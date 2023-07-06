https://ria.ru/20230706/kadry-1882528990.html

Котяков объяснил рост продолжительности рабочей недели у россиян

Котяков объяснил рост продолжительности рабочей недели у россиян - РИА Новости, 06.07.2023

Котяков объяснил рост продолжительности рабочей недели у россиян

К росту продолжительности рабочей недели в некоторых сферах привел дефицит кадров, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:55

2023-07-06T10:55

2023-07-06T11:32

россия

антон котяков

экономика

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КЕМЕРОВО, 6 июл — РИА Новости. К росту продолжительности рабочей недели в некоторых сферах привел дефицит кадров, заявил глава Минтруда Антон Котяков."Сегодня большой дефицит наблюдается в обрабатывающей промышленности, большой дефицит в инженерных кадрах", — уточнил руководитель ведомства.Подобная ситуация сложилась в нескольких российских регионах и, продолжил министр, предприятия с большим объемом заказов предлагают сотрудникам за дополнительную плату более длительный трудовой день. Другой вариант подразумевает переход на шестидневную рабочую неделю, что возможно при согласии работника."(Это. — Прим. ред.) ведет к увеличению общесредней по количеству часов недели", — пояснил Котяков.Как сообщал РБК со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza, длительность рабочей недели у россиян выросла в первом квартале 2023 года до рекордного уровня с 2010-го — до 38,5 часа. Предположительно, это произошла из-за низкой безработицы и дефицита кадров.

https://ria.ru/20230314/opk-1857826443.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, антон котяков, экономика