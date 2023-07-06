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Глава Сургутского района Югры вручил сиротам Лянтора ключи от новых квартир - РИА Новости, 06.07.2023
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
08:37 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/klyuchi-1882501877.html
Глава Сургутского района Югры вручил сиротам Лянтора ключи от новых квартир
Глава Сургутского района Югры вручил сиротам Лянтора ключи от новых квартир - РИА Новости, 06.07.2023
Глава Сургутского района Югры вручил сиротам Лянтора ключи от новых квартир
Дети-сироты из Лянтора Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которым исполнилось 18 лет, получили ключи от новых квартир, сообщил... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T08:37
2023-07-06T08:37
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
лянтор
белый яр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Дети-сироты из Лянтора Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которым исполнилось 18 лет, получили ключи от новых квартир, сообщил глава района Андрей Трубецкой. "Сегодня в Лянторе вручили ключи от новых квартир двум детям-сиротам, которым в этом году исполнилось 18 лет. В прошлом году в первом микрорайоне в доме № 16/1 мы приобрели девять квартир для детей-сирот. Потратили 21,4 миллиона рублей, из которых 4,1 миллиона рублей - это деньги из федерального бюджета, 12,2 миллиона - из окружного бюджета и 5,1 миллиона рублей - нашего районного бюджета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что всего в списках детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в этом году было 20 человек. Из них 11 человек уже получили квартиры по договорам найма жилого помещения, еще девять детей-сирот из Лянтора, Белого Яра и Солнечного предстоит обеспечить недвижимостью. Трубецкой уточнил, что кроме детей-сирот квартиры в этом доме полагается жителям аварийных домов и нуждающимся в улучшении жилищных условий, согласно спискам очередности. Всего на выкуп 114 квартир было потрачено 359,1 миллиона рублей. По информации администрации муниципалитета, однокомнатные апартаменты полностью готовы к заселению - в них сделан социальный ремонт и оборудована сантехника. Сургутский район - единственный из муниципалитетов Югры на протяжении 6 лет исполняет полномочия в отношении обеспечения детей-сирот жильем в полном объеме. С 2021 года муниципалитет начал софинансировать данное мероприятие. Из бюджета района с 2021 по 2022 год на эти цели было выделено 37 миллионов рублей. Всего в 2022 году на улучшение жилищных условий жителей Сургутского района было направлено 1,9 миллиарда рублей, что почти в два раза больше показателя 2021 года. Помимо этого, за последние пять лет объем средств на улучшение жилищных условий увеличился в 2,3 раза по сравнению с предыдущей пятилеткой. В общей сложности в Сургутском районе было приобретено 3,2 тысячи жилых помещений, что в 2,2 раза больше предыдущего аналогичного периода.
https://ria.ru/20230630/yugra-1881495725.html
https://ria.ru/20230628/yugra-1880853728.html
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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, лянтор, белый яр
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район, Лянтор, Белый Яр

Глава Сургутского района Югры вручил сиротам Лянтора ключи от новых квартир

© Depositphotos.com / Artur VerkhovetskiyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Depositphotos.com / Artur Verkhovetskiy
Ключи от квартиры. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Дети-сироты из Лянтора Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которым исполнилось 18 лет, получили ключи от новых квартир, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
"Сегодня в Лянторе вручили ключи от новых квартир двум детям-сиротам, которым в этом году исполнилось 18 лет. В прошлом году в первом микрорайоне в доме № 16/1 мы приобрели девять квартир для детей-сирот. Потратили 21,4 миллиона рублей, из которых 4,1 миллиона рублей - это деньги из федерального бюджета, 12,2 миллиона - из окружного бюджета и 5,1 миллиона рублей - нашего районного бюджета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что всего в списках детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в этом году было 20 человек. Из них 11 человек уже получили квартиры по договорам найма жилого помещения, еще девять детей-сирот из Лянтора, Белого Яра и Солнечного предстоит обеспечить недвижимостью.
Трубецкой уточнил, что кроме детей-сирот квартиры в этом доме полагается жителям аварийных домов и нуждающимся в улучшении жилищных условий, согласно спискам очередности. Всего на выкуп 114 квартир было потрачено 359,1 миллиона рублей.
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Дума Югры утвердила расширение перечня инвестсоглашений
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По информации администрации муниципалитета, однокомнатные апартаменты полностью готовы к заселению - в них сделан социальный ремонт и оборудована сантехника.
Сургутский район - единственный из муниципалитетов Югры на протяжении 6 лет исполняет полномочия в отношении обеспечения детей-сирот жильем в полном объеме. С 2021 года муниципалитет начал софинансировать данное мероприятие. Из бюджета района с 2021 по 2022 год на эти цели было выделено 37 миллионов рублей.
Всего в 2022 году на улучшение жилищных условий жителей Сургутского района было направлено 1,9 миллиарда рублей, что почти в два раза больше показателя 2021 года. Помимо этого, за последние пять лет объем средств на улучшение жилищных условий увеличился в 2,3 раза по сравнению с предыдущей пятилеткой. В общей сложности в Сургутском районе было приобретено 3,2 тысячи жилых помещений, что в 2,2 раза больше предыдущего аналогичного периода.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСургутский районЛянторБелый Яр
 
 
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