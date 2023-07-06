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Миллер не исключил введение санкций против "Нафтогаза" - РИА Новости, 06.07.2023
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13:09 06.07.2023 (обновлено: 14:37 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/naftogaz-1882559781.html
Миллер не исключил введение санкций против "Нафтогаза"
Миллер не исключил введение санкций против "Нафтогаза" - РИА Новости, 06.07.2023
Миллер не исключил введение санкций против "Нафтогаза"
Россия может ввести санкции против "Нафтогаза", если компания будет и дальше проводить враждебную политику, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:09
2023-07-06T14:37
экономика
россия
европа
нафтогаз украины
сша
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия может ввести санкции против "Нафтогаза", если компания будет и дальше проводить враждебную политику, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире "России 24".&quot;Нафтогаз&quot; уже подал многомиллиардный иск к России в суды США, в случае продолжения таких недобросовестных действий &quot;Нафтогаза&quot; исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с &quot;Нафтогазом&quot; будут просто невозможны&quot;, — отметил собеседник телеканала.По его словам, украинская компания пытается организовать судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу, нарушая при этом контрактные обязательства. По его словам, "Нафтогаз" отказывается принимать топливо в точке входа "Сохрановка", но при этом требует оплату за его транзит."Надуманные попытки "Нафтогаза" продолжить это (арбитражное. — Прим. ред.) разбирательство говорят о его неконструктивном отношении к организации транзита российского газа и в целом о враждебном отношении к России", — заявил Миллер."Газпром" считает, что арбитражное разбирательство с "Нафтогазом" и участие в процессе бессмысленно, поскольку Москва не может рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям, или же в Швеции, которая стремится в НАТО.Поставки российского газа транзитом через украинскую территорию с мая 2022 года сократились примерно в 2,5 раза от гарантированного объема — до 40–42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Киев прекратил прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа"."Газпром" тогда заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.В результате снижения поставок "Нафтогаз" подал в международный арбитражный суд просьбу об арбитраже против "Газпрома". Украинская компания требует оплаты неоказанных услуг по соглашению об оказании услуги по организации транспортировки природного газа от 30 декабря 2019-го. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в сентябре 2022 года заявлял, что компания не откажется от арбитражного разбирательства, несмотря на риск попасть под российские санкции.
https://ria.ru/20230219/gaz-1852971087.html
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экономика, россия, европа, нафтогаз украины, сша, алексей миллер, газпром, нато
Экономика, Россия, Европа, Нафтогаз Украины, США, Алексей Миллер, Газпром, НАТО
Миллер не исключил введение санкций против "Нафтогаза"

Глава "Газпрома" Миллер не исключил введение Россией санкций против "Нафтогаза"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредседатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления компании Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия может ввести санкции против "Нафтогаза", если компания будет и дальше проводить враждебную политику, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире "России 24".
«

"Нафтогаз" уже подал многомиллиардный иск к России в суды США, в случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза" исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны", — отметил собеседник телеканала.

По его словам, украинская компания пытается организовать судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу, нарушая при этом контрактные обязательства. По его словам, "Нафтогаз" отказывается принимать топливо в точке входа "Сохрановка", но при этом требует оплату за его транзит.
"Надуманные попытки "Нафтогаза" продолжить это (арбитражное. — Прим. ред.) разбирательство говорят о его неконструктивном отношении к организации транзита российского газа и в целом о враждебном отношении к России", — заявил Миллер.
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"Газпром" считает, что арбитражное разбирательство с "Нафтогазом" и участие в процессе бессмысленно, поскольку Москва не может рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям, или же в Швеции, которая стремится в НАТО.
Поставки российского газа транзитом через украинскую территорию с мая 2022 года сократились примерно в 2,5 раза от гарантированного объема — до 40–42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Киев прекратил прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа".
"Газпром" тогда заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
В результате снижения поставок "Нафтогаз" подал в международный арбитражный суд просьбу об арбитраже против "Газпрома". Украинская компания требует оплаты неоказанных услуг по соглашению об оказании услуги по организации транспортировки природного газа от 30 декабря 2019-го. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в сентябре 2022 года заявлял, что компания не откажется от арбитражного разбирательства, несмотря на риск попасть под российские санкции.
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ЭкономикаРоссияЕвропаНафтогаз УкраиныСШААлексей МиллерГазпромНАТО
 
 
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