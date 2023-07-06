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В РЖД ответили на вопрос о возвращении "курилок" в поезда - РИА Новости, 06.07.2023
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01:56 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/kurenie-1882485983.html
В РЖД ответили на вопрос о возвращении "курилок" в поезда
В РЖД ответили на вопрос о возвращении "курилок" в поезда - РИА Новости, 06.07.2023
В РЖД ответили на вопрос о возвращении "курилок" в поезда
РЖД не будут возвращать в поезда места для курения или делать для этого отдельные вагоны, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T01:56
2023-07-06T01:56
дмитрий пегов
ржд
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД не будут возвращать в поезда места для курения или делать для этого отдельные вагоны, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. Курение в поездах было запрещено 10 лет назад соответствующим законом. Однако периодически возникают дискуссии по этому вопросу. Например, общественники предлагали вслед за возвращением "курилок" в аэропорты сделать специальные места для курения в поездах. Были идеи о введении вагонов для курящих. "Нет, конечно", - ответил Пегов на вопрос, не будет ли курение вновь разрешено в поездах или не появятся ли в составах специальные места для курения или вагоны для курящих.
https://ria.ru/20230706/poezda-1882483255.html
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дмитрий пегов, ржд, общество
Дмитрий Пегов, РЖД, Общество
В РЖД ответили на вопрос о возвращении "курилок" в поезда

Замглавы РЖД Пегов исключил возвращение в поезда мест для курения

© Fotolia / PiLensPhotoЗапрет курения
Запрет курения - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Fotolia / PiLensPhoto
Запрет курения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД не будут возвращать в поезда места для курения или делать для этого отдельные вагоны, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.
Курение в поездах было запрещено 10 лет назад соответствующим законом. Однако периодически возникают дискуссии по этому вопросу. Например, общественники предлагали вслед за возвращением "курилок" в аэропорты сделать специальные места для курения в поездах. Были идеи о введении вагонов для курящих.
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"Нет, конечно", - ответил Пегов на вопрос, не будет ли курение вновь разрешено в поездах или не появятся ли в составах специальные места для курения или вагоны для курящих.
 
Дмитрий ПеговРЖДОбщество
 
 
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