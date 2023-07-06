https://ria.ru/20230706/inoagent-1882491657.html
США осудили признание Россией "Англо-американской школы Москвы"* иноагентом
США осудили признание Россией "Англо-американской школы Москвы"* иноагентом - РИА Новости, 06.07.2023
США осудили признание Россией "Англо-американской школы Москвы"* иноагентом
США протестуют против решения властей РФ включить "Англо-американскую школу Москвы"* в реестр иностранных агентов, заявил в среду руководитель пресс-службы... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T04:36
2023-07-06T04:36
2023-07-06T04:36
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. США протестуют против решения властей РФ включить "Англо-американскую школу Москвы"* в реестр иностранных агентов, заявил в среду руководитель пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллер. "США протестуют против вопиющего решения российского правительства объявить "Англо-американскую школу Москвы"* "иностранным агентом", что стало последним в серии действий российского правительства, вынудивших закрыть Англо-американскую школу", - заявил Миллер, чье заявление распространило дипведомство США. По его словам, данное учреждение на протяжении десятилетий гарантировало высокое качество образования для детей как иностранных дипломатов, так и российских граждан. "Вызывает тревогу тот факт, что российское правительство без законных оснований выделило таким образом авторитетное, пользующееся доверием и профессиональное образовательное учреждение", - добавил дипломат. "Англо-американская школа Москвы"* была основана в 1949 году, с момента создания и по сей день она ориентирована на обучение детей дипломатов. По последним открытым данным, ее занятия посещали до тысячи учеников. В апреле суд приостановил работу АНО "Англо-Американская школа Москвы"* за грубые нарушения при осуществлении деятельности по лицензии. По данным суда, к одной из учебных программ были допущены "педагогические работники в отсутствие документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации". Пятнадцать учителей, среди которых множество иностранцев, не имели переведенных или признанных документов, которые бы подтверждали их квалификацию. В пресс-службе столичного департамента образования и науки сообщали РИА Новости, что лицензию школе выдали в мае 2021 года, но контрольные мероприятия там не проводились в том числе из-за моратория на проверки. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, отвечая на вопрос, что будет с лицензией школы после признания ее иноагентом, заявил, что по ситуации ведется работа, все в России должны работать по российским стандартам.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
https://ria.ru/20230630/inoagent-1881567748.html
https://ria.ru/20230619/eltsin-tsentr-1879235690.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7de340d841c77200b696c4f08d8d6843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия
Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия
США осудили признание Россией "Англо-американской школы Москвы"* иноагентом
США выразили протест против признания Россией "Англо-американской школы Москвы" иноагентом
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. США протестуют против решения властей РФ включить "Англо-американскую школу Москвы"* в реестр иностранных агентов, заявил в среду руководитель пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"США протестуют против вопиющего решения российского правительства объявить "Англо-американскую школу Москвы"* "иностранным агентом", что стало последним в серии действий российского правительства, вынудивших закрыть Англо-американскую школу", - заявил Миллер, чье заявление распространило дипведомство США.
По его словам, данное учреждение на протяжении десятилетий гарантировало высокое качество образования для детей как иностранных дипломатов, так и российских граждан.
"Вызывает тревогу тот факт, что российское правительство без законных оснований выделило таким образом авторитетное, пользующееся доверием и профессиональное образовательное учреждение", - добавил дипломат.
"Англо-американская школа Москвы"* была основана в 1949 году, с момента создания и по сей день она ориентирована на обучение детей дипломатов. По последним открытым данным, ее занятия посещали до тысячи учеников.
Минюст признал журналиста Караулова* и музыканта Гребенщикова* иноагентами
В апреле суд приостановил работу АНО "Англо-Американская школа Москвы"* за грубые нарушения при осуществлении деятельности по лицензии. По данным суда, к одной из учебных программ были допущены "педагогические работники в отсутствие документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации". Пятнадцать учителей, среди которых множество иностранцев, не имели переведенных или признанных документов, которые бы подтверждали их квалификацию.
В пресс-службе столичного департамента образования и науки сообщали РИА Новости, что лицензию школе выдали в мае 2021 года, но контрольные мероприятия там не проводились в том числе из-за моратория на проверки.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев
, отвечая на вопрос, что будет с лицензией школы после признания ее иноагентом, заявил, что по ситуации ведется работа, все в России
должны работать по российским стандартам.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
Юрист объяснил, почему "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом