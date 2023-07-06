https://ria.ru/20230706/mishustin-1882624852.html

Мишустин рассказал о работе госпрограммы развития сельского хозяйства

Мишустин рассказал о работе госпрограммы развития сельского хозяйства - РИА Новости, 06.07.2023

Мишустин рассказал о работе госпрограммы развития сельского хозяйства

Правительство подготовило национальный доклад о результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства за 2022 год, в прошлом году на ее реализацию... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:38

2023-07-06T16:38

2023-07-06T16:38

экономика

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877035533_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_90bd2f8306cbeef4b41f28446beb938a.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство подготовило национальный доклад о результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства за 2022 год, в прошлом году на ее реализацию было направлено свыше 423 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Подготовлен национальный доклад о результатах реализации государственной программы развития сельского хозяйства за прошлый год. По итогам обсуждения документ будет направлен в Государственную думу и станет основой для улучшения эффективности отрасли, продвижения российской агропродукции сырья на внешние рынки", - сказал он на заседании правительства. "На выполнение государственной программы в прошлом году были направлены значительные средства - практически беспрецедентный объем: свыше 423 миллиардов рублей", - добавил Мишустин. Он заверил, что власти продолжат оказывать системную поддержку этому сектору экономики. Мишустин отметил, что принятые меры позволили гарантировать продовольственную безопасность страны. Россия полностью обеспечивает себя зерном, растительным маслом, сахаром, мясом и рыбой, растет производство молока, картофеля, фруктов и ягод, а также семян отечественной селекции, отметил премьер. Он также обратил внимание на то, что засеиваться ежегодно стали больше гектаров земли, увеличивается урожайность культур, продолжается обновление техники и оборудования, наращивается глубокая переработка зерна, а также выпуск добавок, необходимых для пищевой промышленности и животноводства. Мишустин также рассказал, что создаются условия для развития малого и среднего бизнеса на селе. Сельскохозяйственные организации, использовавшие грант "Агропрогресс", по итогам прошлого года обеспечили прирост производства продукции свыше 23%, а крестьянско-фермерские хозяйства – более чем на 34%, что позволило создать дополнительные 1,5 тысячи рабочих мест, добавил глава правительства.

https://ria.ru/20230621/khmao-1879481234.html

https://ria.ru/20230518/eksport-1872602800.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин