https://ria.ru/20230706/naemnik-1882615994.html

СМИ: британский наемник в ВСУ подорвался на мине и собирается домой

СМИ: британский наемник в ВСУ подорвался на мине и собирается домой - РИА Новости, 06.07.2023

СМИ: британский наемник в ВСУ подорвался на мине и собирается домой

Британский наемник, воевавший на стороне Украины, подорвался на мине и собирается домой, сообщает издание Liverpool Echo. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:03

2023-07-06T16:03

2023-07-06T18:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

великобритания

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Британский наемник, воевавший на стороне Украины, подорвался на мине и собирается домой, сообщает издание Liverpool Echo. "Джеймс Смит, 33 года, <...> наступил на российскую мину на юге Украины <...> 18 июня", — говорится в сообщении. В больнице наемнику удалили застрявшие в теле осколки, ампутировали палец на ноге, а в ногу вставили металлический стержень. Теперь Смит планирует вернуться на родину. По словам британца, он был одним из первых подданных Соединенного Королевства, которые поехали воевать на Украину. Ранее он служил в британской армии, участвовал в операциях в Афганистане. В конце мая СК РФ сообщал, что более двух тысяч иностранцев из 71 страны воюют против России на стороне Украины.В ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.Президент Владимир Путин заявил 16 мая, что Россия бьет по военным целям Украины высокоточным оружием большой дальности и большой мощности, добиваясь успеха: "достаточно посмотреть, как уничтожаются склады с вооружениями, расположения личного состава, в том числе иностранных наемников".

https://ria.ru/20230704/litovets-1882164759.html

https://ria.ru/20230524/naemniki-1873837831.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, великобритания, ситуация в днр и лнр