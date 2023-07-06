https://ria.ru/20230706/minomet-1882496737.html
Пленный из "Кракена" рассказал о приказах обстреливать мирных жителей
Пленный из "Кракена" рассказал о приказах обстреливать мирных жителей - РИА Новости, 06.07.2023
Пленный из "Кракена" рассказал о приказах обстреливать мирных жителей
Минометчики украинского нацподразделения "Кракен" получали задачи обстреливать мирных жителей у себя в тылу, вина за обстрелы перекладывалась на Вооруженные... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T06:39
2023-07-06T06:39
2023-07-06T07:22
специальная военная операция на украине
россия
украина
луганская народная республика
кирилл буданов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935514_26:0:3082:1719_1920x0_80_0_0_6abd73323f497121539bd8c6f1ac92b1.jpg
ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Минометчики украинского нацподразделения "Кракен" получали задачи обстреливать мирных жителей у себя в тылу, вина за обстрелы перекладывалась на Вооруженные силы России, рассказал РИА Новости попавший в плен боевик "Кракена" Андрей Приходько. "Краем уха слышал, что минометчикам ("Кракена" - ред.) ставились определенные задачи – они должны были стрелять нам в тыл под эгидой того, что это стреляют Вооруженные силы России. По частным секторам, там, где живет мирное население", - рассказал Приходько.Националистическое подразделение "Кракен" сформировано и курируется главным управлением разведки министерства обороны Украины, которое возглавляет генерал-майор Кирилл Буданов. Костяк подразделения составляют бывшие боевики "Азова"* (запрещенная в РФ и признанная террористической организация), члены радикальных националистических движений и футбольные фанаты, офицеры ГУР МО Украины. Задачи нацподразделения "Кракен" позиционируются как диверсионно-разведывательные. Материалы о военных преступлениях лидера украинского нацподразделения "Кракен" Сергея Величко собирают в ЛНР для будущего трибунала.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230706/plennyy-1882495499.html
россия
украина
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935514_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_728cf65c7a2c3d7385e998b3ca1c8090.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, луганская народная республика, кирилл буданов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Кирилл Буданов, В мире
Пленный из "Кракена" рассказал о приказах обстреливать мирных жителей
Пленный из "Кракена" Приходько: минометчики получали задачи обстреливать мирных в тылу