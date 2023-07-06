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Врач рассказала о бунте наркозависимых в Бердянске после начала СВО - РИА Новости, 06.07.2023
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07:18 06.07.2023 (обновлено: 15:09 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/narkozavisimye-1882498064.html
Врач рассказала о бунте наркозависимых в Бердянске после начала СВО
Врач рассказала о бунте наркозависимых в Бердянске после начала СВО - РИА Новости, 06.07.2023
Врач рассказала о бунте наркозависимых в Бердянске после начала СВО
Наркозависимые пациенты психоневрологического диспансера в Бердянске после начала спецоперации устроили в лечебном учреждении бунт, но руководство запретило... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T07:18
2023-07-06T15:09
бердянск
запорожье
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 6 июл — РИА Новости. Наркозависимые пациенты психоневрологического диспансера в Бердянске после начала спецоперации устроили в лечебном учреждении бунт, но руководство запретило сотрудникам обращаться за помощью к российским военным, рассказала РИА Новости главврач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алена Дихтярь.&quot;Когда началась специальная военная операция, из города Запорожье прекратилась поставка препарата (наркотические препараты доставлялись до этого ежемесячно). Естественно, начался бунт среди наркозависимых. Они испугались, что останутся без препаратов, и приходили с угрозами к нашим докторам, говорили, что поставят растяжку или бросят гранату, встречали с гранатой в руке врачей в городе, поджидали возле домов, звонили, писали угрозы&quot;, — сказала Дихтярь.По ее словам, пациенты упрекали медиков в том, что те подсадили их на препараты заместительной терапии. "Мы обратились тогда к главному врачу с просьбой о том, что рядом с нами, в соседнем квартале, находились русские солдаты, и просили его обратиться к ним, чтобы они нас защитили. Он запретил, сказал, что это не власть и это никто. И какой-то промежуток времени медики боялись ходить на работу, мы запирали двери и старались с сотрудниками не оставаться в одиночку", — рассказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20230706/narkozavisimye-1882495781.html
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бердянск, запорожье
Бердянск, Запорожье
Врач рассказала о бунте наркозависимых в Бердянске после начала СВО

Медикам в Бердянске при бунте наркозависимых запретили просить помощи у российских бойцов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВид на город Бердянск
Вид на город Бердянск - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 6 июл — РИА Новости. Наркозависимые пациенты психоневрологического диспансера в Бердянске после начала спецоперации устроили в лечебном учреждении бунт, но руководство запретило сотрудникам обращаться за помощью к российским военным, рассказала РИА Новости главврач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алена Дихтярь.
«

"Когда началась специальная военная операция, из города Запорожье прекратилась поставка препарата (наркотические препараты доставлялись до этого ежемесячно). Естественно, начался бунт среди наркозависимых. Они испугались, что останутся без препаратов, и приходили с угрозами к нашим докторам, говорили, что поставят растяжку или бросят гранату, встречали с гранатой в руке врачей в городе, поджидали возле домов, звонили, писали угрозы", — сказала Дихтярь.

По ее словам, пациенты упрекали медиков в том, что те подсадили их на препараты заместительной терапии.
"Мы обратились тогда к главному врачу с просьбой о том, что рядом с нами, в соседнем квартале, находились русские солдаты, и просили его обратиться к ним, чтобы они нас защитили. Он запретил, сказал, что это не власть и это никто. И какой-то промежуток времени медики боялись ходить на работу, мы запирали двери и старались с сотрудниками не оставаться в одиночку", — рассказала собеседница агентства.
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БердянскЗапорожье
 
 
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