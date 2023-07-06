https://ria.ru/20230706/klyuchi-1882501877.html

Глава Сургутского района Югры вручил сиротам Лянтора ключи от новых квартир

Глава Сургутского района Югры вручил сиротам Лянтора ключи от новых квартир - РИА Новости, 06.07.2023

Глава Сургутского района Югры вручил сиротам Лянтора ключи от новых квартир

Дети-сироты из Лянтора Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которым исполнилось 18 лет, получили ключи от новых квартир, сообщил... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T08:37

2023-07-06T08:37

2023-07-06T08:37

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

лянтор

белый яр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Дети-сироты из Лянтора Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которым исполнилось 18 лет, получили ключи от новых квартир, сообщил глава района Андрей Трубецкой. "Сегодня в Лянторе вручили ключи от новых квартир двум детям-сиротам, которым в этом году исполнилось 18 лет. В прошлом году в первом микрорайоне в доме № 16/1 мы приобрели девять квартир для детей-сирот. Потратили 21,4 миллиона рублей, из которых 4,1 миллиона рублей - это деньги из федерального бюджета, 12,2 миллиона - из окружного бюджета и 5,1 миллиона рублей - нашего районного бюджета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что всего в списках детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в этом году было 20 человек. Из них 11 человек уже получили квартиры по договорам найма жилого помещения, еще девять детей-сирот из Лянтора, Белого Яра и Солнечного предстоит обеспечить недвижимостью. Трубецкой уточнил, что кроме детей-сирот квартиры в этом доме полагается жителям аварийных домов и нуждающимся в улучшении жилищных условий, согласно спискам очередности. Всего на выкуп 114 квартир было потрачено 359,1 миллиона рублей. По информации администрации муниципалитета, однокомнатные апартаменты полностью готовы к заселению - в них сделан социальный ремонт и оборудована сантехника. Сургутский район - единственный из муниципалитетов Югры на протяжении 6 лет исполняет полномочия в отношении обеспечения детей-сирот жильем в полном объеме. С 2021 года муниципалитет начал софинансировать данное мероприятие. Из бюджета района с 2021 по 2022 год на эти цели было выделено 37 миллионов рублей. Всего в 2022 году на улучшение жилищных условий жителей Сургутского района было направлено 1,9 миллиарда рублей, что почти в два раза больше показателя 2021 года. Помимо этого, за последние пять лет объем средств на улучшение жилищных условий увеличился в 2,3 раза по сравнению с предыдущей пятилеткой. В общей сложности в Сургутском районе было приобретено 3,2 тысячи жилых помещений, что в 2,2 раза больше предыдущего аналогичного периода.

https://ria.ru/20230630/yugra-1881495725.html

https://ria.ru/20230628/yugra-1880853728.html

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

лянтор

белый яр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, лянтор, белый яр