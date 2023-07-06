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Котяков объяснил рост продолжительности рабочей недели у россиян - РИА Новости, 06.07.2023
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10:55 06.07.2023 (обновлено: 11:32 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/kadry-1882528990.html
Котяков объяснил рост продолжительности рабочей недели у россиян
Котяков объяснил рост продолжительности рабочей недели у россиян - РИА Новости, 06.07.2023
Котяков объяснил рост продолжительности рабочей недели у россиян
К росту продолжительности рабочей недели в некоторых сферах привел дефицит кадров, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:55
2023-07-06T11:32
россия
антон котяков
экономика
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КЕМЕРОВО, 6 июл — РИА Новости. К росту продолжительности рабочей недели в некоторых сферах привел дефицит кадров, заявил глава Минтруда Антон Котяков."Сегодня большой дефицит наблюдается в обрабатывающей промышленности, большой дефицит в инженерных кадрах", — уточнил руководитель ведомства.Подобная ситуация сложилась в нескольких российских регионах и, продолжил министр, предприятия с большим объемом заказов предлагают сотрудникам за дополнительную плату более длительный трудовой день. Другой вариант подразумевает переход на шестидневную рабочую неделю, что возможно при согласии работника."(Это. — Прим. ред.) ведет к увеличению общесредней по количеству часов недели", — пояснил Котяков.Как сообщал РБК со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza, длительность рабочей недели у россиян выросла в первом квартале 2023 года до рекордного уровня с 2010-го — до 38,5 часа. Предположительно, это произошла из-за низкой безработицы и дефицита кадров.
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россия, антон котяков, экономика
Россия, Антон Котяков, Экономика
Котяков объяснил рост продолжительности рабочей недели у россиян

Глава Минтруда Котяков: дефицит кадров ведет к росту продолжительности рабочей недели

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Минтруда Антон Котяков
Глава Минтруда Антон Котяков
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Минтруда Антон Котяков. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 6 июл — РИА Новости. К росту продолжительности рабочей недели в некоторых сферах привел дефицит кадров, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
«
"Сегодня большой дефицит наблюдается в обрабатывающей промышленности, большой дефицит в инженерных кадрах", — уточнил руководитель ведомства.
Подобная ситуация сложилась в нескольких российских регионах и, продолжил министр, предприятия с большим объемом заказов предлагают сотрудникам за дополнительную плату более длительный трудовой день. Другой вариант подразумевает переход на шестидневную рабочую неделю, что возможно при согласии работника.
"(Это. — Прим. ред.) ведет к увеличению общесредней по количеству часов недели", — пояснил Котяков.
Как сообщал РБК со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza, длительность рабочей недели у россиян выросла в первом квартале 2023 года до рекордного уровня с 2010-го — до 38,5 часа. Предположительно, это произошла из-за низкой безработицы и дефицита кадров.
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