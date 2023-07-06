https://ria.ru/20230706/kino-1882591590.html
Фонд Романа Абрамовича создаст кинофестиваль в Геленджике
Фонд Романа Абрамовича создаст кинофестиваль в Геленджике - РИА Новости, 06.07.2023
Фонд Романа Абрамовича создаст кинофестиваль в Геленджике
Основанный Романом Абрамовичем фонд "Кинопрайм" создаст фестиваль актуального российского кино "Маяк" в Геленджике, сообщается на сайте организации. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:05
2023-07-06T17:05
2023-07-06T17:07
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Основанный Романом Абрамовичем фонд "Кинопрайм" создаст фестиваль актуального российского кино "Маяк" в Геленджике, сообщается на сайте организации. Первый фестиваль проведут 5 – 9 октября 2023 года в формате профессионального форума. Будет программа кинопоказов и деловых мероприятий. Событие полностью профинансируют "Кинопрайм" и частные партнеры."Задача этого фестиваля — продемонстрировать лучшие авторские картины, снятые за последние два года, и поговорить с профессиональным сообществом о том, в каком состоянии находится российское кино и какие у отрасли перспективы", – отметил Антон Малышев, продюсер смотра. Программным директором "Маяка" назначали куратора кинотеатра "Художественный", критика Стаса Тыркина. Деловую программу курирует директор по взаимодействию с индустрией "Яндекса" Ксения Болецкая."Cегодня нужно в рабочем и по возможности трезвом режиме разобраться в себе, понять, где мы, откуда, куда идем, какое у нас тысячелетье на дворе. Этим всегда, даже в самые непростые времена, занималось лучшее российское кино. Да, оно существует. И сегодня в еще большей степени заслуживает быть показанным, быть услышанным", – считает Тыркин.Ранее сообщалось, что фильмы из Индии и США победили на фестивале имени Тарковского в Иванове.
https://ria.ru/20230706/serial-1882535554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, геленджик, роман абрамович, кино и сериалы, куда сходить , что посмотреть
Новости культуры, Геленджик, Роман Абрамович, Кино и сериалы, куда сходить , что посмотреть , Культура
Фонд Романа Абрамовича создаст кинофестиваль в Геленджике
Фонд Романа Абрамовича "Кинопрайм" создаст кинофестиваль "Маяк" в Геленджике