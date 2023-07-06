https://ria.ru/20230706/narkozavisimye-1882495781.html

Врач подтвердила, что на контракт в ВСУ набирали наркозависимых

Врач подтвердила, что на контракт в ВСУ набирали наркозависимых - РИА Новости, 06.07.2023

Врач подтвердила, что на контракт в ВСУ набирали наркозависимых

Людей с наркотической зависимостью набирали на контрактную службу в ВСУ и националистические батальоны, рассказала РИА Новости главный врач Запорожского... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T06:15

2023-07-06T06:15

2023-07-06T06:15

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 6 июл - РИА Новости. Людей с наркотической зависимостью набирали на контрактную службу в ВСУ и националистические батальоны, рассказала РИА Новости главный врач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алена Дихтярь. "В областной картотеке есть достаточное количество документации, в которой отмечаются случаи наркотической зависимости, как среди служащих ВСУ, так и среди военнослужащих добровольческих батальонов, в том числе и "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), в ряде случаев социальный анамнез тоже был печален: некоторые из них ранее отбывали наказание в местах лишения свободы, в связи с чем не проходили срочную службу, а далее без проблем поступали на контрактную", - сказала Дихтярь. По ее словам, отмечались случаи, когда военнослужащих доставляли с психозами на фоне приема наркотических препаратов. "А в дальнейшем выяснялось от самих пациентов и их родственников, что многие у них "на системе" и достать наркотик в расположении части не было проблемой, кто-то туда пришел уже с зависимостью, кто-то впервые попробовал наркотик на службе", - сообщила главврач.

https://ria.ru/20230706/plennyy-1882495499.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире