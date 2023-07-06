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МЧС предупредило, что обмеление Колымы может привести к инцидентам с судами

МЧС предупредило, что обмеление Колымы может привести к инцидентам с судами - РИА Новости, 06.07.2023

МЧС предупредило, что обмеление Колымы может привести к инцидентам с судами

Низкие уровни воды в реке Колыма в Магаданской области могут затруднить на этой неделе судоходство на участке Среднекан – Коркодон, возможны инциденты с судами... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T02:49

2023-07-06T02:49

2023-07-06T02:49

внии гочс

магаданская область

происшествия

камчатский край

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Низкие уровни воды в реке Колыма в Магаданской области могут затруднить на этой неделе судоходство на участке Среднекан – Коркодон, возможны инциденты с судами всех типов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На территории Магаданской области на реке Колыма на участке Среднекан – Коркодон установились уровни воды, лимитирующие судоходство", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что это обстоятельство повышает вероятность возникновения инцидентов с судами различных типов. "В Камчатском крае уровни воды категории неблагоприятных гидрологических явлений будут сохраняться на реке Авача у города Елизово и на реке Камчатка в районе населенных пунктов Козыревск и Ключи", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20230627/sochi-1880627086.html

магаданская область

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внии гочс, магаданская область, происшествия, камчатский край, елизово