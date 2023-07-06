https://ria.ru/20230706/lift-1882620440.html

На юге Москвы рабочего насмерть зажало лифтом в доме

На юге Москвы рабочего насмерть зажало лифтом в доме - РИА Новости, 06.07.2023

На юге Москвы рабочего насмерть зажало лифтом в доме

На юге Москвы погиб рабочий, которого зажало лифтом во время ремонта, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:17

2023-07-06T16:17

2023-07-06T16:34

происшествия

москва

бирюлево восточное

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На юге Москвы погиб рабочий, которого зажало лифтом во время ремонта, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. "В жилом доме по улице Михневская во время ремонта лифта зажало мужчину-рабочего. В результате 39-летний сотрудник субподрядной организации скончался на месте", — сказано в релизе. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится процессуальная проверка, ее ход контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.

https://ria.ru/20230622/lift-1879861778.html

москва

бирюлево восточное

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, бирюлево восточное