушев, выступая в Краснодаре на совещании по безопасности в Южном федеральном округе.
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По его словам, "Россия на протяжении столетий вынуждена была бороться и принимать меры по отстаиванию национальных интересов, вставать на защиту русского мира".
"Наши недруги периодически пытаются реализовать планы по уничтожению России. Так, в 1990-е годы спровоцировали конфликт на Северном Кавказе с использованием международных террористических организаций. И сейчас мы вновь вынуждены защищать русское население, которое в силу недальновидных решений политиков оказалось за границами России и подвергалось геноциду", - отметил секретарь Совбеза.
Патрушев провел параллели с борьбой советского народа против гитлеровских захватчиков.
"Наши предки, победившие фашизм в Великой Отечественной войне, ставшей самой кровопролитной в истории человечества, завещали: "помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда, памяти павших будьте достойны!" - напомнил Патрушев.
"На стороне фашистской Германии в той войне воевало около миллиона солдат стран-союзников Гитлера, которые хотели уничтожить наше государство, поработить наш народ. Тогда мы победили нацизм и освободили народы Европы от коричневой чумы. Сегодняшние попытки победить российский героический народ обречены на провал", - подчеркнул он.
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РоссияНиколай Патрушев
 
 
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