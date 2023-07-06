https://ria.ru/20230706/kiberataka-1882545989.html
Кибератаки на сервисы РЖД продолжаются
Кибератаки на сервисы РЖД продолжаются - РИА Новости, 06.07.2023
Кибератаки на сервисы РЖД продолжаются
Атаки на сайт и приложение РЖД продолжаются и в четверг, эти онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны, сообщила компания. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:13
2023-07-06T12:13
2023-07-06T12:13
ржд
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_239ee4824c717ee5b08785b12c5e24cd.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Атаки на сайт и приложение РЖД продолжаются и в четверг, эти онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны, сообщила компания. РЖД в среду сообщали о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании. Кассы на станциях и вокзалах функционировали штатно, а продажа билетов в них шла в обычном режиме. К вечеру среды компания заявила, что работа сайта и мобильного приложения восстановлена, но еще могут наблюдаться отдельные затруднения. "Сегодня наш сайт и мобильное приложение продолжают испытывать на себе множественные атаки с постоянно изменяющимся вектором и инструментами. Их источники рассредоточены по всему миру. В связи с этим онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны. При этом кассы на вокзалах и станциях работают в штатном режиме", - говорится в сообщении РЖД в четверг.
https://ria.ru/20230628/shoytov-1880745576.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_7ff24765c1879d04a4e955844263fddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, происшествия, россия
РЖД, Происшествия, Россия
Кибератаки на сервисы РЖД продолжаются
РЖД сообщили о продолжении кибератак на сайт и приложение
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Атаки на сайт и приложение РЖД продолжаются и в четверг, эти онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны, сообщила
компания.
РЖД в среду сообщали о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании. Кассы на станциях и вокзалах функционировали штатно, а продажа билетов в них шла в обычном режиме. К вечеру среды компания заявила, что работа сайта и мобильного приложения восстановлена, но еще могут наблюдаться отдельные затруднения.
"Сегодня наш сайт и мобильное приложение продолжают испытывать на себе множественные атаки с постоянно изменяющимся вектором и инструментами. Их источники рассредоточены по всему миру. В связи с этим онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны. При этом кассы на вокзалах и станциях работают в штатном режиме", - говорится в сообщении РЖД в четверг.
Александр Шойтов: кибератаки на Россию усложняются, но страна выдерживает