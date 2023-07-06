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В бундестаге раскритиковали планы по продаже Саудовской Аравии истребителей - РИА Новости, 06.07.2023
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16:32 06.07.2023 (обновлено: 16:35 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/istrebiteli-1882623495.html
В бундестаге раскритиковали планы по продаже Саудовской Аравии истребителей
В бундестаге раскритиковали планы по продаже Саудовской Аравии истребителей - РИА Новости, 06.07.2023
В бундестаге раскритиковали планы по продаже Саудовской Аравии истребителей
Германия не имеет права отказывать Украине в поставках военной авиации, и в то же время планировать продать Саудовской Аравии 48 истребителей, заявил глава... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:32
2023-07-06T16:35
в мире
украина
бундесвер германии
eurofighter typhoon
airbus a400m
f-16
олаф шольц
саудовская аравия
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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Германия не имеет права отказывать Украине в поставках военной авиации, и в то же время планировать продать Саудовской Аравии 48 истребителей, заявил глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер ("Зеленые") в интервью медиагруппе RND. По данным Хофрайтера, офис канцлера Олафа Шольца оказывает давление на профильный комитет, чтобы была одобрена поставка 48 истребителей Eurofighter и шести Airbus A400M Саудовской Аравии. "Я - как и другие зеленые - считаю, что это в корне неверно. Потому что мы не можем отказывать Украине... в том или ином оружии, и в то же время давать самое современное оружие диктатурам и автократиям", - заявил Хофрайтер. Среди причин, по которым он осуждает данные планы, Хофрайтер также называет то, что саудиты поддерживают ливийского маршала Халифу Хафтара, который, в свою очередь, опирается на ЧВК "Вагнер". При этом Хофрайтер еще в начале дискуссии о поставках истребителей Киеву заявлял в марте, что Eurofighter и Tornado не подходят для этих целей. Бундесвер располагает 138 единицами истребителей типа Eurofighter. В мае Зеленский и британский премьер-министр Риши Сунак обсудили создание "коалиции по истребителям" для Киева. Речь идет о поставках истребителей F-16, в то время как министры обороны Германии и Великобритании подчеркивали, что более современные истребители Eurofighter поставлять Украине они не собираются. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230601/tanki-1875501164.html
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в мире, украина, бундесвер германии, eurofighter typhoon, airbus a400m, f-16, олаф шольц, саудовская аравия, халифа хафтар, германия
В мире, Украина, Бундесвер Германии, Eurofighter Typhoon, Airbus A400M, F-16, Олаф Шольц, Саудовская Аравия, Халифа Хафтар, Германия
В бундестаге раскритиковали планы по продаже Саудовской Аравии истребителей

В бундестаге раскритиковали планы по поставке истребителей Эр-Рияду вместо Киева

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Германия не имеет права отказывать Украине в поставках военной авиации, и в то же время планировать продать Саудовской Аравии 48 истребителей, заявил глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер ("Зеленые") в интервью медиагруппе RND.
По данным Хофрайтера, офис канцлера Олафа Шольца оказывает давление на профильный комитет, чтобы была одобрена поставка 48 истребителей Eurofighter и шести Airbus A400M Саудовской Аравии.
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"Я - как и другие зеленые - считаю, что это в корне неверно. Потому что мы не можем отказывать Украине... в том или ином оружии, и в то же время давать самое современное оружие диктатурам и автократиям", - заявил Хофрайтер.
Среди причин, по которым он осуждает данные планы, Хофрайтер также называет то, что саудиты поддерживают ливийского маршала Халифу Хафтара, который, в свою очередь, опирается на ЧВК "Вагнер". При этом Хофрайтер еще в начале дискуссии о поставках истребителей Киеву заявлял в марте, что Eurofighter и Tornado не подходят для этих целей.
Бундесвер располагает 138 единицами истребителей типа Eurofighter. В мае Зеленский и британский премьер-министр Риши Сунак обсудили создание "коалиции по истребителям" для Киева. Речь идет о поставках истребителей F-16, в то время как министры обороны Германии и Великобритании подчеркивали, что более современные истребители Eurofighter поставлять Украине они не собираются.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаБундесвер ГерманииEurofighter TyphoonAirbus A400MF-16Олаф ШольцСаудовская АравияХалифа ХафтарГермания
 
 
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