https://ria.ru/20230706/inflyatsiya-1882530300.html
Набиуллина объяснила, почему нужна низкая инфляция для роста экономики
Набиуллина объяснила, почему нужна низкая инфляция для роста экономики - РИА Новости, 06.07.2023
Набиуллина объяснила, почему нужна низкая инфляция для роста экономики
Рост экономики возможен в условиях достаточных инвестиций, которые можно обеспечить лишь при умеренном уровне ключевой ставки, недостижимом в условиях высокой... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:59
2023-07-06T10:59
2023-07-06T10:59
экономика
россия
санкт-петербург
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Рост экономики возможен в условиях достаточных инвестиций, которые можно обеспечить лишь при умеренном уровне ключевой ставки, недостижимом в условиях высокой инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе ЦБ РФ. "У нас иногда говорят - рост или инфляция. И рост, и низкая инфляция. Не будет роста, связанного с инвестициями, если не будет умеренных долгосрочных ставок, а умеренных долгосрочных ставок не бывает на базе высокой инфляции. Они бывают только на базе низкой, предсказуемой инфляции", - объяснила Набиуллина. Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
https://ria.ru/20230706/stavka-1882526448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина объяснила, почему нужна низкая инфляция для роста экономики
Глава ЦБ Набиуллина: экономика зависит от инвестиций, для которых важна низкая инфляция
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Рост экономики возможен в условиях достаточных инвестиций, которые можно обеспечить лишь при умеренном уровне ключевой ставки, недостижимом в условиях высокой инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе ЦБ РФ.
"У нас иногда говорят - рост или инфляция. И рост, и низкая инфляция. Не будет роста, связанного с инвестициями, если не будет умеренных долгосрочных ставок, а умеренных долгосрочных ставок не бывает на базе высокой инфляции. Они бывают только на базе низкой, предсказуемой инфляции", - объяснила Набиуллина.
Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
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