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УПЦ обратится в правоохранительные органы из-за ситуации в Лавре - РИА Новости, 06.07.2023
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Религия
 
14:08 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/lavra-1882579452.html
УПЦ обратится в правоохранительные органы из-за ситуации в Лавре
УПЦ обратится в правоохранительные органы из-за ситуации в Лавре - РИА Новости, 06.07.2023
УПЦ обратится в правоохранительные органы из-за ситуации в Лавре
В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что намерены обратиться в правоохранительные органы из-за нарушения прав граждан и ситуации в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:08
2023-07-06T14:08
религия
религия
русская православная церковь
киево-печерская лавра
киев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что намерены обратиться в правоохранительные органы из-за нарушения прав граждан и ситуации в Киево-Печерской лавре. В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала три корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Как заявил в четверг и.о. директора заповедника Максим Остапенко, комиссия заповедника опечатает помещения лавры, кроме тех, которые нужны для "компактного проживания монахов", вместе с тем, он не уточнил, будут ли опечатаны пещеры, где покоятся мощи святых. В РПЦ назвали захват украинскими властями корпусов лавры и применение насилия к верующим "вопиющим беззаконием". "В настоящее время есть действующий договор №2 от 19 июля 2013 года о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью, заключенный между Национальным Киево-Печерским историко-культурным заповедником и Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой Украинской православной церкви. Настоящий договор не прекратил свое действие", - говорится в сообщении на сайте УПЦ. Как заявили в юридическом отделе УПЦ, в Хозяйственном суде Киева рассматривается иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора недействительным, а также рассматривается иск заповедника к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. Сообщается, что оба дела находятся на рассмотрение в суде, никаких решений еще не было принято. В сообщении на сайте отмечается, что верующим ограничили доступ к религиозным сооружениям, тем самым ограничив конституционно закрепленное право свободно исповедовать любую религию. Зафиксированы случаи избиения людей, которые не хотели допустить захвата храма. На полицейской горячей линии верующим отвечали, что на месте находятся сотрудники полиции, поэтому никакой реакции со стороны правоохранителей не было. "Из-за нарушений прав граждан и совершения ряда преступлений будут поданы уведомления о преступлениях в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230706/kiev-1882521346.html
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религия, русская православная церковь, киево-печерская лавра, киев
Религия, Религия, Русская православная церковь, Киево-Печерская Лавра, Киев
УПЦ обратится в правоохранительные органы из-за ситуации в Лавре

УПЦ обратится в правоохранительные органы из-за нарушения прав в Киево-Печерской лавре

© Українська Православна ЦеркваКомиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
Комиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
© Українська Православна Церква
Комиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что намерены обратиться в правоохранительные органы из-за нарушения прав граждан и ситуации в Киево-Печерской лавре.
В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала три корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Как заявил в четверг и.о. директора заповедника Максим Остапенко, комиссия заповедника опечатает помещения лавры, кроме тех, которые нужны для "компактного проживания монахов", вместе с тем, он не уточнил, будут ли опечатаны пещеры, где покоятся мощи святых. В РПЦ назвали захват украинскими властями корпусов лавры и применение насилия к верующим "вопиющим беззаконием".
"В настоящее время есть действующий договор №2 от 19 июля 2013 года о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью, заключенный между Национальным Киево-Печерским историко-культурным заповедником и Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой Украинской православной церкви. Настоящий договор не прекратил свое действие", - говорится в сообщении на сайте УПЦ.
Как заявили в юридическом отделе УПЦ, в Хозяйственном суде Киева рассматривается иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора недействительным, а также рассматривается иск заповедника к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. Сообщается, что оба дела находятся на рассмотрение в суде, никаких решений еще не было принято.
Комиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
В Киево-Печерской лавре опечатали еще один корпус
Вчера, 10:23
В сообщении на сайте отмечается, что верующим ограничили доступ к религиозным сооружениям, тем самым ограничив конституционно закрепленное право свободно исповедовать любую религию. Зафиксированы случаи избиения людей, которые не хотели допустить захвата храма. На полицейской горячей линии верующим отвечали, что на месте находятся сотрудники полиции, поэтому никакой реакции со стороны правоохранителей не было.
"Из-за нарушений прав граждан и совершения ряда преступлений будут поданы уведомления о преступлениях в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
 
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