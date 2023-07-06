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На юге Москвы рабочего насмерть зажало лифтом в доме - РИА Новости, 06.07.2023
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16:17 06.07.2023 (обновлено: 16:34 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/lift-1882620440.html
На юге Москвы рабочего насмерть зажало лифтом в доме
На юге Москвы рабочего насмерть зажало лифтом в доме - РИА Новости, 06.07.2023
На юге Москвы рабочего насмерть зажало лифтом в доме
На юге Москвы погиб рабочий, которого зажало лифтом во время ремонта, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:17
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происшествия
москва
бирюлево восточное
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На юге Москвы погиб рабочий, которого зажало лифтом во время ремонта, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. "В жилом доме по улице Михневская во время ремонта лифта зажало мужчину-рабочего. В результате 39-летний сотрудник субподрядной организации скончался на месте", — сказано в релизе. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится процессуальная проверка, ее ход контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.
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происшествия, москва, бирюлево восточное
Происшествия, Москва, Бирюлево Восточное
На юге Москвы рабочего насмерть зажало лифтом в доме

Рабочего насмерть зажало лифтом во время ремонта в жилом доме в районе Бирюлево Восточное

© Фото : Прокуратура Москвы/TelegramЛифт в жилом дом на улице Михневской в Москве, где во время ремонта зажало рабочего
Лифт в жилом дом на улице Михневской в Москве, где во время ремонта зажало рабочего - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Фото : Прокуратура Москвы/Telegram
Лифт в жилом дом на улице Михневской в Москве, где во время ремонта зажало рабочего
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На юге Москвы погиб рабочий, которого зажало лифтом во время ремонта, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
"В жилом доме по улице Михневская во время ремонта лифта зажало мужчину-рабочего. В результате 39-летний сотрудник субподрядной организации скончался на месте", — сказано в релизе.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится процессуальная проверка, ее ход контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.
Лифт в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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ПроисшествияМоскваБирюлево Восточное
 
 
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