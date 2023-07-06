https://ria.ru/20230706/lavra-1882690537.html

Наместник Киево-Печерской лавры призвал верующих защищать обитель

Наместник Киево-Печерской лавры призвал верующих защищать обитель - РИА Новости, 06.07.2023

Наместник Киево-Печерской лавры призвал верующих защищать обитель

Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) призвал верующих ничего не бояться и защищать "до... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T22:37

2023-07-06T22:37

2023-07-06T22:37

украина

киев

александр ткаченко (протоиерей)

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) призвал верующих ничего не бояться и защищать "до смерти" святыню. В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала три корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Как заявил в четверг и.о. директора заповедника Максим Остапенко, комиссия заповедника опечатает помещения лавры, кроме тех, которые нужны для "компактного проживания монахов", вместе с тем, он не уточнил, будут ли опечатаны пещеры, где покоятся мощи святых. В РПЦ назвали захват украинскими властями корпусов лавры и применение насилия к верующим "вопиющим беззаконием". "Пусть господь воздаст, а в нас укрепит веру. Моя благодарность вам, стойте, даже до смерти. Держитесь, у нас одна вера, мы не должны ничего бояться. Сегодня в 6.00 (совпадает с мск) выкидают людей, бьют братьев, творят зло, пугают людей, что с ними будет расправа, она есть, но нам нельзя бояться, мы должны защищать конституционное право человека", - сказал Павел в видеообращении, опубликованном союзом православных журналистов. Митрополит добавил, что те, кто в четверг срезал замки и опечатал корпуса в лавре, "опечатали себя и принесли себе беду и горе. Молю бога, чтобы господь укрепил нас", - добавил наместник. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Такого решения суда, по данным защиты, еще нет.

https://ria.ru/20230706/lavra-1882676534.html

https://ria.ru/20230706/lukashenko-1882595549.html

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украина, киев, александр ткаченко (протоиерей), русская православная церковь, ситуация вокруг упц