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Во Львовской области оказались обесточены три подстанции
Во Львовской области оказались обесточены три подстанции - РИА Новости, 06.07.2023
Во Львовской области оказались обесточены три подстанции
Одна линия электропередач и три трансформаторные подстанции оказались обесточены во Львовской области, сообщили в министерстве энергетики Украины. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:06
2023-07-06T13:06
2023-07-06T13:06
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Одна линия электропередач и три трансформаторные подстанции оказались обесточены во Львовской области, сообщили в министерстве энергетики Украины. В ночь на четверг украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах и работе ПВО во Львове и Тернополе. Позже глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в Львове поврежден объект критической инфраструктуры. "В результате атаки во Львовской области обесточена одна линия электропередач, три трансформаторные подстанции, без света остались два населенных пункта", - говорится в сообщении министерства в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Сообщается, что в результате технических нарушений в Ивано-Франковской области более 38 тысяч потребителей остались без электроснабжения, однако сейчас электроснабжение восстановлено. Также обесточена часть потребителей в Киевской и Днепропетровской областях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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львовская область, львов, украина
Львовская область, Львов, Украина
Во Львовской области оказались обесточены три подстанции
Минэнерго Украины: во Львовской области обесточены линия электропередач и три подстанции