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В Ленинградской области спасли котенка, запутавшегося в сетке - РИА Новости, 06.07.2023
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Хорошие новости
 
13:49 06.07.2023 (обновлено: 15:19 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/kotenok-1882570953.html
В Ленинградской области спасли котенка, запутавшегося в сетке
В Ленинградской области спасли котенка, запутавшегося в сетке - РИА Новости, 06.07.2023
В Ленинградской области спасли котенка, запутавшегося в сетке
Спасатели в городе Сертолово Ленинградской области помогли котенку, запутавшемуся в сетке на футбольном поле, сообщили в пресс-службе регионального комитета... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:49
2023-07-06T15:19
хорошие новости
происшествия
ленинградская область
сертолово
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Спасатели в городе Сертолово Ленинградской области помогли котенку, запутавшемуся в сетке на футбольном поле, сообщили в пресс-службе регионального комитета правопорядка и безопасности."Рыжий бродяга запутался в сетке и сам не мог освободиться. Бедняга уже стал задыхаться от затянувшейся на шее петли. Свидетели происшедшего пытались оказать ему помощь, но кот оказывал сопротивление, шипел и выпускал когти", — говорится в сообщении.Жители обратились в 100-ю пожарную часть "Леноблпожспаса", пожарные усмирили кота и освободили.Как добавили в пресс-службе, накануне дежурная смена 144-й пожарной части "Леноблпожспаса" спасла другого котенка."Заявка в экстренные службы поступила от десятилетнего мальчика — жителя поселка городского типа Кузнечное Приозерского района. Котенок провалился в щель крыльца детской художественной школы и не мог самостоятельно выбраться", — говорится в сообщении. Ребенок позвонил спасателям, которые расширили отверстие под крыльцом и достали животное.
https://ria.ru/20230608/kotenok-1876844579.html
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происшествия, ленинградская область, сертолово
Хорошие новости, Происшествия, Ленинградская область, Сертолово
В Ленинградской области спасли котенка, запутавшегося в сетке

Пожарные в Ленинградской области спасли котенка, запутавшегося в сетке футбольных ворот

© Правопорядок и безопасность ЛОСпасение кота, который застрял в сетке у футбольного поля в городе Сертолово
Спасение кота, который застрял в сетке у футбольного поля в городе Сертолово
© Правопорядок и безопасность ЛО
Спасение кота, который застрял в сетке у футбольного поля в городе Сертолово
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Спасатели в городе Сертолово Ленинградской области помогли котенку, запутавшемуся в сетке на футбольном поле, сообщили в пресс-службе регионального комитета правопорядка и безопасности.
«
"Рыжий бродяга запутался в сетке и сам не мог освободиться. Бедняга уже стал задыхаться от затянувшейся на шее петли. Свидетели происшедшего пытались оказать ему помощь, но кот оказывал сопротивление, шипел и выпускал когти", — говорится в сообщении.
Жители обратились в 100-ю пожарную часть "Леноблпожспаса", пожарные усмирили кота и освободили.
Как добавили в пресс-службе, накануне дежурная смена 144-й пожарной части "Леноблпожспаса" спасла другого котенка.
«
"Заявка в экстренные службы поступила от десятилетнего мальчика — жителя поселка городского типа Кузнечное Приозерского района. Котенок провалился в щель крыльца детской художественной школы и не мог самостоятельно выбраться", — говорится в сообщении.
Ребенок позвонил спасателям, которые расширили отверстие под крыльцом и достали животное.
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