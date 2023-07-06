Миллер не исключил введение санкций против "Нафтогаза"
Глава "Газпрома" Миллер не исключил введение Россией санкций против "Нафтогаза"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредседатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия может ввести санкции против "Нафтогаза", если компания будет и дальше проводить враждебную политику, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире "России 24".
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"Нафтогаз" уже подал многомиллиардный иск к России в суды США, в случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза" исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны", — отметил собеседник телеканала.
По его словам, украинская компания пытается организовать судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу, нарушая при этом контрактные обязательства. По его словам, "Нафтогаз" отказывается принимать топливо в точке входа "Сохрановка", но при этом требует оплату за его транзит.
"Надуманные попытки "Нафтогаза" продолжить это (арбитражное. — Прим. ред.) разбирательство говорят о его неконструктивном отношении к организации транзита российского газа и в целом о враждебном отношении к России", — заявил Миллер.
"Газпром" считает, что арбитражное разбирательство с "Нафтогазом" и участие в процессе бессмысленно, поскольку Москва не может рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям, или же в Швеции, которая стремится в НАТО.
Поставки российского газа транзитом через украинскую территорию с мая 2022 года сократились примерно в 2,5 раза от гарантированного объема — до 40–42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Киев прекратил прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа".
"Газпром" тогда заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
В результате снижения поставок "Нафтогаз" подал в международный арбитражный суд просьбу об арбитраже против "Газпрома". Украинская компания требует оплаты неоказанных услуг по соглашению об оказании услуги по организации транспортировки природного газа от 30 декабря 2019-го. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в сентябре 2022 года заявлял, что компания не откажется от арбитражного разбирательства, несмотря на риск попасть под российские санкции.