https://ria.ru/20230706/lvov-1882490176.html

Во Львове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Во Львове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 06.07.2023

Во Львове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Инфраструктурный объект получил повреждения во Львове минувшей ночью, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в телеграм-канале. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T03:50

2023-07-06T03:50

2023-07-06T09:22

специальная военная операция на украине

в мире

львов

тернополь

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Инфраструктурный объект получил повреждения во Львове минувшей ночью, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в телеграм-канале. "Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове", — говорится в публикации.На всей территории Украины минувшей ночью действовала воздушная тревога.Украинское издание "Зеркало недели" сообщало о работе ПВО и взрывах во Львове и Тернополе.

https://ria.ru/20230706/obstrel-1882481654.html

львов

тернополь

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в мире, львов, тернополь, вооруженные силы рф