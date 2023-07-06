https://ria.ru/20230706/mishustin-1882624852.html
Мишустин рассказал о работе госпрограммы развития сельского хозяйства
Мишустин рассказал о работе госпрограммы развития сельского хозяйства - РИА Новости, 06.07.2023
Мишустин рассказал о работе госпрограммы развития сельского хозяйства
Правительство подготовило национальный доклад о результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства за 2022 год, в прошлом году на ее реализацию... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:38
2023-07-06T16:38
2023-07-06T16:38
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство подготовило национальный доклад о результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства за 2022 год, в прошлом году на ее реализацию было направлено свыше 423 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Подготовлен национальный доклад о результатах реализации государственной программы развития сельского хозяйства за прошлый год. По итогам обсуждения документ будет направлен в Государственную думу и станет основой для улучшения эффективности отрасли, продвижения российской агропродукции сырья на внешние рынки", - сказал он на заседании правительства. "На выполнение государственной программы в прошлом году были направлены значительные средства - практически беспрецедентный объем: свыше 423 миллиардов рублей", - добавил Мишустин. Он заверил, что власти продолжат оказывать системную поддержку этому сектору экономики. Мишустин отметил, что принятые меры позволили гарантировать продовольственную безопасность страны. Россия полностью обеспечивает себя зерном, растительным маслом, сахаром, мясом и рыбой, растет производство молока, картофеля, фруктов и ягод, а также семян отечественной селекции, отметил премьер. Он также обратил внимание на то, что засеиваться ежегодно стали больше гектаров земли, увеличивается урожайность культур, продолжается обновление техники и оборудования, наращивается глубокая переработка зерна, а также выпуск добавок, необходимых для пищевой промышленности и животноводства. Мишустин также рассказал, что создаются условия для развития малого и среднего бизнеса на селе. Сельскохозяйственные организации, использовавшие грант "Агропрогресс", по итогам прошлого года обеспечили прирост производства продукции свыше 23%, а крестьянско-фермерские хозяйства – более чем на 34%, что позволило создать дополнительные 1,5 тысячи рабочих мест, добавил глава правительства.
https://ria.ru/20230621/khmao-1879481234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о работе госпрограммы развития сельского хозяйства
Мишустин: правительство подготовило доклад о госпрограмме развития сельского хозяйства
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство подготовило национальный доклад о результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства за 2022 год, в прошлом году на ее реализацию было направлено свыше 423 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Подготовлен национальный доклад о результатах реализации государственной программы развития сельского хозяйства за прошлый год. По итогам обсуждения документ будет направлен в Государственную думу и станет основой для улучшения эффективности отрасли, продвижения российской агропродукции сырья на внешние рынки", - сказал он на заседании правительства.
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"На выполнение государственной программы в прошлом году были направлены значительные средства - практически беспрецедентный объем: свыше 423 миллиардов рублей", - добавил Мишустин.
Он заверил, что власти продолжат оказывать системную поддержку этому сектору экономики.
Мишустин отметил, что принятые меры позволили гарантировать продовольственную безопасность страны. Россия полностью обеспечивает себя зерном, растительным маслом, сахаром, мясом и рыбой, растет производство молока, картофеля, фруктов и ягод, а также семян отечественной селекции, отметил премьер.
Он также обратил внимание на то, что засеиваться ежегодно стали больше гектаров земли, увеличивается урожайность культур, продолжается обновление техники и оборудования, наращивается глубокая переработка зерна, а также выпуск добавок, необходимых для пищевой промышленности и животноводства.
Мишустин также рассказал, что создаются условия для развития малого и среднего бизнеса на селе. Сельскохозяйственные организации, использовавшие грант "Агропрогресс", по итогам прошлого года обеспечили прирост производства продукции свыше 23%, а крестьянско-фермерские хозяйства – более чем на 34%, что позволило создать дополнительные 1,5 тысячи рабочих мест, добавил глава правительства.
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