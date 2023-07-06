Рейтинг@Mail.ru
Великобритания сняла санкции с бывшего топ-менеджера Сбербанка - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 06.07.2023 (обновлено: 15:02 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/khasis-1882588896.html
Великобритания сняла санкции с бывшего топ-менеджера Сбербанка
Великобритания сняла санкции с бывшего топ-менеджера Сбербанка - РИА Новости, 06.07.2023
Великобритания сняла санкции с бывшего топ-менеджера Сбербанка
Великобритания вывела из-под санкций бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса, говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте британского... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:33
2023-07-06T15:02
в мире
великобритания
лев хасис
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153237/54/1532375433_0:41:3040:1751_1920x0_80_0_0_5c8858613acda98452302135deef4ad1.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Великобритания вывела из-под санкций бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса, говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте британского правительства."Следующее наименование было удалено из единого санкционного списка, в его отношении больше не применяется замораживание активов или санкционирование доверительных услуг: Лев Аронович Хасис", - сказано в документе.Лев Хасис попал в санкционный список Великобритании в конце марта 2022 года как лицо, связанное с деятельностью попавшего под санкции Сбербанка.
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873043707.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153237/54/1532375433_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_ef7bdf873df3ba1f35f265da2c107135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, лев хасис, сбербанк россии
В мире, Великобритания, Лев Хасис, Сбербанк России
Великобритания сняла санкции с бывшего топ-менеджера Сбербанка

Великобритания сняла санкции с бывшего топ-менеджера Сбербанка Льва Хасиса

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПервый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Великобритания вывела из-под санкций бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса, говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте британского правительства.
"Следующее наименование было удалено из единого санкционного списка, в его отношении больше не применяется замораживание активов или санкционирование доверительных услуг: Лев Аронович Хасис", - сказано в документе.
Лев Хасис попал в санкционный список Великобритании в конце марта 2022 года как лицо, связанное с деятельностью попавшего под санкции Сбербанка.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Премьер Британии ожидает, что страны G7 также введут антироссийские санкции
19 мая, 21:18
 
В миреВеликобританияЛев ХасисСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала