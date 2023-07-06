Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о работе госпрограммы развития сельского хозяйства - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/mishustin-1882624852.html
Мишустин рассказал о работе госпрограммы развития сельского хозяйства
Мишустин рассказал о работе госпрограммы развития сельского хозяйства - РИА Новости, 06.07.2023
Мишустин рассказал о работе госпрограммы развития сельского хозяйства
Правительство подготовило национальный доклад о результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства за 2022 год, в прошлом году на ее реализацию... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:38
2023-07-06T16:38
экономика
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877035533_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_90bd2f8306cbeef4b41f28446beb938a.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство подготовило национальный доклад о результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства за 2022 год, в прошлом году на ее реализацию было направлено свыше 423 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Подготовлен национальный доклад о результатах реализации государственной программы развития сельского хозяйства за прошлый год. По итогам обсуждения документ будет направлен в Государственную думу и станет основой для улучшения эффективности отрасли, продвижения российской агропродукции сырья на внешние рынки", - сказал он на заседании правительства. "На выполнение государственной программы в прошлом году были направлены значительные средства - практически беспрецедентный объем: свыше 423 миллиардов рублей", - добавил Мишустин. Он заверил, что власти продолжат оказывать системную поддержку этому сектору экономики. Мишустин отметил, что принятые меры позволили гарантировать продовольственную безопасность страны. Россия полностью обеспечивает себя зерном, растительным маслом, сахаром, мясом и рыбой, растет производство молока, картофеля, фруктов и ягод, а также семян отечественной селекции, отметил премьер. Он также обратил внимание на то, что засеиваться ежегодно стали больше гектаров земли, увеличивается урожайность культур, продолжается обновление техники и оборудования, наращивается глубокая переработка зерна, а также выпуск добавок, необходимых для пищевой промышленности и животноводства. Мишустин также рассказал, что создаются условия для развития малого и среднего бизнеса на селе. Сельскохозяйственные организации, использовавшие грант "Агропрогресс", по итогам прошлого года обеспечили прирост производства продукции свыше 23%, а крестьянско-фермерские хозяйства – более чем на 34%, что позволило создать дополнительные 1,5 тысячи рабочих мест, добавил глава правительства.
https://ria.ru/20230621/khmao-1879481234.html
https://ria.ru/20230518/eksport-1872602800.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877035533_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_91be04e46b0fb3c5c062592914436429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о работе госпрограммы развития сельского хозяйства

Мишустин: правительство подготовило доклад о госпрограмме развития сельского хозяйства

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство подготовило национальный доклад о результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства за 2022 год, в прошлом году на ее реализацию было направлено свыше 423 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Подготовлен национальный доклад о результатах реализации государственной программы развития сельского хозяйства за прошлый год. По итогам обсуждения документ будет направлен в Государственную думу и станет основой для улучшения эффективности отрасли, продвижения российской агропродукции сырья на внешние рынки", - сказал он на заседании правительства.
Сургут - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Сургутский район ХМАО направил 319 миллионов рублей на сельское хозяйство
21 июня, 08:30
"На выполнение государственной программы в прошлом году были направлены значительные средства - практически беспрецедентный объем: свыше 423 миллиардов рублей", - добавил Мишустин.
Он заверил, что власти продолжат оказывать системную поддержку этому сектору экономики.
Мишустин отметил, что принятые меры позволили гарантировать продовольственную безопасность страны. Россия полностью обеспечивает себя зерном, растительным маслом, сахаром, мясом и рыбой, растет производство молока, картофеля, фруктов и ягод, а также семян отечественной селекции, отметил премьер.
Он также обратил внимание на то, что засеиваться ежегодно стали больше гектаров земли, увеличивается урожайность культур, продолжается обновление техники и оборудования, наращивается глубокая переработка зерна, а также выпуск добавок, необходимых для пищевой промышленности и животноводства.
Мишустин также рассказал, что создаются условия для развития малого и среднего бизнеса на селе. Сельскохозяйственные организации, использовавшие грант "Агропрогресс", по итогам прошлого года обеспечили прирост производства продукции свыше 23%, а крестьянско-фермерские хозяйства – более чем на 34%, что позволило создать дополнительные 1,5 тысячи рабочих мест, добавил глава правительства.
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Путин заявил, что Россия увеличила экспорт в сельском хозяйстве
18 мая, 12:38
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала