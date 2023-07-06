https://ria.ru/20230706/lvov-1882490176.html
Во Львове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Во Львове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 06.07.2023
Во Львове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Инфраструктурный объект получил повреждения во Львове минувшей ночью, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в телеграм-канале. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T03:50
2023-07-06T03:50
2023-07-06T09:22
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Инфраструктурный объект получил повреждения во Львове минувшей ночью, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в телеграм-канале. "Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове", — говорится в публикации.На всей территории Украины минувшей ночью действовала воздушная тревога.Украинское издание "Зеркало недели" сообщало о работе ПВО и взрывах во Львове и Тернополе.
https://ria.ru/20230706/obstrel-1882481654.html
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в мире, львов, тернополь, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Тернополь, Вооруженные силы РФ
Во Львове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Глава Львовской ОВА Козицкий сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры