https://ria.ru/20230706/lukashenko-1882595549.html

Лукашенко заявил о помощи монахам Киево-Печерской лавры

Лукашенко заявил о помощи монахам Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 06.07.2023

Лукашенко заявил о помощи монахам Киево-Печерской лавры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти сделают все для того, чтобы монахи из Киево-Печерской лавры нашли приют в республике. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:58

2023-07-06T14:58

2023-07-06T15:02

белоруссия

украина

киев

александр ткаченко (протоиерей)

александр лукашенко

белорусская православная церковь

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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти сделают все для того, чтобы монахи из Киево-Печерской лавры нашли приют в республике. "Ни один монах без внимания в Беларуси не останется. Мы сделаем все, чтобы они нашли приют в Беларуси", - сказал Лукашенко, комментируя ситуацию с Киево-Печерской лаврой. Слова президента приводит телеграм-канал "Пул Первого". Ранее в июле Белорусская православная церковь заявила, что готова предоставить прибежище монахам Киево-Печерской лавры в обителях Белоруссии в случае их изгнания из православной святыни. "Эти люди ни в чем не виноваты. Зачем еще их обижать?" - сказал Лукашенко.В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала три корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция настоятеля канонической УПЦ митрополита Онуфрия. Как заявил и.о. директора заповедника Максим Остапенко, комиссия заповедника опечатает помещения лавры, кроме тех, которые нужны для "компактного проживания монахов", вместе с тем, он не уточнил, будут ли опечатаны пещеры, где покоятся мощи святых. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Такого решения суда, по данным защиты, еще нет.

https://ria.ru/20230706/lavra-1882579452.html

https://ria.ru/20230706/lavra-1882535805.html

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белоруссия, украина, киев, александр ткаченко (протоиерей), александр лукашенко, белорусская православная церковь