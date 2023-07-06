https://ria.ru/20230706/lavra-1882694014.html

На Украине потребовали освободить еще два корпуса Киево-Печерской лавры

На Украине потребовали освободить еще два корпуса Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 06.07.2023

На Украине потребовали освободить еще два корпуса Киево-Печерской лавры

Минкультуры Украины потребовало освободить еще два корпуса Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) до 10 июля, сообщает союз... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T23:24

2023-07-06T23:24

2023-07-06T23:24

религия

ситуация вокруг упц

украина

в мире

киево-печерская лавра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869851174_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ea11e395aa5f82eb3c3146d51294e997.jpg

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Минкультуры Украины потребовало освободить еще два корпуса Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) до 10 июля, сообщает союз православных журналистов. В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала три корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. "Минкульт в лице заповедника потребовал от монастыря Киево-Печерской лавры "освободить" к 10 июля 2023 года 57 и 58 корпуса", - говорится в сообщении на сайте союза православных журналистов со ссылкой на письмо и.о. директора заповедника Максим Остапенко. Уточняется, что освободить указанные корпуса, где живут паломники и гости монастыря, необходимо до 9.00 (совпадает с мск) 10 июля и предоставить доступ комиссии для проверки и опечатывания корпусов, а также передать ключи от них. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Такого решения суда, по данным защиты, еще нет.

https://ria.ru/20230705/sud-1882463992.html

https://ria.ru/20230701/upts-1881663452.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация вокруг упц, украина, в мире, киево-печерская лавра