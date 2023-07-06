https://ria.ru/20230706/mitvol-1882575789.html

Суд перевел Митволя под домашний арест

Суд перевел Митволя под домашний арест - РИА Новости, 06.07.2023

Суд перевел Митволя под домашний арест

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске перевел из СИЗО под домашний арест бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, обвиняемого РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:01

2023-07-06T14:01

2023-07-06T14:15

олег митволь

красноярск

происшествия

россия

красноярский краевой суд

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске перевел из СИЗО под домашний арест бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, обвиняемого в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Обозов."Суд отменил постановление Красноярского краевого суда о продлении меры пресечения и изменил ему меру пресечения на домашний арест", - рассказал собеседник агентства.В конце мая красноярская прокуратура сообщала о завершении расследования дела Митволя. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы.Другой фигурант этого дела - глава краевого Минтранса Константин Димитров. В данный момент он находится под домашним арестом. В июне региональная прокуратура заявила, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего чиновника.Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы прошлого столетия. Реальная стройка началась в 1995 году и с разной степенью интенсивности велась до 2009 года. В 2018 году после поддержки президентом РФ Владимиром Путиным предложения главы региона о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в миллиард рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена.Контракт на подготовку проектно-сметной документации подземки получила компания "Красноярск ТИСИЗ" во главе с Олегом Митволем. Сообщалось, что схема подземки была серьезно изменена, но иные детали не приводились.В конце 2021 года губернатор Александр Усс заявлял, что строительство метро обойдется, по предварительной оценке, в 89 миллиардов рублей, на что потребуется инфраструктурный федеральный кредит. В настоящее время заказчиком работ по строительству метротрама является государственное предприятие Красноярского края "Центр транспортной логистики". Выполнит все работы "под ключ" группа компаний "Моспроект-3". Ввод первой линии метро запланирован на 2026 год.

https://ria.ru/20230424/kotyukov-1867275553.html

https://ria.ru/20230329/mitvol-1861421196.html

https://ria.ru/20230401/elektrotransport-1862322836.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

олег митволь, красноярск, происшествия, россия, красноярский краевой суд