На Украине потребовали освободить еще два корпуса Киево-Печерской лавры
Минкультуры Украины потребовало освободить еще два корпуса Киево-Печерской лавры
Верующие в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Минкультуры Украины потребовало освободить еще два корпуса Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) до 10 июля, сообщает союз православных журналистов.
В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала три корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.
"Минкульт в лице заповедника потребовал от монастыря Киево-Печерской лавры "освободить" к 10 июля 2023 года 57 и 58 корпуса", - говорится в сообщении на сайте союза православных журналистов со ссылкой на письмо и.о. директора заповедника Максим Остапенко.
Уточняется, что освободить указанные корпуса, где живут паломники и гости монастыря, необходимо до 9.00 (совпадает с мск) 10 июля и предоставить доступ комиссии для проверки и опечатывания корпусов, а также передать ключи от них.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Такого решения суда, по данным защиты, еще нет.