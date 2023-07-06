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СМИ: британский наемник в ВСУ подорвался на мине и собирается домой - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:03 06.07.2023 (обновлено: 18:07 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/naemnik-1882615994.html
СМИ: британский наемник в ВСУ подорвался на мине и собирается домой
СМИ: британский наемник в ВСУ подорвался на мине и собирается домой - РИА Новости, 06.07.2023
СМИ: британский наемник в ВСУ подорвался на мине и собирается домой
Британский наемник, воевавший на стороне Украины, подорвался на мине и собирается домой, сообщает издание Liverpool Echo. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:03
2023-07-06T18:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
великобритания
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Британский наемник, воевавший на стороне Украины, подорвался на мине и собирается домой, сообщает издание Liverpool Echo. "Джеймс Смит, 33 года, &lt;...&gt; наступил на российскую мину на юге Украины &lt;...&gt; 18 июня", — говорится в сообщении. В больнице наемнику удалили застрявшие в теле осколки, ампутировали палец на ноге, а в ногу вставили металлический стержень. Теперь Смит планирует вернуться на родину. По словам британца, он был одним из первых подданных Соединенного Королевства, которые поехали воевать на Украину. Ранее он служил в британской армии, участвовал в операциях в Афганистане. В конце мая СК РФ сообщал, что более двух тысяч иностранцев из 71 страны воюют против России на стороне Украины.В ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.Президент Владимир Путин заявил 16 мая, что Россия бьет по военным целям Украины высокоточным оружием большой дальности и большой мощности, добиваясь успеха: "достаточно посмотреть, как уничтожаются склады с вооружениями, расположения личного состава, в том числе иностранных наемников".
https://ria.ru/20230704/litovets-1882164759.html
https://ria.ru/20230524/naemniki-1873837831.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, великобритания, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: британский наемник в ВСУ подорвался на мине и собирается домой

Liverpool Echo: воевавший за ВСУ британский наемник Смит подорвался на мине и хочет домой

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Британский наемник, воевавший на стороне Украины, подорвался на мине и собирается домой, сообщает издание Liverpool Echo.
"Джеймс Смит, 33 года, <...> наступил на российскую мину на юге Украины <...> 18 июня", — говорится в сообщении. В больнице наемнику удалили застрявшие в теле осколки, ампутировали палец на ноге, а в ногу вставили металлический стержень. Теперь Смит планирует вернуться на родину. По словам британца, он был одним из первых подданных Соединенного Королевства, которые поехали воевать на Украину. Ранее он служил в британской армии, участвовал в операциях в Афганистане.
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В конце мая СК РФ сообщал, что более двух тысяч иностранцев из 71 страны воюют против России на стороне Украины.
В ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.
Президент Владимир Путин заявил 16 мая, что Россия бьет по военным целям Украины высокоточным оружием большой дальности и большой мощности, добиваясь успеха: "достаточно посмотреть, как уничтожаются склады с вооружениями, расположения личного состава, в том числе иностранных наемников".
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