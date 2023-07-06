https://ria.ru/20230706/minomet-1882496737.html

Пленный из "Кракена" рассказал о приказах обстреливать мирных жителей

Пленный из "Кракена" рассказал о приказах обстреливать мирных жителей - РИА Новости, 06.07.2023

Пленный из "Кракена" рассказал о приказах обстреливать мирных жителей

Минометчики украинского нацподразделения "Кракен" получали задачи обстреливать мирных жителей у себя в тылу, вина за обстрелы перекладывалась на Вооруженные... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T06:39

2023-07-06T06:39

2023-07-06T07:22

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кирилл буданов

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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Минометчики украинского нацподразделения "Кракен" получали задачи обстреливать мирных жителей у себя в тылу, вина за обстрелы перекладывалась на Вооруженные силы России, рассказал РИА Новости попавший в плен боевик "Кракена" Андрей Приходько. "Краем уха слышал, что минометчикам ("Кракена" - ред.) ставились определенные задачи – они должны были стрелять нам в тыл под эгидой того, что это стреляют Вооруженные силы России. По частным секторам, там, где живет мирное население", - рассказал Приходько.Националистическое подразделение "Кракен" сформировано и курируется главным управлением разведки министерства обороны Украины, которое возглавляет генерал-майор Кирилл Буданов. Костяк подразделения составляют бывшие боевики "Азова"* (запрещенная в РФ и признанная террористической организация), члены радикальных националистических движений и футбольные фанаты, офицеры ГУР МО Украины. Задачи нацподразделения "Кракен" позиционируются как диверсионно-разведывательные. Материалы о военных преступлениях лидера украинского нацподразделения "Кракен" Сергея Величко собирают в ЛНР для будущего трибунала.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230706/plennyy-1882495499.html

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россия, украина, луганская народная республика, кирилл буданов, в мире