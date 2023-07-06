https://ria.ru/20230706/kitay-1882556710.html

КНР может сыграть важную роль в урегулировании на Украине, заявил Лукашенко

КНР может сыграть важную роль в урегулировании на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 06.07.2023

КНР может сыграть важную роль в урегулировании на Украине, заявил Лукашенко

Китай может сыграть важнейшую роль в урегулировании конфликта на Украине, если он этого по-настоящему будет добиваться, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:58

2023-07-06T12:58

2023-07-06T13:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

китай

александр лукашенко

белоруссия

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Китай может сыграть важнейшую роль в урегулировании конфликта на Украине, если он этого по-настоящему будет добиваться, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ."Китай может сыграть важнейшую роль в урегулировании этого кризиса, если он этого по-настоящему не просто захочет, а будет добиваться", - цитирует белорусского лидера пресс-служба.Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй с 15 по 28 мая совершил европейское турне, в ходе которого посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.

https://ria.ru/20230705/si-1882343148.html

украина

китай

белоруссия

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Кирилл Волков

в мире, украина, китай, александр лукашенко, белоруссия, ситуация в днр и лнр