https://ria.ru/20230706/kosov-1882415737.html

Павел Косов: спрос у новых регионов на сельхозтехнику колоссальный

Павел Косов: спрос у новых регионов на сельхозтехнику колоссальный - РИА Новости, 06.07.2023

Павел Косов: спрос у новых регионов на сельхозтехнику колоссальный

Сельхозтехника в России подорожала, но ее покупают, хотя все чаще минуя банковский кредит, используя лизинг – берут в срочное пользование за определенную плату. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:00

2023-07-06T11:00

2023-07-06T11:00

интервью

росагролизинг

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

херсонская область

россия

луганская народная республика

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Сельхозтехника в России подорожала, но ее покупают, хотя все чаще минуя банковский кредит, используя лизинг – берут в срочное пользование за определенную плату. О спросе аграриев на такие инструменты, об особых условиях для новых российских регионов и планах на ближайшие пять лет в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор крупнейшей в России государственной агропромышленной лизинговой компании "Росагролизинг" Павел Косов. Беседовала Елена Орехова.– Росагролизинг в этом году завершает пятилетнюю программу развития. Какие планы на следующую пятилетку?– Новую стратегию только начали разрабатывать, к концу лета выйдем с первым вариантом на совет директоров. Но могу уже сказать, что по лизинговому портфелю закладываем ежегодный умеренный рост: думаю, следующие пять лет будем жить именно в такой парадигме. Делаем ставку на цифровизацию всех процессов, касающихся работы с клиентами, и качество сервиса. Наша доля на рынке лизинга сельхозтехники по итогам прошлого года составила 62%. В целом хочется обратить внимание, что в других отраслях объем лизинговых продаж в этом году сокращался, но в аграрной даже вырос на 7,6%. Сама доля лизинга в приобретении техники практически сравнялась с долей техники, приобретаемой в кредит у банка.– В этом году сколько планируете поставить техники аграриям, какое число уже работает в поле?– Сейчас в номенклатуре наших продаж более 15 тысяч единиц техники, 96% из нее российского и белорусского производства. В 2023 году рассчитываем приобрести и передать в лизинг 13 тысяч единиц сельхозтехники. Уверен, что пересматривать этот план мы не будем: на сегодня уже поставлено 7 400 единиц техники, на 39% выше, чем год назад на ту же дату – это порядка 55 миллиардов рублей инвестиций.Отдельно отмечу, что в прошлом году ввели такое понятие, как инновационные продукты, и в этой категории предлагаем клиентам беспилотники. Спрос пока не сумасшедший, что объяснимо: полеты для такой техники сейчас запрещены. Но будущее наверняка серьезное: использование БПЛА при работе с землей дает лучшие результаты и экономит деньги, поскольку они могут заменить очень многие агрегаты.– Со стороны новых регионов какой спрос на продукты компании?– Мы там присутствовали с прошлого года как некий инструмент поддержки аграриев, с этого года начали работать официально. Первые партии сельхозтехники стоимостью свыше 950 миллионов рублей уже отгружены в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Херсонскую область. Кроме того, отгрузки ожидает еще 85 единиц техники на общую сумму 757 миллионов рублей. Всего от аграриев новых территорий по состоянию на конец июня 2023 года мы получили несколько сотен заявок на поставку свыше 500 единиц сельхозтехники и оборудованияСовокупный объем инвестиций общества в удовлетворение потребности в первоочередных средствах производства для новых регионов укладывается в два миллиарда рублей. Но спрос на технику в наших новых регионах колоссальный, поэтому скоро будем согласовывать с властями дополнительный лимит.Списки аграриев и перечень нужной им техники предоставляют региональные власти. Конечно, нужно время на адаптацию: например, отчетность у местных сельхозпроизводителей была другая. Но рисков никаких не видим. Также для местных фермеров действуют льготные условия финансирования: отсрочка уплаты основного долга до октября 2024 года и процентов – до октября 2023 года.– Как работали в условиях резкого роста цен на сельхозтехнику в этом году?