https://ria.ru/20230706/khasis-1882588896.html
Великобритания сняла санкции с бывшего топ-менеджера Сбербанка
Великобритания сняла санкции с бывшего топ-менеджера Сбербанка - РИА Новости, 06.07.2023
Великобритания сняла санкции с бывшего топ-менеджера Сбербанка
Великобритания вывела из-под санкций бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса, говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте британского... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:33
2023-07-06T14:33
2023-07-06T15:02
в мире
великобритания
лев хасис
сбербанк россии
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Великобритания вывела из-под санкций бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса, говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте британского правительства."Следующее наименование было удалено из единого санкционного списка, в его отношении больше не применяется замораживание активов или санкционирование доверительных услуг: Лев Аронович Хасис", - сказано в документе.Лев Хасис попал в санкционный список Великобритании в конце марта 2022 года как лицо, связанное с деятельностью попавшего под санкции Сбербанка.
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873043707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лев хасис, сбербанк россии
В мире, Великобритания, Лев Хасис, Сбербанк России
Великобритания сняла санкции с бывшего топ-менеджера Сбербанка
Великобритания сняла санкции с бывшего топ-менеджера Сбербанка Льва Хасиса