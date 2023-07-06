https://ria.ru/20230706/lifestyle-1882415341.html

Как сделать мусор полезным: лайфхаки, доступные всем

Как сделать мусор полезным: лайфхаки, доступные всем - РИА Новости, 06.07.2023

Как сделать мусор полезным: лайфхаки, доступные всем

Советские школьники знали, что сбор макулатуры спасает деревья. Позаботиться об окружающей среде и даже помочь нуждающимся можно и сегодня, если правильно... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T08:00

2023-07-06T08:00

2023-07-06T08:08

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Анастасия Силкина. Советские школьники знали, что сбор макулатуры спасает деревья. Позаботиться об окружающей среде и даже помочь нуждающимся можно и сегодня, если правильно обращаться с мусором. Как сортировать отходы и куда нести ненужные вещи — в материале РИА Новости.Пластик, стекло, металл, бумага: что можно переработатьСортировку проще начать c одного вида мусора, считает главный эксперт по устойчивому развитию направления "Экономика замкнутого цикла" компании "Сибур" Анастасия Прошева."Выясните, какие именно отходы принимают на переработку в вашем городе, и начните с чего-то одного. Например, можно узнать, где пункт сбора использованных батареек, собирать их и регулярно туда отвозить", — говорит она.Для переработки пригодны четыре основных вида отходов: пластик, стекло, металл, бумага. В быту достаточно будет двух мусорных контейнеров."Один — для перерабатываемых отходов, другой — для остальных видов мусора, — объясняет Прошева. — В первый можно отправлять пластик и металл, включая алюминиевые и жестяные банки. Для стекла, бумаги и картона лучше выделить специальное место, например, на балконе. Эти материалы накапливаются не так быстро".Не только батарейки надо отделять от основного мусора. Градусники, просроченные лекарства, бытовая химия содержат опасные или загрязняющие вещества, поэтому их следует везти в специальные пункты приема."Чтобы понимать, насколько это серьезная проблема: всего одна батарейка, выброшенная на свалку, способна загрязнить около 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды", — подчеркивает эксперт.Органические (иначе — пищевые) отходы можно сократить. Если установить под раковиной измельчитель, то остатки пищи попадут в канализацию, а затем на очистные системы, где их правильно утилизируют.Помыть, высушить и смять: как подготовить тару к переработкеК сожалению, опустить пластиковую бутылку в правильный контейнер недостаточно — надо обратить внимание на тип пластика."Сдавать в переработку можно пластиковые бутылки из-под воды с маркировкой PET, старую пластиковую посуду, тазы, пакеты для пищевых продуктов, пищевую пленку, упаковку для бытовой техники. Они становятся материалом для изготовления флекса и гранул. А те, в свою очередь, используют в производстве бутылок, одноразовой посуды, мебели, упаковочных материалов", — перечисляет Прошева.Кроме того, тару придется промыть, высушить и смять."Поступающий на переработку пластик должен быть чистым — в этом случае на предприятиях уменьшаются затраты электроэнергии и воды. В масштабе крупных производств это значительное снижение нагрузки на окружающую среду", — говорит эксперт.Не стоит беспокоиться, если в доступе только общий контейнер для перерабатываемых отходов — без деления на картон, стекло и пластик: ресурсы распределяют на мусоросортировочных заводах. Из ветоши в дизайнерский наряд: второй шанс ненужной одеждыВещи, которые вам уже не подходят или не нравятся, могут занять достойное место в чьем-то шкафу, отмечает медиакоординатор благотворительного фонда "Второе дыхание" Даниил Жданов. Контейнеры фонда и партнерские пункты приема есть более чем в 40 российских городах (в вашем населенном пункте может быть другая аналогичная организация). "Всем хорошо: у вас больше места для нового, а другой человек вместо покупки, например, рубашки, для производства которой использовали, скорее всего, первичные ресурсы, выбрал вашу, продлив ей жизнь", — отмечает представитель фонда."Второе дыхание" принимает в любом состоянии женскую, мужскую и детскую одежду, постельное белье, полотенца, халаты, шторы и другой домашний текстиль. Обувь, головные уборы, сумки и детские игрушки — только в хорошем состоянии. Старые носки и нижнее белье не возьмут. Фонд предоставляет нуждающимся вещи, пригодные для дальнейшего использования."Одежда должна быть такой, чтобы нам самим было комфортно пойти в ней, например, на работу, — поясняет Жданов. — Фонд не может передать людям обувь с отклеивающейся подошвой или куртку с дыркой. Наши вещи улучшают качество жизни и решают часть проблем: кому-то не в чем ходить зимой, у кого-то, наоборот, есть только пуховик, а летом надеть нечего".Поношенная обувь, штаны или куртка отправляются к волонтерам из приютов для животных.Совсем старые вещи идут на переработку."Из хлопковых изделий делаем ветошь, регенерированное волокно, набивку для мебели и даже чехлы для ноутбуков. Синтетические ткани можно переработать, например, в ручки или вешалки, — говорит медиакоординатор "Второго дыхания". — Мы сотрудничаем с модельерами, которые вместе с нами заботятся о будущем вещей, поэтому старая одежда иногда перерождается в новые дизайнерские наряды".Как старый велосипед может помочь нуждающимсяНекоторые социальные проекты, в том числе "Добрые вещи", продают собранные вещи секонд-хендам, а на вырученные деньги помогают нуждающимся. В пункты приема можно принести в хорошем состоянии одежду, обувь, текстиль, детские игрушки, спортивный инвентарь. А также средства реабилитации: их бесплатно выдают тем, кому они нужны."Нуждающимся мы предоставляем сертификаты номиналом три тысячи рублей на человека. По ним люди получают необходимое в магазине наших партнеров, где в ассортименте вещи не только наши, но и от других поставщиков, поэтому выбор больше. Также на вырученные деньги закупаем средства реабилитации для детей с ограниченными возможностями после индивидуального подбора с реабилитологом", — рассказывает редактор проекта "Добрые вещи" Олеся Орлова.Экологический ультиматум: чем опасен смешанный мусорСортировать мусор важно и для того, чтобы в атмосферу при горении отходов не попадали опасные вещества — диоксины, с которыми природа не умеет справляться, отмечает член научного cовета Российского экологического движения Илья Рыбальченко."Сортировка сегодня нужна в том числе для нашего здоровья: если на сжигание пойдет сырая органика и пластик, то в воздух будут вылетать страшнейшие канцерогены, супертоксиканты", — поясняет эксперт."Если вы посмотрите на любой мусорный контейнер и мысленно уберете упаковку и тару, останется всего процентов пять отходов. Поэтому важно, чтобы упаковочные материалы были биоразлагаемыми", — отмечает эколог.Здесь на помощь приходят современные технологии, которые позволяют сделать часть мусора экологичной.

https://ria.ru/20230615/ingos-1875805508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стиль жизни, общество, сибур холдинг, дизайн, мусор, бытовой мусор, раздельный сбор мусора