https://ria.ru/20230706/kovry-1882484897.html

РЖД сообщили об избавлении от ковров, названных Матвиенко "пылесборниками"

РЖД сообщили об избавлении от ковров, названных Матвиенко "пылесборниками" - РИА Новости, 06.07.2023

РЖД сообщили об избавлении от ковров, названных Матвиенко "пылесборниками"

РЖД избавились от старых ковров в вагонах поездов дальнего следования, которые находятся в постоянной эксплуатации, сообщил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T01:36

2023-07-06T01:36

2023-07-06T01:36

дмитрий пегов

ржд

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД избавились от старых ковров в вагонах поездов дальнего следования, которые находятся в постоянной эксплуатации, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко несколько лет назад попросила убрать из пассажирских вагонов ковровые дорожки, назвав их "пылесборниками". "Вопрос не в коврах, а в состоянии этих ковров и их обслуживании. Уже несколько лет мы используем современные материалы, прорезиненные поверхности", - сказал Пегов. На вопрос, остались ли старые ковры в поездах, он ответил: "В вагонах, которые находятся в постоянной эксплуатации, – нет". При этом Пегов не исключил, что в дополнительных вагонах, которые холдинг берет из резерва в периоды максимального спроса на перевозки, еще можно встретить такие ковры.

https://ria.ru/20230706/rzhd-1882482490.html

https://ria.ru/20230706/elektrichki-1882482758.html

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дмитрий пегов, ржд, совет федерации рф, валентина матвиенко