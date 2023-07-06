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Суд перевел Митволя под домашний арест - РИА Новости, 06.07.2023
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14:01 06.07.2023 (обновлено: 14:15 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/mitvol-1882575789.html
Суд перевел Митволя под домашний арест
Суд перевел Митволя под домашний арест - РИА Новости, 06.07.2023
Суд перевел Митволя под домашний арест
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске перевел из СИЗО под домашний арест бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, обвиняемого РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:01
2023-07-06T14:15
олег митволь
красноярск
происшествия
россия
красноярский краевой суд
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске перевел из СИЗО под домашний арест бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, обвиняемого в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Обозов."Суд отменил постановление Красноярского краевого суда о продлении меры пресечения и изменил ему меру пресечения на домашний арест", - рассказал собеседник агентства.В конце мая красноярская прокуратура сообщала о завершении расследования дела Митволя. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы.Другой фигурант этого дела - глава краевого Минтранса Константин Димитров. В данный момент он находится под домашним арестом. В июне региональная прокуратура заявила, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего чиновника.Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы прошлого столетия. Реальная стройка началась в 1995 году и с разной степенью интенсивности велась до 2009 года. В 2018 году после поддержки президентом РФ Владимиром Путиным предложения главы региона о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в миллиард рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена.Контракт на подготовку проектно-сметной документации подземки получила компания "Красноярск ТИСИЗ" во главе с Олегом Митволем. Сообщалось, что схема подземки была серьезно изменена, но иные детали не приводились.В конце 2021 года губернатор Александр Усс заявлял, что строительство метро обойдется, по предварительной оценке, в 89 миллиардов рублей, на что потребуется инфраструктурный федеральный кредит. В настоящее время заказчиком работ по строительству метротрама является государственное предприятие Красноярского края "Центр транспортной логистики". Выполнит все работы "под ключ" группа компаний "Моспроект-3". Ввод первой линии метро запланирован на 2026 год.
https://ria.ru/20230424/kotyukov-1867275553.html
https://ria.ru/20230329/mitvol-1861421196.html
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олег митволь, красноярск, происшествия, россия, красноярский краевой суд
Олег Митволь, Красноярск, Происшествия, Россия, Красноярский краевой суд
Суд перевел Митволя под домашний арест

Суд перевел Митволя под домашний арест по делу о хищении 900 миллионов рублей

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковОлег Митволь
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Олег Митволь. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске перевел из СИЗО под домашний арест бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, обвиняемого в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Обозов.
"Суд отменил постановление Красноярского краевого суда о продлении меры пресечения и изменил ему меру пресечения на домашний арест", - рассказал собеседник агентства.
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24 апреля, 10:21
В конце мая красноярская прокуратура сообщала о завершении расследования дела Митволя. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Другой фигурант этого дела - глава краевого Минтранса Константин Димитров. В данный момент он находится под домашним арестом. В июне региональная прокуратура заявила, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего чиновника.
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы прошлого столетия. Реальная стройка началась в 1995 году и с разной степенью интенсивности велась до 2009 года. В 2018 году после поддержки президентом РФ Владимиром Путиным предложения главы региона о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в миллиард рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена.
Контракт на подготовку проектно-сметной документации подземки получила компания "Красноярск ТИСИЗ" во главе с Олегом Митволем. Сообщалось, что схема подземки была серьезно изменена, но иные детали не приводились.
В конце 2021 года губернатор Александр Усс заявлял, что строительство метро обойдется, по предварительной оценке, в 89 миллиардов рублей, на что потребуется инфраструктурный федеральный кредит. В настоящее время заказчиком работ по строительству метротрама является государственное предприятие Красноярского края "Центр транспортной логистики". Выполнит все работы "под ключ" группа компаний "Моспроект-3". Ввод первой линии метро запланирован на 2026 год.
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1 апреля, 10:07
 
Олег МитвольКрасноярскПроисшествияРоссияКрасноярский краевой суд
 
 
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