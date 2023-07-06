https://ria.ru/20230706/kino-1882591590.html

Фонд Романа Абрамовича создаст кинофестиваль в Геленджике

Фонд Романа Абрамовича создаст кинофестиваль в Геленджике - РИА Новости, 06.07.2023

Фонд Романа Абрамовича создаст кинофестиваль в Геленджике

Основанный Романом Абрамовичем фонд "Кинопрайм" создаст фестиваль актуального российского кино "Маяк" в Геленджике, сообщается на сайте организации. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T17:05

2023-07-06T17:05

2023-07-06T17:07

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Основанный Романом Абрамовичем фонд "Кинопрайм" создаст фестиваль актуального российского кино "Маяк" в Геленджике, сообщается на сайте организации. Первый фестиваль проведут 5 – 9 октября 2023 года в формате профессионального форума. Будет программа кинопоказов и деловых мероприятий. Событие полностью профинансируют "Кинопрайм" и частные партнеры."Задача этого фестиваля — продемонстрировать лучшие авторские картины, снятые за последние два года, и поговорить с профессиональным сообществом о том, в каком состоянии находится российское кино и какие у отрасли перспективы", – отметил Антон Малышев, продюсер смотра. Программным директором "Маяка" назначали куратора кинотеатра "Художественный", критика Стаса Тыркина. Деловую программу курирует директор по взаимодействию с индустрией "Яндекса" Ксения Болецкая."Cегодня нужно в рабочем и по возможности трезвом режиме разобраться в себе, понять, где мы, откуда, куда идем, какое у нас тысячелетье на дворе. Этим всегда, даже в самые непростые времена, занималось лучшее российское кино. Да, оно существует. И сегодня в еще большей степени заслуживает быть показанным, быть услышанным", – считает Тыркин.Ранее сообщалось, что фильмы из Индии и США победили на фестивале имени Тарковского в Иванове.

https://ria.ru/20230706/serial-1882535554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, геленджик, роман абрамович, кино и сериалы, куда сходить , что посмотреть