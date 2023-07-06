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Пушилин подтвердил, что Клещеевка находится под контролем российских войск - РИА Новости, 06.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 06.07.2023 (обновлено: 11:16 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/klescheevka-1882526314.html
Пушилин подтвердил, что Клещеевка находится под контролем российских войск
Пушилин подтвердил, что Клещеевка находится под контролем российских войск - РИА Новости, 06.07.2023
Пушилин подтвердил, что Клещеевка находится под контролем российских войск
Село Клещеевка, о взятии которого накануне сообщали украинские СМИ, находится под контролем российской армии, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:45
2023-07-06T11:16
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Село Клещеевка, о взятии которого накануне сообщали украинские СМИ, находится под контролем российской армии, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьёв Live".&quot;По Клещеевке вчера очень серьезно разгоняли, но, на самом деле, ситуация там всегда напряженная. &lt;…&gt; Для них там выгодная позиция — возможность продвинуться дальше. Они подошли достаточно близко, но ребята, военнослужащие Вооруженных сил России, все сделали грамотно&quot;, — сказал руководитель республики.Он подчеркнул, что ВСУ десятки раз в сутки пытаются устроить здесь прорыв.Накануне источник РИА Новости в командовании южной группировки российских войск сообщил, что армия пресекла попытку ВСУ контратаковать в направлении Клещеевки.Как отмечал советник врио главы ДНР Ян Гагин, село остается под контролем российских войск, но ВСУ пытаются занять соседнюю высоту, с которой удобно контролировать часть Артемовска.
https://ria.ru/20230705/klescheevka-1882367728.html
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безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин подтвердил, что Клещеевка находится под контролем российских войск

Врио главы ДНР Пушилин подтвердил, что украинские войска не смогли занять Клещеевку

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Село Клещеевка, о взятии которого накануне сообщали украинские СМИ, находится под контролем российской армии, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьёв Live".
«

"По Клещеевке вчера очень серьезно разгоняли, но, на самом деле, ситуация там всегда напряженная. <…> Для них там выгодная позиция — возможность продвинуться дальше. Они подошли достаточно близко, но ребята, военнослужащие Вооруженных сил России, все сделали грамотно", — сказал руководитель республики.

Он подчеркнул, что ВСУ десятки раз в сутки пытаются устроить здесь прорыв.
Накануне источник РИА Новости в командовании южной группировки российских войск сообщил, что армия пресекла попытку ВСУ контратаковать в направлении Клещеевки.
Как отмечал советник врио главы ДНР Ян Гагин, село остается под контролем российских войск, но ВСУ пытаются занять соседнюю высоту, с которой удобно контролировать часть Артемовска.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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