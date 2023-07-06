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КНР может сыграть важную роль в урегулировании на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 06.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 06.07.2023 (обновлено: 13:06 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/kitay-1882556710.html
КНР может сыграть важную роль в урегулировании на Украине, заявил Лукашенко
КНР может сыграть важную роль в урегулировании на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 06.07.2023
КНР может сыграть важную роль в урегулировании на Украине, заявил Лукашенко
Китай может сыграть важнейшую роль в урегулировании конфликта на Украине, если он этого по-настоящему будет добиваться, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:58
2023-07-06T13:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
китай
александр лукашенко
белоруссия
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Китай может сыграть важнейшую роль в урегулировании конфликта на Украине, если он этого по-настоящему будет добиваться, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ."Китай может сыграть важнейшую роль в урегулировании этого кризиса, если он этого по-настоящему не просто захочет, а будет добиваться", - цитирует белорусского лидера пресс-служба.Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй с 15 по 28 мая совершил европейское турне, в ходе которого посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
https://ria.ru/20230705/si-1882343148.html
украина
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в мире, украина, китай, александр лукашенко, белоруссия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Китай, Александр Лукашенко, Белоруссия, Ситуация в ДНР и ЛНР
КНР может сыграть важную роль в урегулировании на Украине, заявил Лукашенко

Лукашенко: Китай сыграет важнейшую роль в урегулировании на Украине, если захочет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Китай может сыграть важнейшую роль в урегулировании конфликта на Украине, если он этого по-настоящему будет добиваться, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ.
"Китай может сыграть важнейшую роль в урегулировании этого кризиса, если он этого по-настоящему не просто захочет, а будет добиваться", - цитирует белорусского лидера пресс-служба.
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй с 15 по 28 мая совершил европейское турне, в ходе которого посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКитайАлександр ЛукашенкоБелоруссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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