https://ria.ru/20230706/kurenie-1882485983.html

В РЖД ответили на вопрос о возвращении "курилок" в поезда

В РЖД ответили на вопрос о возвращении "курилок" в поезда - РИА Новости, 06.07.2023

В РЖД ответили на вопрос о возвращении "курилок" в поезда

РЖД не будут возвращать в поезда места для курения или делать для этого отдельные вагоны, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T01:56

2023-07-06T01:56

2023-07-06T01:56

дмитрий пегов

ржд

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД не будут возвращать в поезда места для курения или делать для этого отдельные вагоны, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. Курение в поездах было запрещено 10 лет назад соответствующим законом. Однако периодически возникают дискуссии по этому вопросу. Например, общественники предлагали вслед за возвращением "курилок" в аэропорты сделать специальные места для курения в поездах. Были идеи о введении вагонов для курящих. "Нет, конечно", - ответил Пегов на вопрос, не будет ли курение вновь разрешено в поездах или не появятся ли в составах специальные места для курения или вагоны для курящих.

https://ria.ru/20230706/poezda-1882483255.html

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дмитрий пегов, ржд, общество