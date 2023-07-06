https://ria.ru/20230706/narkozavisimye-1882498064.html
Врач рассказала о бунте наркозависимых в Бердянске после начала СВО
Врач рассказала о бунте наркозависимых в Бердянске после начала СВО - РИА Новости, 06.07.2023
Врач рассказала о бунте наркозависимых в Бердянске после начала СВО
Наркозависимые пациенты психоневрологического диспансера в Бердянске после начала спецоперации устроили в лечебном учреждении бунт, но руководство запретило... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T07:18
2023-07-06T07:18
2023-07-06T15:09
бердянск
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876645461_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_a85b3fc51de0034b05490bd7420ed183.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 6 июл — РИА Новости. Наркозависимые пациенты психоневрологического диспансера в Бердянске после начала спецоперации устроили в лечебном учреждении бунт, но руководство запретило сотрудникам обращаться за помощью к российским военным, рассказала РИА Новости главврач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алена Дихтярь."Когда началась специальная военная операция, из города Запорожье прекратилась поставка препарата (наркотические препараты доставлялись до этого ежемесячно). Естественно, начался бунт среди наркозависимых. Они испугались, что останутся без препаратов, и приходили с угрозами к нашим докторам, говорили, что поставят растяжку или бросят гранату, встречали с гранатой в руке врачей в городе, поджидали возле домов, звонили, писали угрозы", — сказала Дихтярь.По ее словам, пациенты упрекали медиков в том, что те подсадили их на препараты заместительной терапии. "Мы обратились тогда к главному врачу с просьбой о том, что рядом с нами, в соседнем квартале, находились русские солдаты, и просили его обратиться к ним, чтобы они нас защитили. Он запретил, сказал, что это не власть и это никто. И какой-то промежуток времени медики боялись ходить на работу, мы запирали двери и старались с сотрудниками не оставаться в одиночку", — рассказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20230706/narkozavisimye-1882495781.html
бердянск
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876645461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_29f03619ac034a7ee0355b325a4b570d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, запорожье
Врач рассказала о бунте наркозависимых в Бердянске после начала СВО
Медикам в Бердянске при бунте наркозависимых запретили просить помощи у российских бойцов
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 6 июл — РИА Новости. Наркозависимые пациенты психоневрологического диспансера в Бердянске после начала спецоперации устроили в лечебном учреждении бунт, но руководство запретило сотрудникам обращаться за помощью к российским военным, рассказала РИА Новости главврач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алена Дихтярь.
«
"Когда началась специальная военная операция, из города Запорожье прекратилась поставка препарата (наркотические препараты доставлялись до этого ежемесячно). Естественно, начался бунт среди наркозависимых. Они испугались, что останутся без препаратов, и приходили с угрозами к нашим докторам, говорили, что поставят растяжку или бросят гранату, встречали с гранатой в руке врачей в городе, поджидали возле домов, звонили, писали угрозы", — сказала Дихтярь.
По ее словам, пациенты упрекали медиков в том, что те подсадили их на препараты заместительной терапии.
"Мы обратились тогда к главному врачу с просьбой о том, что рядом с нами, в соседнем квартале, находились русские солдаты, и просили его обратиться к ним, чтобы они нас защитили. Он запретил, сказал, что это не власть и это никто. И какой-то промежуток времени медики боялись ходить на работу, мы запирали двери и старались с сотрудниками не оставаться в одиночку", — рассказала собеседница агентства.
Врач подтвердила, что на контракт в ВСУ набирали наркозависимых