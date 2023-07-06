Рейтинг@Mail.ru
Фонд Романа Абрамовича создаст кинофестиваль в Геленджике - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:05 06.07.2023 (обновлено: 17:07 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/kino-1882591590.html
Фонд Романа Абрамовича создаст кинофестиваль в Геленджике
Фонд Романа Абрамовича создаст кинофестиваль в Геленджике - РИА Новости, 06.07.2023
Фонд Романа Абрамовича создаст кинофестиваль в Геленджике
Основанный Романом Абрамовичем фонд "Кинопрайм" создаст фестиваль актуального российского кино "Маяк" в Геленджике, сообщается на сайте организации. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:05
2023-07-06T17:07
новости культуры
геленджик
роман абрамович
кино и сериалы
куда сходить
что посмотреть
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568780647_0:72:2901:1704_1920x0_80_0_0_8f383a8b66c95ca2d0c55b958700cb52.jpg
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Основанный Романом Абрамовичем фонд "Кинопрайм" создаст фестиваль актуального российского кино "Маяк" в Геленджике, сообщается на сайте организации. Первый фестиваль проведут 5 – 9 октября 2023 года в формате профессионального форума. Будет программа кинопоказов и деловых мероприятий. Событие полностью профинансируют "Кинопрайм" и частные партнеры."Задача этого фестиваля — продемонстрировать лучшие авторские картины, снятые за последние два года, и поговорить с профессиональным сообществом о том, в каком состоянии находится российское кино и какие у отрасли перспективы", – отметил Антон Малышев, продюсер смотра. Программным директором "Маяка" назначали куратора кинотеатра "Художественный", критика Стаса Тыркина. Деловую программу курирует директор по взаимодействию с индустрией "Яндекса" Ксения Болецкая."Cегодня нужно в рабочем и по возможности трезвом режиме разобраться в себе, понять, где мы, откуда, куда идем, какое у нас тысячелетье на дворе. Этим всегда, даже в самые непростые времена, занималось лучшее российское кино. Да, оно существует. И сегодня в еще большей степени заслуживает быть показанным, быть услышанным", – считает Тыркин.Ранее сообщалось, что фильмы из Индии и США победили на фестивале имени Тарковского в Иванове.
https://ria.ru/20230706/serial-1882535554.html
геленджик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568780647_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_48686cb0f1f0cb98e67ad205b2cfae04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, геленджик, роман абрамович, кино и сериалы, куда сходить , что посмотреть
Новости культуры, Геленджик, Роман Абрамович, Кино и сериалы, куда сходить , что посмотреть , Культура
Фонд Романа Абрамовича создаст кинофестиваль в Геленджике

Фонд Романа Абрамовича "Кинопрайм" создаст кинофестиваль "Маяк" в Геленджике

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСпектакль "Стиляги" в Театре Наций
Спектакль Стиляги в Театре Наций - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Основанный Романом Абрамовичем фонд "Кинопрайм" создаст фестиваль актуального российского кино "Маяк" в Геленджике, сообщается на сайте организации.
Первый фестиваль проведут 5 – 9 октября 2023 года в формате профессионального форума. Будет программа кинопоказов и деловых мероприятий. Событие полностью профинансируют "Кинопрайм" и частные партнеры.
«
"Задача этого фестиваля — продемонстрировать лучшие авторские картины, снятые за последние два года, и поговорить с профессиональным сообществом о том, в каком состоянии находится российское кино и какие у отрасли перспективы", – отметил Антон Малышев, продюсер смотра.
Программным директором "Маяка" назначали куратора кинотеатра "Художественный", критика Стаса Тыркина. Деловую программу курирует директор по взаимодействию с индустрией "Яндекса" Ксения Болецкая.
«
"Cегодня нужно в рабочем и по возможности трезвом режиме разобраться в себе, понять, где мы, откуда, куда идем, какое у нас тысячелетье на дворе. Этим всегда, даже в самые непростые времена, занималось лучшее российское кино. Да, оно существует. И сегодня в еще большей степени заслуживает быть показанным, быть услышанным", – считает Тыркин.
Ранее сообщалось, что фильмы из Индии и США победили на фестивале имени Тарковского в Иванове.
Кадр из сериала Обоюдное согласие
Сериал Валерии Гай Германики покажут на фестивале в Берлине
Вчера, 14:09
 
КультураНовости культурыГеленджикРоман АбрамовичКино и сериалыкуда сходитьчто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала