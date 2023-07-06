https://ria.ru/20230706/kotenok-1882570953.html

В Ленинградской области спасли котенка, запутавшегося в сетке

В Ленинградской области спасли котенка, запутавшегося в сетке - РИА Новости, 06.07.2023

В Ленинградской области спасли котенка, запутавшегося в сетке

Спасатели в городе Сертолово Ленинградской области помогли котенку, запутавшемуся в сетке на футбольном поле, сообщили в пресс-службе регионального комитета... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:49

2023-07-06T13:49

2023-07-06T15:19

хорошие новости

происшествия

ленинградская область

сертолово

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Спасатели в городе Сертолово Ленинградской области помогли котенку, запутавшемуся в сетке на футбольном поле, сообщили в пресс-службе регионального комитета правопорядка и безопасности."Рыжий бродяга запутался в сетке и сам не мог освободиться. Бедняга уже стал задыхаться от затянувшейся на шее петли. Свидетели происшедшего пытались оказать ему помощь, но кот оказывал сопротивление, шипел и выпускал когти", — говорится в сообщении.Жители обратились в 100-ю пожарную часть "Леноблпожспаса", пожарные усмирили кота и освободили.Как добавили в пресс-службе, накануне дежурная смена 144-й пожарной части "Леноблпожспаса" спасла другого котенка."Заявка в экстренные службы поступила от десятилетнего мальчика — жителя поселка городского типа Кузнечное Приозерского района. Котенок провалился в щель крыльца детской художественной школы и не мог самостоятельно выбраться", — говорится в сообщении. Ребенок позвонил спасателям, которые расширили отверстие под крыльцом и достали животное.

https://ria.ru/20230608/kotenok-1876844579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ленинградская область, сертолово