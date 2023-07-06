https://ria.ru/20230706/lukashenko-1882588660.html

Лукашенко обещал показать место размещения лагерей "Вагнера"

Лукашенко обещал показать место размещения лагерей "Вагнера" - РИА Новости, 06.07.2023

Лукашенко обещал показать место размещения лагерей "Вагнера"

Лукашенко согласился показать французским журналистам размещение лагерей "Вагнера", если ему покажут размещение иностранного легиона во Франции. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:33

2023-07-06T14:33

2023-07-06T14:33

в мире

франция

попытка вооруженного мятежа

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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Лукашенко согласился показать французским журналистам размещение лагерей "Вагнера", если ему покажут размещение иностранного легиона во Франции. В четверг глава белорусского государства проводит пресс-конференцию для иностранных журналистов. "Западные репортёры попросили посмотреть лагеря Вагнера. Ответ Лукашенко: Вы показываете нам французский легион. Их размещение. Мы вам - "Вагнера", - сообщает телеграм-канал "Пул первого".

https://ria.ru/20230706/lukashenko-1882580942.html

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в мире, франция, попытка вооруженного мятежа