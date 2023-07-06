https://ria.ru/20230706/narkotiki-1882489195.html

Врач связала медицинскую реформу на Украине с расширением рынка наркотиков

Врач связала медицинскую реформу на Украине с расширением рынка наркотиков - РИА Новости, 06.07.2023

Врач связала медицинскую реформу на Украине с расширением рынка наркотиков

6 июл - РИА Новости. Проведенная Киевом медицинская реформа на Украине привела к тому, что в стране активнее заработал черный рынок наркотиков, рассказала РИА... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T03:20

2023-07-06T03:20

2023-07-06T03:20

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 6 июл - РИА Новости. Проведенная Киевом медицинская реформа на Украине привела к тому, что в стране активнее заработал черный рынок наркотиков, рассказала РИА Новости главный врач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алена Дихтярь. "С 2004 года на территории Украины программой развития ООН поддерживалась реализация проектов заместительной терапии (метод лечения опиатной наркомании, при котором пациенты принимают легальные наркотические препараты - ред.), в Киеве и Херсоне. С сентября 2005 года в рамках программы "Преодоление эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине" пилотные проекты заместительной терапии начались также в других регионах: Крым, в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях", - сказала Дихтярь. По ее словам, на протяжении 2006-2007 годов были созданы необходимые условия для расширения заместительной терапии в 26 регионах страны. "Организаторами выступали "Фонд Уильяма Дж. Клинтона", Украинский институт исследований политики общественного здоровья, "Всеукраинская Сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД" при совместной работе с министерством здравоохранения", - рассказала главврач. Дихтярь подчеркнула, что все эти нововведения при отсутствии должного контроля привели к росту числа наркоманов и появлению черного рынка наркотиков, а среди пациентов были те, кто сотрудничал с силовиками. "Были наркоманы, которые сотрудничали с правоохранительными органами. Их все боялись, и было такое, когда они давили на других пациентов, чтобы те выпрашивали большую дозу, после чего она делилась сразу на выходе из лечебного учреждения. В дальнейшем наркотик продавался и использовался для внутривенного введения", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, правила заместительной терапии не выполнялись, а до так называемой реформы эта схема свободного оборота наркотических препаратов была невозможна. "Все рейды от силовиков носили формальный характер. Это была и их заинтересованность, иногда патруль с правоохранительными органами стоял сразу после выезда с территории лечебного учреждения, они "трусили" тех, кто выносил наркотики для стационара на дому", - сказала главврач.

https://ria.ru/20230706/ssha-1882482044.html

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