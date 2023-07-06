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Кибератаки на сервисы РЖД продолжаются - РИА Новости, 06.07.2023
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12:13 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/kiberataka-1882545989.html
Кибератаки на сервисы РЖД продолжаются
Кибератаки на сервисы РЖД продолжаются - РИА Новости, 06.07.2023
Кибератаки на сервисы РЖД продолжаются
Атаки на сайт и приложение РЖД продолжаются и в четверг, эти онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны, сообщила компания. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:13
2023-07-06T12:13
ржд
происшествия
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Атаки на сайт и приложение РЖД продолжаются и в четверг, эти онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны, сообщила компания. РЖД в среду сообщали о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании. Кассы на станциях и вокзалах функционировали штатно, а продажа билетов в них шла в обычном режиме. К вечеру среды компания заявила, что работа сайта и мобильного приложения восстановлена, но еще могут наблюдаться отдельные затруднения. "Сегодня наш сайт и мобильное приложение продолжают испытывать на себе множественные атаки с постоянно изменяющимся вектором и инструментами. Их источники рассредоточены по всему миру. В связи с этим онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны. При этом кассы на вокзалах и станциях работают в штатном режиме", - говорится в сообщении РЖД в четверг.
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ржд, происшествия, россия
РЖД, Происшествия, Россия
Кибератаки на сервисы РЖД продолжаются

РЖД сообщили о продолжении кибератак на сайт и приложение

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Атаки на сайт и приложение РЖД продолжаются и в четверг, эти онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны, сообщила компания.
РЖД в среду сообщали о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании. Кассы на станциях и вокзалах функционировали штатно, а продажа билетов в них шла в обычном режиме. К вечеру среды компания заявила, что работа сайта и мобильного приложения восстановлена, но еще могут наблюдаться отдельные затруднения.
"Сегодня наш сайт и мобильное приложение продолжают испытывать на себе множественные атаки с постоянно изменяющимся вектором и инструментами. Их источники рассредоточены по всему миру. В связи с этим онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны. При этом кассы на вокзалах и станциях работают в штатном режиме", - говорится в сообщении РЖД в четверг.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов
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