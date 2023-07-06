https://ria.ru/20230706/most-1882494951.html

СМИ: при обрушении строящегося автомоста в Японии погибли два человека

СМИ: при обрушении строящегося автомоста в Японии погибли два человека - РИА Новости, 06.07.2023

СМИ: при обрушении строящегося автомоста в Японии погибли два человека

Не менее двух человек погибли, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести при обрушении части пролета строящегося автомобильного моста в... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T05:58

2023-07-06T05:58

2023-07-06T05:58

сидзуока (префектура)

в мире

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ТОКИО, 6 июл – РИА Новости. Не менее двух человек погибли, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести при обрушении части пролета строящегося автомобильного моста в японском городе Сидзуока, передает телеканал NHK. По данным местной полиции, инцидент произошел примерно в 3 утра по местному времени (21.00 среды мск). Согласно предварительной информации, часть стальной конструкции автомобильного моста длинной примерно в 50 метров и шириной примерно в 5 метров упала вниз на основную часть автомагистрали. В результате обрушения пострадали, по меньшей мере, восемь человек, погибли двое. Во время инцидента на строительной площадке работали около 30 человек. Обрушение строящегося автомобильного моста привело к временному закрытию движения по части автомагистрали в этом районе. Причины инцидента устанавливаются.

https://ria.ru/20230706/otravlenie-1882485032.html

https://ria.ru/20230628/obrushenie-1880808044.html

сидзуока (префектура)

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сидзуока (префектура), в мире