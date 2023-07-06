https://ria.ru/20230706/kriminal-1882406210.html

"Скрывала тело полгода". Что произошло с погибшим ребенком на Урале

"Скрывала тело полгода". Что произошло с погибшим ребенком на Урале - РИА Новости, 06.07.2023

"Скрывала тело полгода". Что произошло с погибшим ребенком на Урале

В Екатеринбурге простились с шестилетним Далером, которого целую неделю искали всем городом. Оказалось, что мальчик погиб несколько месяцев назад. Но точные... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T08:00

2023-07-06T08:00

2023-07-06T08:07

происшествия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. В Екатеринбурге простились с шестилетним Далером, которого целую неделю искали всем городом. Оказалось, что мальчик погиб несколько месяцев назад. Но точные причины смерти установить трудно. Корреспондент РИА Новости выяснил подробности громкого дела."Прочесывали все"На похороны пришли сотни горожан: родственники, друзья семьи, искавшие мальчика волонтеры, священники.При этом не было ни матери ребенка — она отказалась участвовать в церемонии, ни отца — он находится в колонии за разбой, ни опекунши — Вероники Наумовой. Именно она в конце июня заявила о пропаже мальчика. Якобы утром 26-го Далер отправился на улицу погулять и не вернулся.Семья живет на первом этаже небольшого дома. Дети часто играли во дворе.К розыску подключились полицейские всех райотделов, спасатели, следователи, а также почти две тысячи добровольцев. Осматривали пустыри, гаражи, промзоны."За пару дней мы прочесали несколько районов, — сообщали в те дни участники поискового отряда "Прорыв". — Исследовали железнодорожное полотно и расклеили сотни ориентировок, но результата это пока не дало".Предполагали, что мальчик мог утонуть: в конце июня в городе стояла жара, многие купались. Десятки водолазов погружались в близлежащие реки и карьеры — ничего.Образцовая семьяСК возбудил дело по статье "Убийство малолетнего". Оперативники опрашивали ранее судимых жителей района, изучали записи камер видеонаблюдения.Побывали и в квартире Наумовой. Следов крови, в том числе замытых, не обнаружили.Семья, в которой воспитывался мальчик, вполне благополучная. На учете не состояла, в школе, соседи и знакомые отзывались только положительно. Кроме Далера, 34-летняя учительница Вероника Наумова и ее супруг воспитывали еще двоих приемных и троих собственных детей.Муж находился в зоне СВО — доброволец. Узнав о трагедии, он отпросился у командования и вернулся домой.Тем не менее опекуншу проверили на полиграфе. Тоже ничего подозрительного.В интервью местным журналистам многодетная мать заявляла, что мальчик давно наблюдался у психиатра, в последнее время вел себя довольно агрессивно и несколько раз даже пытался задушить сестру. А также "имел воображаемого друга" и якобы часто выполнял его команды."Наумова умело делала вид, что не знает, куда подевался Далер, — рассказывает РИА Новости один из оперативников "убойного отдела" городского управления уголовного розыска. — Однако мы понимали: это ложь. Да и некоторые знакомые семьи сообщили, что отношение к приемным детям было, мягко говоря, далеко от идеального".Сложная экспертизаНа третьи сутки приемная мать наконец согласилась показать, где спрятала тело. Вернее, то, что от него осталось."Сообщила, что ребенок скончался еще зимой, — продолжает оперативник. — Якобы Далера купала в ванне старшая сестра и тот случайно захлебнулся. Наумова же испугалась последствий — и вместо того, чтобы вызвать скорую, решила избавиться от тела".Останки спрятала в сумке в заброшенном гараже в нескольких сотнях метров от дома. Опекуншу отправили на два месяца в СИЗО. Подозревают в убийстве."Я застал то время, когда в этой семье появился Далер, — написал в местной группе в ВК молодой человек, представившийся Даниилом.По его словам, он "долгое время" жил в качестве приемного ребенка в той же семье, прежде чем его определили в другую. "Опекунша обращалась с мальчиком довольно жестко, — утверждает Даниил. — Никаких воображаемых друзей и серьезных проблем с психикой у него не было".По данным РИА Новости, автор этого комментария уже пообщался со следователями и дал показания. И все же доказать убийство будет довольно сложно, отмечают оперативники. За восемь месяцев тело сильно разложилось. И если на скелете не найдут серьезных повреждений, установить точную причину смерти вряд ли получится. Сейчас этим занимаются эксперты.Сотрудники СК продолжают опрашивать родных и друзей Наумовой. Ее супруг уверяет, что ничего не знал, был на фронте. Однако есть информация о его приезде на несколько дней в Екатеринбург — весной.Судьбу остальных приемных детей решат в ближайшее время. Вероятно, их заберут из семьи.Действия работников органов опеки тоже проверят. Предстоит выяснить, почему надзорный орган так и не выявил пропажу ребенка.

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)