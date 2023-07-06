https://ria.ru/20230706/khasis-1882588896.html

Великобритания сняла санкции с бывшего топ-менеджера Сбербанка

Великобритания сняла санкции с бывшего топ-менеджера Сбербанка - РИА Новости, 06.07.2023

Великобритания сняла санкции с бывшего топ-менеджера Сбербанка

Великобритания вывела из-под санкций бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса, говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте британского... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:33

2023-07-06T14:33

2023-07-06T15:02

в мире

великобритания

лев хасис

сбербанк россии

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Великобритания вывела из-под санкций бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса, говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте британского правительства."Следующее наименование было удалено из единого санкционного списка, в его отношении больше не применяется замораживание активов или санкционирование доверительных услуг: Лев Аронович Хасис", - сказано в документе.Лев Хасис попал в санкционный список Великобритании в конце марта 2022 года как лицо, связанное с деятельностью попавшего под санкции Сбербанка.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873043707.html

великобритания

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, лев хасис, сбербанк россии