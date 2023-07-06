https://ria.ru/20230706/mid-1882560651.html

МИД России вызвал посла Финляндии

МИД России вызвал посла Финляндии - РИА Новости, 06.07.2023

МИД России вызвал посла Финляндии

Посол Финляндии Антти Хелантеря в четверг был вызван в МИД России, ему заявлен протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой, заявила на... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:11

2023-07-06T13:11

2023-07-06T13:20

финляндия

россия

хельсинки

мария захарова

антти хелантеря

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Посол Финляндии Антти Хелантеря в четверг был вызван в МИД России, ему заявлен протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сегодня на Смоленскую площадь был вызван посол Финляндии в России, ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой", - заявила Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20230616/mid-1878771071.html

финляндия

россия

хельсинки

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финляндия, россия, хельсинки, мария захарова, антти хелантеря