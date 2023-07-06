https://ria.ru/20230706/mid-1882560651.html
МИД России вызвал посла Финляндии
МИД России вызвал посла Финляндии - РИА Новости, 06.07.2023
МИД России вызвал посла Финляндии
Посол Финляндии Антти Хелантеря в четверг был вызван в МИД России, ему заявлен протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой, заявила на... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:11
2023-07-06T13:11
2023-07-06T13:20
финляндия
россия
хельсинки
мария захарова
антти хелантеря
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Посол Финляндии Антти Хелантеря в четверг был вызван в МИД России, ему заявлен протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сегодня на Смоленскую площадь был вызван посол Финляндии в России, ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой", - заявила Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20230616/mid-1878771071.html
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финляндия, россия, хельсинки, мария захарова, антти хелантеря
Финляндия, Россия, Хельсинки, Мария Захарова, Антти Хелантеря
МИД России вызвал посла Финляндии
Захарова: МИД заявил протест послу Финляндии из-за проводимой антироссийской политики