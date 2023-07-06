https://ria.ru/20230706/narkozavisimye-1882498064.html

Врач рассказала о бунте наркозависимых в Бердянске после начала СВО

Врач рассказала о бунте наркозависимых в Бердянске после начала СВО - РИА Новости, 06.07.2023

Врач рассказала о бунте наркозависимых в Бердянске после начала СВО

Наркозависимые пациенты психоневрологического диспансера в Бердянске после начала спецоперации устроили в лечебном учреждении бунт, но руководство запретило... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T07:18

2023-07-06T07:18

2023-07-06T15:09

бердянск

запорожье

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 6 июл — РИА Новости. Наркозависимые пациенты психоневрологического диспансера в Бердянске после начала спецоперации устроили в лечебном учреждении бунт, но руководство запретило сотрудникам обращаться за помощью к российским военным, рассказала РИА Новости главврач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алена Дихтярь."Когда началась специальная военная операция, из города Запорожье прекратилась поставка препарата (наркотические препараты доставлялись до этого ежемесячно). Естественно, начался бунт среди наркозависимых. Они испугались, что останутся без препаратов, и приходили с угрозами к нашим докторам, говорили, что поставят растяжку или бросят гранату, встречали с гранатой в руке врачей в городе, поджидали возле домов, звонили, писали угрозы", — сказала Дихтярь.По ее словам, пациенты упрекали медиков в том, что те подсадили их на препараты заместительной терапии. "Мы обратились тогда к главному врачу с просьбой о том, что рядом с нами, в соседнем квартале, находились русские солдаты, и просили его обратиться к ним, чтобы они нас защитили. Он запретил, сказал, что это не власть и это никто. И какой-то промежуток времени медики боялись ходить на работу, мы запирали двери и старались с сотрудниками не оставаться в одиночку", — рассказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20230706/narkozavisimye-1882495781.html

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бердянск, запорожье