https://ria.ru/20230706/ionov-1882556813.html

Активисту Ионову может грозить евроордер на арест

Активисту Ионову может грозить евроордер на арест - РИА Новости, 06.07.2023

Активисту Ионову может грозить евроордер на арест

Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов заявил, что ему может грозить европейский ордер на арест за якобы имевшее место вмешательство в... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:58

2023-07-06T12:58

2023-07-06T12:58

в мире

каталония

евросоюз

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов заявил, что ему может грозить европейский ордер на арест за якобы имевшее место вмешательство в дела Каталонии. "Сегодня американцы, например, очень активно давят на испанцев, чтобы испанцы завели в отношении меня еще одно уголовное дело и выдали евроордер на мой арест за якобы вмешательство в дела Каталонии", - сказал правозащитник на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Ранее Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости, что опасается за себя и свою семью из-за большого количества поступающих угроз. Он добавил, что США, позиционирующие себя как эталон демократии и прозрачности, закрыли все эпизоды обвинения против него и не предоставили никакой информации. Ионов подчеркнул, что Вашингтон становится все более нетерпимым к альтернативным мнениям, за которые людям грозят даже реальные тюремные сроки. Минюст США в июле 2022 года обвинил Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американские власти утверждают, что Ионов в координации с ФСБ предположительно организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США". Ионов заявил РИА Новости, что его вина не доказана, а подобное дело развалится в суде.

https://ria.ru/20230706/doklad-1882548705.html

https://ria.ru/20230705/ionov-1882196612.html

каталония

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, каталония, евросоюз