https://ria.ru/20230706/kadry-1882528990.html
Котяков объяснил рост продолжительности рабочей недели у россиян
Котяков объяснил рост продолжительности рабочей недели у россиян - РИА Новости, 06.07.2023
Котяков объяснил рост продолжительности рабочей недели у россиян
К росту продолжительности рабочей недели в некоторых сферах привел дефицит кадров, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:55
2023-07-06T10:55
2023-07-06T11:32
россия
антон котяков
экономика
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КЕМЕРОВО, 6 июл — РИА Новости. К росту продолжительности рабочей недели в некоторых сферах привел дефицит кадров, заявил глава Минтруда Антон Котяков."Сегодня большой дефицит наблюдается в обрабатывающей промышленности, большой дефицит в инженерных кадрах", — уточнил руководитель ведомства.Подобная ситуация сложилась в нескольких российских регионах и, продолжил министр, предприятия с большим объемом заказов предлагают сотрудникам за дополнительную плату более длительный трудовой день. Другой вариант подразумевает переход на шестидневную рабочую неделю, что возможно при согласии работника."(Это. — Прим. ред.) ведет к увеличению общесредней по количеству часов недели", — пояснил Котяков.Как сообщал РБК со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza, длительность рабочей недели у россиян выросла в первом квартале 2023 года до рекордного уровня с 2010-го — до 38,5 часа. Предположительно, это произошла из-за низкой безработицы и дефицита кадров.
https://ria.ru/20230314/opk-1857826443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, антон котяков, экономика
Россия, Антон Котяков, Экономика
Котяков объяснил рост продолжительности рабочей недели у россиян
Глава Минтруда Котяков: дефицит кадров ведет к росту продолжительности рабочей недели
КЕМЕРОВО, 6 июл — РИА Новости. К росту продолжительности рабочей недели в некоторых сферах привел дефицит кадров, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
«
"Сегодня большой дефицит наблюдается в обрабатывающей промышленности, большой дефицит в инженерных кадрах", — уточнил руководитель ведомства.
Подобная ситуация сложилась в нескольких российских регионах и, продолжил министр, предприятия с большим объемом заказов предлагают сотрудникам за дополнительную плату более длительный трудовой день. Другой вариант подразумевает переход на шестидневную рабочую неделю, что возможно при согласии работника.
"(Это. — Прим. ред.) ведет к увеличению общесредней по количеству часов недели", — пояснил Котяков.
Как сообщал РБК
со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza, длительность рабочей недели у россиян выросла в первом квартале 2023 года до рекордного уровня с 2010-го — до 38,5 часа. Предположительно, это произошла из-за низкой безработицы и дефицита кадров.
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