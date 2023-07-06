СМИ: британский наемник в ВСУ подорвался на мине и собирается домой
Liverpool Echo: воевавший за ВСУ британский наемник Смит подорвался на мине и хочет домой
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Британский наемник, воевавший на стороне Украины, подорвался на мине и собирается домой, сообщает издание Liverpool Echo.
"Джеймс Смит, 33 года, <...> наступил на российскую мину на юге Украины <...> 18 июня", — говорится в сообщении. В больнице наемнику удалили застрявшие в теле осколки, ампутировали палец на ноге, а в ногу вставили металлический стержень. Теперь Смит планирует вернуться на родину. По словам британца, он был одним из первых подданных Соединенного Королевства, которые поехали воевать на Украину. Ранее он служил в британской армии, участвовал в операциях в Афганистане.
В ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.
Президент Владимир Путин заявил 16 мая, что Россия бьет по военным целям Украины высокоточным оружием большой дальности и большой мощности, добиваясь успеха: "достаточно посмотреть, как уничтожаются склады с вооружениями, расположения личного состава, в том числе иностранных наемников".