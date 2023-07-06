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СМИ: при обрушении строящегося автомоста в Японии погибли два человека - РИА Новости, 06.07.2023
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05:58 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/most-1882494951.html
СМИ: при обрушении строящегося автомоста в Японии погибли два человека
СМИ: при обрушении строящегося автомоста в Японии погибли два человека - РИА Новости, 06.07.2023
СМИ: при обрушении строящегося автомоста в Японии погибли два человека
Не менее двух человек погибли, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести при обрушении части пролета строящегося автомобильного моста в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T05:58
2023-07-06T05:58
сидзуока (префектура)
в мире
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ТОКИО, 6 июл – РИА Новости. Не менее двух человек погибли, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести при обрушении части пролета строящегося автомобильного моста в японском городе Сидзуока, передает телеканал NHK. По данным местной полиции, инцидент произошел примерно в 3 утра по местному времени (21.00 среды мск). Согласно предварительной информации, часть стальной конструкции автомобильного моста длинной примерно в 50 метров и шириной примерно в 5 метров упала вниз на основную часть автомагистрали. В результате обрушения пострадали, по меньшей мере, восемь человек, погибли двое. Во время инцидента на строительной площадке работали около 30 человек. Обрушение строящегося автомобильного моста привело к временному закрытию движения по части автомагистрали в этом районе. Причины инцидента устанавливаются.
https://ria.ru/20230706/otravlenie-1882485032.html
https://ria.ru/20230628/obrushenie-1880808044.html
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сидзуока (префектура), в мире
Сидзуока (префектура), В мире
СМИ: при обрушении строящегося автомоста в Японии погибли два человека

NHK: при обрушении автомоста в японском Сидзуоке погибли два человека, восемь пострадали

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 6 июл – РИА Новости. Не менее двух человек погибли, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести при обрушении части пролета строящегося автомобильного моста в японском городе Сидзуока, передает телеканал NHK.
По данным местной полиции, инцидент произошел примерно в 3 утра по местному времени (21.00 среды мск). Согласно предварительной информации, часть стальной конструкции автомобильного моста длинной примерно в 50 метров и шириной примерно в 5 метров упала вниз на основную часть автомагистрали.
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В результате обрушения пострадали, по меньшей мере, восемь человек, погибли двое. Во время инцидента на строительной площадке работали около 30 человек.
Обрушение строящегося автомобильного моста привело к временному закрытию движения по части автомагистрали в этом районе.
Причины инцидента устанавливаются.
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