https://ria.ru/20230706/kiev-1882512583.html
В Киево-Печерскую лавру ограничили доступ
В Киево-Печерскую лавру ограничили доступ - РИА Новости, 06.07.2023
В Киево-Печерскую лавру ограничили доступ
Заповедник "Киево-Печерская лавра" в четверг заявил, что в четверг на территорию Нижней Лавры можно будет попасть лишь с 11 часов утра. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:42
2023-07-06T09:42
2023-07-06T09:43
религия
украина
россия
киев
ситуация вокруг упц
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882511358_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ca8c3adb33d67cc40eabe3a264ecdbb5.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Заповедник "Киево-Печерская лавра" в четверг заявил, что в четверг на территорию Нижней Лавры можно будет попасть лишь с 11 часов утра. Ранее заповедник "Киево-Печерская лавра" принял решение ограничить с 5 июля доступ в лавру. Сообщалось, что находиться на территории монастыря можно будет с 09.00 (совпадает с мск) до 18.00. "Шестого июля 2023 года по техническим причинам территория Нижней Лавры заповедника будет работать с 11:00 до 18:00", - говорится в сообщении заповедника в социальной сети Facebook*. В четверг утром адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. В лавру прибыла комиссия, чтобы опечатать корпуса. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230706/lavra-1882510672.html
https://ria.ru/20230706/lavra-1882499538.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882511358_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ee9ab4cd65cc8175b7ed90e024bf5ae5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, киев, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Россия, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
В Киево-Печерскую лавру ограничили доступ
Заповедник ограничил доступ в Киево-Печерскую лавру для посетителей
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Заповедник "Киево-Печерская лавра" в четверг заявил, что в четверг на территорию Нижней Лавры можно будет попасть лишь с 11 часов утра.
Ранее заповедник "Киево-Печерская лавра" принял решение ограничить с 5 июля доступ в лавру. Сообщалось, что находиться на территории монастыря можно будет с 09.00 (совпадает с мск) до 18.00.
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре
"Шестого июля 2023 года по техническим причинам территория Нижней Лавры заповедника будет работать с 11:00 до 18:00", - говорится в сообщении заповедника в социальной сети Facebook*.
В четверг утром адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. В лавру прибыла комиссия, чтобы опечатать корпуса.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины
о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева
.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В корпус Киево-Печерской лавры проникли представители заповедника и полиция