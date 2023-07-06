https://ria.ru/20230706/lukashenko-1882580942.html

Ядерные боеголовки переместят в Белоруссию до конца года, заявил Лукашенко

Ядерные боеголовки переместят в Белоруссию до конца года, заявил Лукашенко - РИА Новости, 06.07.2023

Ядерные боеголовки переместят в Белоруссию до конца года, заявил Лукашенко

Российские ядерные боеголовки, предназначенные для перемещения в Белоруссию, будут доставлены в республику до конца года, заявил белорусский президент Александр РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:13

2023-07-06T14:13

2023-07-06T14:14

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белоруссия

владимир путин

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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Российские ядерные боеголовки, предназначенные для перемещения в Белоруссию, будут доставлены в республику до конца года, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в четверг, отвечая на вопросы журналистов. "Пункты размещения ядерного оружия полностью готовы месяц назад. Большая часть перемещена и находится в Беларуси. К концу года точно, но, я думаю, гораздо раньше, полностью переместим боеголовки, которые предназначены для этого", - цитирует слова Лукашенко Telegram-канал "Пул первого". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. Путин заявил в июне, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.

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космос - риа наука, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия, москва