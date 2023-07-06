https://ria.ru/20230706/kambodzha-1882549108.html

Из Камбоджи выслали сотрудников представительства Facebook*

Из Камбоджи выслали сотрудников представительства Facebook* - РИА Новости, 06.07.2023

Из Камбоджи выслали сотрудников представительства Facebook*

Власти Камбоджи выслали из страны 22 сотрудников представительского офиса компании Meta Platforms*, курировавших работу ресурсов Facebook*, объявив их... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:27

2023-07-06T12:27

2023-07-06T12:30

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БАНГКОК, 6 июл – РИА Новости. Власти Камбоджи выслали из страны 22 сотрудников представительского офиса компании Meta Platforms*, курировавших работу ресурсов Facebook*, объявив их нежелательными персонами, заявил в четверг официальный представитель иммиграционной службы Камбоджи генерал Кео Вантхан, слова которого цитирует интернет-версия газеты Khmer Times. "Представители Facebook*, члены наблюдательного совета компании Meta Platforms*, в количестве 22 человек, работали в Камбодже. Однако мы попросили их выехать из страны и более не въезжать в Камбоджу", - сказал генерал. Он добавил, что высылка сотрудников представительства связана с нарушением ими законодательства Камбоджи. Во вторник министерство иностранных дел Камбоджи отдельным приказом объявило сотрудников представительства Facebook* нежелательными персонами и предложило им выехать из страны в течение 48 часов, сообщил журналистам Кео Вантхан. В приказе говорилось, что выпущенная на прошлой неделе рекомендация наблюдательного совета Meta Platforms* временно приостановить аккаунт в социальной сети Facebook, принадлежащий премьер-министру Камбоджи Хун Сену, была политически мотивированной и противозаконной. Аккаунт премьер-министра Хун Сена, который глава камбоджийского правительства широко использовал в общении с населением страны и распространении контента, связанного с его деятельностью, был приостановлен по рекомендации наблюдательного совета Meta Platforms* на основании претензий к ряду формулировок после того, как правительство Камбоджи обратилось к Facebook* с запросом на ограничение деятельности ряда аккаунтов, принадлежащих оппозиционным фигурам, которые, по мнению властей страны, распространяли антиправительственный подрывной контент. В результате премьер Камбоджи отказался от использования Facebook* и полностью перенес свои ежедневные публикации на открытый недавно Telegram-канал.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230116/stranitsa-1845318960.html

https://ria.ru/20220620/zapret-1796798932.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, камбоджа, россия, хун сен