https://ria.ru/20230706/most-1882494951.html
СМИ: при обрушении строящегося автомоста в Японии погибли два человека
СМИ: при обрушении строящегося автомоста в Японии погибли два человека - РИА Новости, 06.07.2023
СМИ: при обрушении строящегося автомоста в Японии погибли два человека
Не менее двух человек погибли, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести при обрушении части пролета строящегося автомобильного моста в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T05:58
2023-07-06T05:58
2023-07-06T05:58
сидзуока (префектура)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144236/97/1442369755_0:111:3000:1799_1920x0_80_0_0_904a56b9d2c2395089c3494e283f48a4.jpg
ТОКИО, 6 июл – РИА Новости. Не менее двух человек погибли, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести при обрушении части пролета строящегося автомобильного моста в японском городе Сидзуока, передает телеканал NHK. По данным местной полиции, инцидент произошел примерно в 3 утра по местному времени (21.00 среды мск). Согласно предварительной информации, часть стальной конструкции автомобильного моста длинной примерно в 50 метров и шириной примерно в 5 метров упала вниз на основную часть автомагистрали. В результате обрушения пострадали, по меньшей мере, восемь человек, погибли двое. Во время инцидента на строительной площадке работали около 30 человек. Обрушение строящегося автомобильного моста привело к временному закрытию движения по части автомагистрали в этом районе. Причины инцидента устанавливаются.
https://ria.ru/20230706/otravlenie-1882485032.html
https://ria.ru/20230628/obrushenie-1880808044.html
сидзуока (префектура)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144236/97/1442369755_601:0:3000:1799_1920x0_80_0_0_bdef4a027542e8bdc5f0a3bc08f322b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сидзуока (префектура), в мире
Сидзуока (префектура), В мире
СМИ: при обрушении строящегося автомоста в Японии погибли два человека
NHK: при обрушении автомоста в японском Сидзуоке погибли два человека, восемь пострадали
ТОКИО, 6 июл – РИА Новости.
Не менее двух человек погибли, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести при обрушении части пролета строящегося автомобильного моста в японском городе Сидзуока, передает телеканал NHK
.
По данным местной полиции, инцидент произошел примерно в 3 утра по местному времени (21.00 среды мск). Согласно предварительной информации, часть стальной конструкции автомобильного моста длинной примерно в 50 метров и шириной примерно в 5 метров упала вниз на основную часть автомагистрали.
В ЮАР в результате отравления газом погибли 24 человека
В результате обрушения пострадали, по меньшей мере, восемь человек, погибли двое. Во время инцидента на строительной площадке работали около 30 человек.
Обрушение строящегося автомобильного моста привело к временному закрытию движения по части автомагистрали в этом районе.
Причины инцидента устанавливаются.
Число жертв обрушения дома в египетской Александрии выросло до девяти