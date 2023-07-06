https://ria.ru/20230706/khab-1882653441.html

Набиуллина положительно оценила идею создания расчетного хаба в обход SWIFT

Набиуллина положительно оценила идею создания расчетного хаба в обход SWIFT - РИА Новости, 06.07.2023

Набиуллина положительно оценила идею создания расчетного хаба в обход SWIFT

Глава Банка России Эльвира Набиуллина положительно оценила идею по созданию в стране Персидского залива международного расчетного хаба в обход SWIFT. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T18:09

2023-07-06T18:09

2023-07-06T18:13

swift

экономика

эльвира набиуллина

персидский залив

втб

технологии

андрей костин (банкир)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина положительно оценила идею по созданию в стране Персидского залива международного расчетного хаба в обход SWIFT.Ранее в четверг в ходе сессии Финансового конгресса Банка России глава ВТБ Андрей Костин предложил создать новую систему расчетов в обход SWIFT и западных финансовых институтов. Программа создания такой системы включает в себя четыре пункта: замену SWIFT на новую систему обмена банковскими сообщениями, замену прямых корреспондентских отношений на горизонтальные связи между банками, создание нового международного депозитарного хаба, возможно, в одной из стран Персидского залива, и создание новых инструментов привлечения капитала."Что касается депозитарного хаба, создания депозитарного хаба, такого регионального, международного, мне кажется, - это очень хорошая идея. Конкретику надо обсуждать вместе с рынком, вместе с партнерами, будет ли интерес по созданию этого хаба, и в чем он может заключаться", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в четверг в ответ на просьбу прокомментировать идею Костина."Но идея, на мой взгляд, очень продуктивная для дальнейшей ее проработки, именно для развития международного рынка капитала. Мы в большей степени в последнее время говорили о международных платежах и расчетах, потому что это самая острая тема, но, конечно, сохраняя открытость экономики, открытость финансового сектора, необходимости привлечения инвестиций... вся инфраструктура развития рынка капитала требует внимания", - продолжила она.

https://ria.ru/20230703/rskhb-1881873518.html

персидский залив

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swift, экономика, эльвира набиуллина, персидский залив, втб, технологии, андрей костин (банкир)