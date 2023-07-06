https://ria.ru/20230706/kiberataka-1882545989.html

Кибератаки на сервисы РЖД продолжаются

Кибератаки на сервисы РЖД продолжаются - РИА Новости, 06.07.2023

Кибератаки на сервисы РЖД продолжаются

Атаки на сайт и приложение РЖД продолжаются и в четверг, эти онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны, сообщила компания. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:13

2023-07-06T12:13

2023-07-06T12:13

ржд

происшествия

россия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Атаки на сайт и приложение РЖД продолжаются и в четверг, эти онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны, сообщила компания. РЖД в среду сообщали о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании. Кассы на станциях и вокзалах функционировали штатно, а продажа билетов в них шла в обычном режиме. К вечеру среды компания заявила, что работа сайта и мобильного приложения восстановлена, но еще могут наблюдаться отдельные затруднения. "Сегодня наш сайт и мобильное приложение продолжают испытывать на себе множественные атаки с постоянно изменяющимся вектором и инструментами. Их источники рассредоточены по всему миру. В связи с этим онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны. При этом кассы на вокзалах и станциях работают в штатном режиме", - говорится в сообщении РЖД в четверг.

https://ria.ru/20230628/shoytov-1880745576.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ржд, происшествия, россия