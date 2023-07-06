В Ленинградской области спасли котенка, запутавшегося в сетке
Пожарные в Ленинградской области спасли котенка, запутавшегося в сетке футбольных ворот
© Правопорядок и безопасность ЛОСпасение кота, который застрял в сетке у футбольного поля в городе Сертолово
© Правопорядок и безопасность ЛО
Спасение кота, который застрял в сетке у футбольного поля в городе Сертолово
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Спасатели в городе Сертолово Ленинградской области помогли котенку, запутавшемуся в сетке на футбольном поле, сообщили в пресс-службе регионального комитета правопорядка и безопасности.
«
"Рыжий бродяга запутался в сетке и сам не мог освободиться. Бедняга уже стал задыхаться от затянувшейся на шее петли. Свидетели происшедшего пытались оказать ему помощь, но кот оказывал сопротивление, шипел и выпускал когти", — говорится в сообщении.
Жители обратились в 100-ю пожарную часть "Леноблпожспаса", пожарные усмирили кота и освободили.
Как добавили в пресс-службе, накануне дежурная смена 144-й пожарной части "Леноблпожспаса" спасла другого котенка.
«
"Заявка в экстренные службы поступила от десятилетнего мальчика — жителя поселка городского типа Кузнечное Приозерского района. Котенок провалился в щель крыльца детской художественной школы и не мог самостоятельно выбраться", — говорится в сообщении.
Ребенок позвонил спасателям, которые расширили отверстие под крыльцом и достали животное.