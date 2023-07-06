В Киево-Печерскую лавру начали пускать верующих
В Киево-Печерскую лавру начали пускать верующих после того, как были опечатаны три корпуса
Сотрудники полиции у входа в Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Верующих начали пускать в Киево-Печерскую лавру после того, как в четверг утром были опечатаны несколько корпусов, сообщили в телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала три корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.
"В лавру начали запускать верующих. Пускают после предъявления документов и досмотра личных вещей", - говорится в сообщении.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Такого решения суда, по данным защиты, еще нет.