https://ria.ru/20230706/kiev-1882512583.html

В Киево-Печерскую лавру ограничили доступ

В Киево-Печерскую лавру ограничили доступ - РИА Новости, 06.07.2023

В Киево-Печерскую лавру ограничили доступ

Заповедник "Киево-Печерская лавра" в четверг заявил, что в четверг на территорию Нижней Лавры можно будет попасть лишь с 11 часов утра. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T09:42

2023-07-06T09:42

2023-07-06T09:43

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Заповедник "Киево-Печерская лавра" в четверг заявил, что в четверг на территорию Нижней Лавры можно будет попасть лишь с 11 часов утра. Ранее заповедник "Киево-Печерская лавра" принял решение ограничить с 5 июля доступ в лавру. Сообщалось, что находиться на территории монастыря можно будет с 09.00 (совпадает с мск) до 18.00. "Шестого июля 2023 года по техническим причинам территория Нижней Лавры заповедника будет работать с 11:00 до 18:00", - говорится в сообщении заповедника в социальной сети Facebook*. В четверг утром адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. В лавру прибыла комиссия, чтобы опечатать корпуса. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230706/lavra-1882510672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, киев, ситуация вокруг упц, религия