https://ria.ru/20230706/lastochka-1882491982.html

В РЖД рассказали о процессе создания "Ласточки"

В РЖД рассказали о процессе создания "Ласточки" - РИА Новости, 06.07.2023

В РЖД рассказали о процессе создания "Ласточки"

Российский завод "Уральские локомотивы" начал разрабатывать полностью российскую "Ласточку" еще до ухода иностранного партнера, а рабочее название "Восток"... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T04:54

2023-07-06T04:54

2023-07-06T04:54

россия

урал

дмитрий пегов

siemens

уральские локомотивы

экономика

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российский завод "Уральские локомотивы" начал разрабатывать полностью российскую "Ласточку" еще до ухода иностранного партнера, а рабочее название "Восток" появилось из-за изначальных планов эксплуатировать ее на востоке России, рассказал в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. "Ласточки" были созданы на базе платформы Desiro немецкого концерна Siemens. В России их выпускает завод "Уральские локомотивы". Он был создан в 2010 году как совместное предприятие Siemens и российской "Синара - Транспортные машины". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в РФ, включая выход из СП. Завод заявил о планах выпуска полностью российского аналога "Ласточки". "Изначально, когда производили "Ласточку" еще вместе с Siemens, существовала очень большая потребность в отдельном типе этого поезда переменного тока с возможностью высадки на низкие платформы, которые очень распространены за Уралом. Поэтому мы поставили задачу "Уральским локомотивам" разработать поезд для эксплуатации на востоке России. При этом пассажиры, которые будут ездить в этих поездах, не должны платить за функционал, который не нужен, то есть за схему постоянного тока. Мы предложили заводу сделать "Ласточку" для восточной части России. Так и появилось рабочее название "Восток", - рассказал Пегов. После ухода компании Siemens из российского проекта, продолжил он, завод "Уральские локомотивы" стал самостоятельно дальше разрабатывать этот поезд. "Поскольку производство выпускаемых совместно с Siemens "Ласточек" (назовем их 1.0), по сути дела, прекратилось, было решено не ограничиваться "Ласточкой" только для востока, а сделать полностью свою собственную. Теперь у нас будет "Ласточка", которая на 100% с запчастями из России и сделана в России", - пояснил Пегов. "Я бы все-таки применял слово "Восток" к той первой задумке. А эту, новую, пока будем называть "Ласточка 2.0", - добавил он.

https://ria.ru/20230706/lokalizatsiya-1882491537.html

https://ria.ru/20230706/obsluzhivanie-1882490627.html

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россия, урал, дмитрий пегов, siemens, уральские локомотивы, экономика