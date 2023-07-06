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Лукашенко обещал показать место размещения лагерей "Вагнера" - РИА Новости, 06.07.2023
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14:33 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/lukashenko-1882588660.html
Лукашенко обещал показать место размещения лагерей "Вагнера"
Лукашенко обещал показать место размещения лагерей "Вагнера" - РИА Новости, 06.07.2023
Лукашенко обещал показать место размещения лагерей "Вагнера"
Лукашенко согласился показать французским журналистам размещение лагерей "Вагнера", если ему покажут размещение иностранного легиона во Франции. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:33
2023-07-06T14:33
в мире
франция
попытка вооруженного мятежа
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Лукашенко согласился показать французским журналистам размещение лагерей "Вагнера", если ему покажут размещение иностранного легиона во Франции. В четверг глава белорусского государства проводит пресс-конференцию для иностранных журналистов. "Западные репортёры попросили посмотреть лагеря Вагнера. Ответ Лукашенко: Вы показываете нам французский легион. Их размещение. Мы вам - "Вагнера", - сообщает телеграм-канал "Пул первого".
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в мире, франция, попытка вооруженного мятежа
В мире, Франция, Попытка вооруженного мятежа
Лукашенко обещал показать место размещения лагерей "Вагнера"

Лукашенко обещал показать место размещения лагерей "Вагнера" в обмен на одно условие

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Лукашенко согласился показать французским журналистам размещение лагерей "Вагнера", если ему покажут размещение иностранного легиона во Франции.
В четверг глава белорусского государства проводит пресс-конференцию для иностранных журналистов.
«
"Западные репортёры попросили посмотреть лагеря Вагнера. Ответ Лукашенко: Вы показываете нам французский легион. Их размещение. Мы вам - "Вагнера", - сообщает телеграм-канал "Пул первого".
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Ядерные боеголовки переместят в Белоруссию до конца года, заявил Лукашенко
Вчера, 14:13
 
В миреФранцияПопытка вооруженного мятежа
 
 
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