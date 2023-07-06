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США осудили признание Россией "Англо-американской школы Москвы"* иноагентом - РИА Новости, 06.07.2023
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04:36 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/inoagent-1882491657.html
США осудили признание Россией "Англо-американской школы Москвы"* иноагентом
США осудили признание Россией "Англо-американской школы Москвы"* иноагентом - РИА Новости, 06.07.2023
США осудили признание Россией "Англо-американской школы Москвы"* иноагентом
США протестуют против решения властей РФ включить "Англо-американскую школу Москвы"* в реестр иностранных агентов, заявил в среду руководитель пресс-службы... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T04:36
2023-07-06T04:36
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. США протестуют против решения властей РФ включить "Англо-американскую школу Москвы"* в реестр иностранных агентов, заявил в среду руководитель пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллер. "США протестуют против вопиющего решения российского правительства объявить "Англо-американскую школу Москвы"* "иностранным агентом", что стало последним в серии действий российского правительства, вынудивших закрыть Англо-американскую школу", - заявил Миллер, чье заявление распространило дипведомство США. По его словам, данное учреждение на протяжении десятилетий гарантировало высокое качество образования для детей как иностранных дипломатов, так и российских граждан. "Вызывает тревогу тот факт, что российское правительство без законных оснований выделило таким образом авторитетное, пользующееся доверием и профессиональное образовательное учреждение", - добавил дипломат. "Англо-американская школа Москвы"* была основана в 1949 году, с момента создания и по сей день она ориентирована на обучение детей дипломатов. По последним открытым данным, ее занятия посещали до тысячи учеников. В апреле суд приостановил работу АНО "Англо-Американская школа Москвы"* за грубые нарушения при осуществлении деятельности по лицензии. По данным суда, к одной из учебных программ были допущены "педагогические работники в отсутствие документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации". Пятнадцать учителей, среди которых множество иностранцев, не имели переведенных или признанных документов, которые бы подтверждали их квалификацию. В пресс-службе столичного департамента образования и науки сообщали РИА Новости, что лицензию школе выдали в мае 2021 года, но контрольные мероприятия там не проводились в том числе из-за моратория на проверки. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, отвечая на вопрос, что будет с лицензией школы после признания ее иноагентом, заявил, что по ситуации ведется работа, все в России должны работать по российским стандартам.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
https://ria.ru/20230630/inoagent-1881567748.html
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анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия
Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия
США осудили признание Россией "Англо-американской школы Москвы"* иноагентом

США выразили протест против признания Россией "Англо-американской школы Москвы" иноагентом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. США протестуют против решения властей РФ включить "Англо-американскую школу Москвы"* в реестр иностранных агентов, заявил в среду руководитель пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"США протестуют против вопиющего решения российского правительства объявить "Англо-американскую школу Москвы"* "иностранным агентом", что стало последним в серии действий российского правительства, вынудивших закрыть Англо-американскую школу", - заявил Миллер, чье заявление распространило дипведомство США.
По его словам, данное учреждение на протяжении десятилетий гарантировало высокое качество образования для детей как иностранных дипломатов, так и российских граждан.
"Вызывает тревогу тот факт, что российское правительство без законных оснований выделило таким образом авторитетное, пользующееся доверием и профессиональное образовательное учреждение", - добавил дипломат.
"Англо-американская школа Москвы"* была основана в 1949 году, с момента создания и по сей день она ориентирована на обучение детей дипломатов. По последним открытым данным, ее занятия посещали до тысячи учеников.
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В апреле суд приостановил работу АНО "Англо-Американская школа Москвы"* за грубые нарушения при осуществлении деятельности по лицензии. По данным суда, к одной из учебных программ были допущены "педагогические работники в отсутствие документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации". Пятнадцать учителей, среди которых множество иностранцев, не имели переведенных или признанных документов, которые бы подтверждали их квалификацию.
В пресс-службе столичного департамента образования и науки сообщали РИА Новости, что лицензию школе выдали в мае 2021 года, но контрольные мероприятия там не проводились в том числе из-за моратория на проверки.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, отвечая на вопрос, что будет с лицензией школы после признания ее иноагентом, заявил, что по ситуации ведется работа, все в России должны работать по российским стандартам.

* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
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