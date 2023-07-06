https://ria.ru/20230706/klescheevka-1882526314.html
Пушилин подтвердил, что Клещеевка находится под контролем российских войск
Пушилин подтвердил, что Клещеевка находится под контролем российских войск - РИА Новости, 06.07.2023
Пушилин подтвердил, что Клещеевка находится под контролем российских войск
Село Клещеевка, о взятии которого накануне сообщали украинские СМИ, находится под контролем российской армии, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:45
2023-07-06T10:45
2023-07-06T11:16
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Село Клещеевка, о взятии которого накануне сообщали украинские СМИ, находится под контролем российской армии, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьёв Live"."По Клещеевке вчера очень серьезно разгоняли, но, на самом деле, ситуация там всегда напряженная. <…> Для них там выгодная позиция — возможность продвинуться дальше. Они подошли достаточно близко, но ребята, военнослужащие Вооруженных сил России, все сделали грамотно", — сказал руководитель республики.Он подчеркнул, что ВСУ десятки раз в сутки пытаются устроить здесь прорыв.Накануне источник РИА Новости в командовании южной группировки российских войск сообщил, что армия пресекла попытку ВСУ контратаковать в направлении Клещеевки.Как отмечал советник врио главы ДНР Ян Гагин, село остается под контролем российских войск, но ВСУ пытаются занять соседнюю высоту, с которой удобно контролировать часть Артемовска.
https://ria.ru/20230705/klescheevka-1882367728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пушилин подтвердил, что Клещеевка находится под контролем российских войск
Врио главы ДНР Пушилин подтвердил, что украинские войска не смогли занять Клещеевку