– Цена выросла катастрофически, в лучшем случае на 15%, но порой и до двукратного подорожания доходило по отдельным позициям: например, два года назад самоходная единица техники стоила семь миллионов рублей, сейчас – 15 миллионов. И это очень сложная история и для агрария, и для машиностроителя: первым неясно, за счет каких средств покупать, вторым не оставили выбора цены на металлы и импортные комплектующие.Как институт поддержки пытаемся находить способы сглаживания этой ситуации: например, продлили срок передачи в лизинг техники с пяти до восьми лет, а выплату основного долга перенесли на сентябрь 2024 года. Все это, конечно, не снимает полностью вопрос роста цены, но хотя бы уменьшает для клиента обслуживание долга. Такая программа работает с середины мая и будет работать до середины июля, если почувствуем необходимость продлить – будем продлевать.– Нужны ли сейчас компании дополнительные средства?– Если у акционера (у государства – ред.) будут намерения нас докапитализировать в связи с какими-то новыми задачами, мы не откажемся. Но если компании понадобятся средства, сможем и самостоятельно их привлечь: либо через банковский кредит, либо на публичном рынке – это позволяет наш уровень кредитного рейтинга. Но сейчас мы находимся в той ситуации, когда за дополнительными деньгами не идем.– А как реализуется программа строительства судов-зерновозов?– России как крупнейшему экспортеру зерна крайне нужен собственный флот для его перевозок. Логистические трудности, с которыми поставщики столкнулись за последний год, ускорили этот процесс. Потребность экспортеров, как показал наш опрос, – это более 60 судов океанического типа на 40 тысяч и 60 тысяч тонн водоизмещения. Проектную документацию делает Крыловской государственный научный центр, она будет готова осенью.– Какие варианты финансирования этой программы?– На мой взгляд, есть два пути – либо получить деньги из ФНБ, либо собрать их с рынка, но при этом сохраняя бюджетные субсидии, чтобы снизить ставку для клиентов. Мне кажется, второй путь подойдет больше. Банковские кредиты тоже нельзя исключать. Но мнение акционера может отличаться, поэтому финансирование еще будет обсуждаться.– На какие еще лизинговые проекты для АПК смотрите?– Прорабатываем программу по строительству в лизинг комплексов по хранению и переработке сельхозпродукции, например, зерна. Такой продукт, по нашему мнению, смогут использовать и аграрии, и переработчики, и трейдеры: к примеру, несколько маленьких хозяйств могут объединиться и подать единую заявку. Но срок договора, разумеется, будет больше тех, что сейчас, с точки зрения окупаемости не меньше 10 лет. Опыт у нас есть, например, много лет на принципах проектного финансирования строим элеваторы.– Интересны ли форматы автомобильных или железнодорожных перевозок?– Да, интерес есть, хотим, чтобы в нашу льготную программу включили железнодорожные вагоны. Кроме того, у нас достаточно большой лизинговый портфель по зерновозам, по нашему мнению, льготный лизинг мог бы действовать и для них. Обсуждаем этот вопрос с Минфином.Сейчас и вагон-зерновоз, и зерновоз-автопоезд обходятся дороже, чем комбайн, хотя все это – абсолютно неотъемлемая часть сельхозпроизводства. Урожай ведь надо не только вырастить, но еще и продать, а до этого – транспортировать к месту поставки.– Прорабатывалось ли предложение Минпромторга распространить льготные программы компании на приобретение пищевого оборудования?– Вопрос прорабатывался совместно с Минсельхозом и Минпромторгом. Есть единая позиция – включить и переработчиков, и все оборудование в субсидию, которая предусмотрена в постановлении правительства по льготному лизингу. Документы с этими предложениями направлены в правительство, надеюсь, в ближайшее время получим заключение. Объем лизинга пищевой промышленности мы оцениваем в районе одного миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230629/selkhoztekhnika-1881032416.html

https://ria.ru/20230606/urozhay-1876590099.html

https://ria.ru/20230502/selkhoztekhnika-1869229900.html

https://ria.ru/20230614/biznes-1877865802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, росагролизинг, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), херсонская область , россия, луганская народная республика