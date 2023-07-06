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На Украине потребовали освободить еще два корпуса Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 06.07.2023
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Религия
 
23:24 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/lavra-1882694014.html
На Украине потребовали освободить еще два корпуса Киево-Печерской лавры
На Украине потребовали освободить еще два корпуса Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 06.07.2023
На Украине потребовали освободить еще два корпуса Киево-Печерской лавры
Минкультуры Украины потребовало освободить еще два корпуса Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) до 10 июля, сообщает союз... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T23:24
2023-07-06T23:24
религия
ситуация вокруг упц
украина
в мире
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Минкультуры Украины потребовало освободить еще два корпуса Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) до 10 июля, сообщает союз православных журналистов. В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала три корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. "Минкульт в лице заповедника потребовал от монастыря Киево-Печерской лавры "освободить" к 10 июля 2023 года 57 и 58 корпуса", - говорится в сообщении на сайте союза православных журналистов со ссылкой на письмо и.о. директора заповедника Максим Остапенко. Уточняется, что освободить указанные корпуса, где живут паломники и гости монастыря, необходимо до 9.00 (совпадает с мск) 10 июля и предоставить доступ комиссии для проверки и опечатывания корпусов, а также передать ключи от них. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Такого решения суда, по данным защиты, еще нет.
https://ria.ru/20230705/sud-1882463992.html
https://ria.ru/20230701/upts-1881663452.html
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ситуация вокруг упц, украина, в мире, киево-печерская лавра
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, В мире, Киево-Печерская Лавра
На Украине потребовали освободить еще два корпуса Киево-Печерской лавры

Минкультуры Украины потребовало освободить еще два корпуса Киево-Печерской лавры

© Фото : Киево-Печерская лавраВерующие в Киево-Печерской лавре
Верующие в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Фото : Киево-Печерская лавра
Верующие в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Минкультуры Украины потребовало освободить еще два корпуса Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) до 10 июля, сообщает союз православных журналистов.
В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала три корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.
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5 июля, 20:51
"Минкульт в лице заповедника потребовал от монастыря Киево-Печерской лавры "освободить" к 10 июля 2023 года 57 и 58 корпуса", - говорится в сообщении на сайте союза православных журналистов со ссылкой на письмо и.о. директора заповедника Максим Остапенко.
Уточняется, что освободить указанные корпуса, где живут паломники и гости монастыря, необходимо до 9.00 (совпадает с мск) 10 июля и предоставить доступ комиссии для проверки и опечатывания корпусов, а также передать ключи от них.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Такого решения суда, по данным защиты, еще нет.
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