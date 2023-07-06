Рейтинг@Mail.ru
В Киево-Печерскую лавру начали пускать верующих - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:30 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/lavra-1882535805.html
В Киево-Печерскую лавру начали пускать верующих
В Киево-Печерскую лавру начали пускать верующих - РИА Новости, 06.07.2023
В Киево-Печерскую лавру начали пускать верующих
Верующих начали пускать в Киево-Печерскую лавру после того, как в четверг утром были опечатаны несколько корпусов, сообщили в телеграм-канале канонической... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:30
2023-07-06T11:30
украина
киев
александр ткаченко (протоиерей)
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881635653_548:98:3078:1521_1920x0_80_0_0_adc2db9c07546422425bd61688f2032e.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Верующих начали пускать в Киево-Печерскую лавру после того, как в четверг утром были опечатаны несколько корпусов, сообщили в телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала три корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. "В лавру начали запускать верующих. Пускают после предъявления документов и досмотра личных вещей", - говорится в сообщении. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Такого решения суда, по данным защиты, еще нет.
https://ria.ru/20230706/lavra-1882510672.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881635653_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1e696ae327051ec89b1f4c845d71a6ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра
Украина, Киев, Александр Ткаченко (протоиерей), Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, Религия
В Киево-Печерскую лавру начали пускать верующих

В Киево-Печерскую лавру начали пускать верующих после того, как были опечатаны три корпуса

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у входа в Киево-Печерскую лавру
Сотрудники полиции у входа в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у входа в Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Верующих начали пускать в Киево-Печерскую лавру после того, как в четверг утром были опечатаны несколько корпусов, сообщили в телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала три корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.
"В лавру начали запускать верующих. Пускают после предъявления документов и досмотра личных вещей", - говорится в сообщении.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Такого решения суда, по данным защиты, еще нет.
Комиссия Минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре
Вчера, 09:37
 
РелигияУкраинаКиевАлександр Ткаченко (протоиерей)Ситуация вокруг УПЦКиево-Печерская Лавра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала