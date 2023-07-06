https://ria.ru/20230706/lavra-1882535805.html

В Киево-Печерскую лавру начали пускать верующих

В Киево-Печерскую лавру начали пускать верующих - РИА Новости, 06.07.2023

В Киево-Печерскую лавру начали пускать верующих

Верующих начали пускать в Киево-Печерскую лавру после того, как в четверг утром были опечатаны несколько корпусов, сообщили в телеграм-канале канонической... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:30

2023-07-06T11:30

2023-07-06T11:30

украина

киев

александр ткаченко (протоиерей)

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

религия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Верующих начали пускать в Киево-Печерскую лавру после того, как в четверг утром были опечатаны несколько корпусов, сообщили в телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала три корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. "В лавру начали запускать верующих. Пускают после предъявления документов и досмотра личных вещей", - говорится в сообщении. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Такого решения суда, по данным защиты, еще нет.

https://ria.ru/20230706/lavra-1882510672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, киев, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра