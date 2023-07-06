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В Москве отметят 88-летие Далай-ламы

В Москве отметят 88-летие Далай-ламы - РИА Новости, 06.07.2023

В Москве отметят 88-летие Далай-ламы

Далай-ламе XIV Тэнзину Гьяцо исполняется в четверг 88 лет – в этот день рождения всемирно известного духовного лидера тибетского буддизма, который последние... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:09

2023-07-06T12:09

2023-07-06T12:10

религия

справки

россия

индия

святослав медведев

тибет

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

александр каплан

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МОСКВА, 6 июля – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-ламе XIV Тэнзину Гьяцо исполняется в четверг 88 лет – в этот день рождения всемирно известного духовного лидера тибетского буддизма, который последние годы уделяет особое внимание диалогу с российскими учеными, в Москве представят новые книги о научном сотрудничестве и впервые покажут документальный фильм "Протокол тукдама" (феномена посмертной медитации в буддизме). "В этом году мы решили посвятить традиционное празднование дня рождения Его Святейшества Далай-ламы теме, которая очень дорога его сердцу, – развитию сотрудничества между буддийскими монахами-учеными и представителями современной науки из разных стран, особенно России. Праздничный вечер с участием российских ученых пройдет в концертном зале "Измайлово", вход свободный", - сказала РИА Новости главный организатор вечера, директор фонда "Сохраним Тибет" и редактор официального русскоязычного сайта Далай-ламы Юлия Жиронкина. Далай-лама и наукаДалай-лама отдал более тридцати лет своей жизни развитию диалога с современными учеными, а в последнее десятилетие к нему подключились и ведущие российские специалисты из ряда научных областей. По словам Жиронкиной, "Его Святейшество видит в таком взаимодействии уникальную возможность сделать человечество лучше, предоставить людям научные подтверждения того, что работа над собой, достижение внутреннего умиротворения – это единственный путь, ведущий к счастью и миру на земле". Диалог крупнейших российских специалистов в области изучения мозга и сознания с буддийскими учеными начался в 2017 году, когда в столице Индии Дели была проведена конференция "Природа сознания". Делегация российских ученых во главе с директором Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академиком РАН Константином Анохиным провела серию дискуссий с Далай-ламой XIV, буддийскими учеными и монахами. Вторая конференция "Понимание мира" с расширенным списком участников состоялась в 2018 году в городе Дхарамсала на севере Индии, где расположена резиденция Далай-ламы XIV. Одним из ее итогов стал запуск проекта исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях в Индии, который с 2019 года осуществляется под руководством академика РАН Святослава Медведева. С 2022 года исследования также проводятся в буддийских монастырях, расположенных в долине Катманду, в Непале. "Проекту, к которому сегодня приковано внимание выдающихся буддийских ученых-философов и представителей современной нейронауки, посвящены новый документальный фильм "Протокол тукдама" (режиссер Игорь Янчеглов) и книга Елены Кокуриной "Тибетские закаты. В поисках тонкого сознания", которые мы представим в день рождения Его Святейшества Далай-ламы. Также издан сборник "Природа сознания. Беседы Далай-ламы с российскими учеными" - по материалам одноименной конференции. Эта книга, составленная профессором Викторией Лысенко (Институт философии РАН), – бесценная летопись уникальных диалогов Далай-ламы с лучшими представителями российской науки", - отмечает организатор вечера. Как рассказал РИА Новости участник научного проекта, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Александр Каплан, российские ученые – "первые и единственные" изучают именно "глубокие тантрические практики в буддийских монастырях (тибетских школ гелуг, кагью и ньингма), труднодоступные для постороннего взгляда". По его словам, это возможно благодаря рекомендации Далай-ламы, его расположению к исследованиям и его инициативному участию. В мае текущего года развитием одного из направлений научного взаимодействия стала Первая международная конференция "Сознание животных" в Дхарамсале. Она прошла по инициативе и при участии Далай-ламы, а ее научным организатором выступил директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН Константин Анохин. Форум собрал около 70 представителей разных стран - выдающихся исследователей в областях поведенческой биологии, сравнительной этологии, когнитивной нейробиологии, нейробиологии человека, философии сознания и буддийской науки. В интервью РИА Новости по итогам конференции присутствовавшая на ней глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская заявила, что "человечество небезнадежно", если будет не кофеварки и другие "новые игрушки" изобретать, а займется вопросами сознания и мышления, к чему, возможно, и предназначено. Из биографии Далай-ламыБуддисты считают Далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 году возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось "тибетское правительство в изгнании". За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Россию Далай-лама XIV посещал несколько раз с краткосрочными поездками. Последняя из них, в Калмыкию в 2004 году, была однодневной. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть Далай-ламу в своих регионах с более продолжительным визитом. Однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая. Даже после того, как весной 2011 года Далай-лама XIV сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от Китая. Из истории буддизма в РоссииБуддизм - древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы гелуг, главой которой и является Далай-лама. Особенно тесной связь с Далай-ламой стала при последнем российском императоре Николае II, когда при дворе возрос интерес к философии буддизма и тибетской медицине. Российская империя первой из европейских стран установила дипломатические отношения с Тибетом, руководимым тогда Далай-ламой XIII (они были прерваны после революции в России). А в столице Санкт-Петербурге был построен первый в Европе дацан. По словам настоятеля Петербургского дацана Гунзэчойнэй ширээтэ ламы Буды Бадмаева (Буддийская традиционная сангха России), родоначальниками буддизма в Европе были именно российские буддисты.

https://ria.ru/20230523/oruzhie-1873690446.html

https://ria.ru/20230505/ii-1869952366.html

https://ria.ru/20230504/molodost-1869611416.html

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справки, россия, индия, святослав медведев, тибет, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), александр каплан, российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова, санкт-петербургский государственный университет