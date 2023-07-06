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РЖД сообщили об избавлении от ковров, названных Матвиенко "пылесборниками" - РИА Новости, 06.07.2023
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01:36 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/kovry-1882484897.html
РЖД сообщили об избавлении от ковров, названных Матвиенко "пылесборниками"
РЖД сообщили об избавлении от ковров, названных Матвиенко "пылесборниками" - РИА Новости, 06.07.2023
РЖД сообщили об избавлении от ковров, названных Матвиенко "пылесборниками"
РЖД избавились от старых ковров в вагонах поездов дальнего следования, которые находятся в постоянной эксплуатации, сообщил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T01:36
2023-07-06T01:36
дмитрий пегов
ржд
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД избавились от старых ковров в вагонах поездов дальнего следования, которые находятся в постоянной эксплуатации, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко несколько лет назад попросила убрать из пассажирских вагонов ковровые дорожки, назвав их "пылесборниками". "Вопрос не в коврах, а в состоянии этих ковров и их обслуживании. Уже несколько лет мы используем современные материалы, прорезиненные поверхности", - сказал Пегов. На вопрос, остались ли старые ковры в поездах, он ответил: "В вагонах, которые находятся в постоянной эксплуатации, – нет". При этом Пегов не исключил, что в дополнительных вагонах, которые холдинг берет из резерва в периоды максимального спроса на перевозки, еще можно встретить такие ковры.
https://ria.ru/20230706/rzhd-1882482490.html
https://ria.ru/20230706/elektrichki-1882482758.html
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дмитрий пегов, ржд, совет федерации рф, валентина матвиенко
Дмитрий Пегов, РЖД, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
РЖД сообщили об избавлении от ковров, названных Матвиенко "пылесборниками"

Замглавы РЖД Пегов: ковров, названных Матвиенко "пылесборниками", в вагонах больше нет

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПроводницы в вагоне поезда
Проводницы в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Проводницы в вагоне поезда. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД избавились от старых ковров в вагонах поездов дальнего следования, которые находятся в постоянной эксплуатации, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко несколько лет назад попросила убрать из пассажирских вагонов ковровые дорожки, назвав их "пылесборниками".
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"Вопрос не в коврах, а в состоянии этих ковров и их обслуживании. Уже несколько лет мы используем современные материалы, прорезиненные поверхности", - сказал Пегов.
На вопрос, остались ли старые ковры в поездах, он ответил: "В вагонах, которые находятся в постоянной эксплуатации, – нет".
При этом Пегов не исключил, что в дополнительных вагонах, которые холдинг берет из резерва в периоды максимального спроса на перевозки, еще можно встретить такие ковры.
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Дмитрий ПеговРЖДСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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