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МЧС предупредило, что обмеление Колымы может привести к инцидентам с судами - РИА Новости, 06.07.2023
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02:49 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/kolyma-1882487988.html
МЧС предупредило, что обмеление Колымы может привести к инцидентам с судами
МЧС предупредило, что обмеление Колымы может привести к инцидентам с судами - РИА Новости, 06.07.2023
МЧС предупредило, что обмеление Колымы может привести к инцидентам с судами
Низкие уровни воды в реке Колыма в Магаданской области могут затруднить на этой неделе судоходство на участке Среднекан – Коркодон, возможны инциденты с судами... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T02:49
2023-07-06T02:49
внии гочс
магаданская область
происшествия
камчатский край
елизово
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Низкие уровни воды в реке Колыма в Магаданской области могут затруднить на этой неделе судоходство на участке Среднекан – Коркодон, возможны инциденты с судами всех типов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На территории Магаданской области на реке Колыма на участке Среднекан – Коркодон установились уровни воды, лимитирующие судоходство", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что это обстоятельство повышает вероятность возникновения инцидентов с судами различных типов. "В Камчатском крае уровни воды категории неблагоприятных гидрологических явлений будут сохраняться на реке Авача у города Елизово и на реке Камчатка в районе населенных пунктов Козыревск и Ключи", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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магаданская область
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внии гочс, магаданская область, происшествия, камчатский край, елизово
ВНИИ ГОЧС, Магаданская область, Происшествия, Камчатский край, Елизово
МЧС предупредило, что обмеление Колымы может привести к инцидентам с судами

ВНИИ ГОЧС: обмеление Колымы на этой неделе может привести к инцидентам с судами

© РИА Новости / В. Павлов | Перейти в медиабанкНа реке Колыме
На реке Колыме - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / В. Павлов
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На реке Колыме. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Низкие уровни воды в реке Колыма в Магаданской области могут затруднить на этой неделе судоходство на участке Среднекан – Коркодон, возможны инциденты с судами всех типов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«
"На территории Магаданской области на реке Колыма на участке Среднекан – Коркодон установились уровни воды, лимитирующие судоходство", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что это обстоятельство повышает вероятность возникновения инцидентов с судами различных типов.
Камчатском крае уровни воды категории неблагоприятных гидрологических явлений будут сохраняться на реке Авача у города Елизово и на реке Камчатка в районе населенных пунктов Козыревск и Ключи", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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ВНИИ ГОЧСМагаданская областьПроисшествияКамчатский крайЕлизово
 
 
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