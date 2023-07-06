https://ria.ru/20230706/lastochka-1882494259.html

В РЖД планируют разработать двухэтажную "Ласточку"

В РЖД планируют разработать двухэтажную "Ласточку" - РИА Новости, 06.07.2023

В РЖД планируют разработать двухэтажную "Ласточку"

РЖД после появления полностью нового российского электропоезда "Ласточка" ожидают создания его двухэтажной версии с сидячими местами и купе, сообщил в интервью... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T05:39

2023-07-06T05:39

2023-07-06T05:39

россия

дмитрий пегов

уральские локомотивы

ржд

siemens

экономика

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД после появления полностью нового российского электропоезда "Ласточка" ожидают создания его двухэтажной версии с сидячими местами и купе, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. Разработка двухэтажной "Ласточки" обсуждалась еще несколько лет назад, когда партнером российского завода "Уральские локомотивы" в этом проекте был немецкий концерн Siemens. Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в РФ, включая выход из СП. "Уральские локомотивы" заявили о планах выпуска полностью российского аналога "Ласточки". Пегов предложил его называть "Ласточка 2.0". "Если мы победим сейчас "Ласточку 1.0" и сделаем "Ласточку 2.0", то потом придем, конечно же, опять к логике изготовления этого поезда в два этажа", - сказал Пегов. Он напомнил, что тогда двухэтажная "Ласточка" планировалась как конструктор. "То есть схема вагона, стеновые панели и все остальное разрабатывалось так, чтобы можно было оборудовать ее внутри по желанию заказчика. Например, для пригородных компаний – с сидячими местами, для дальнего следования – со спальными купе и так далее", - пояснил Пегов.

https://ria.ru/20230706/lastochki-1882492279.html

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россия, дмитрий пегов, уральские локомотивы, ржд, siemens, экономика