https://ria.ru/20230706/inflyatsiya-1882530300.html

Набиуллина объяснила, почему нужна низкая инфляция для роста экономики

Набиуллина объяснила, почему нужна низкая инфляция для роста экономики - РИА Новости, 06.07.2023

Набиуллина объяснила, почему нужна низкая инфляция для роста экономики

Рост экономики возможен в условиях достаточных инвестиций, которые можно обеспечить лишь при умеренном уровне ключевой ставки, недостижимом в условиях высокой... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:59

2023-07-06T10:59

2023-07-06T10:59

экономика

россия

санкт-петербург

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Рост экономики возможен в условиях достаточных инвестиций, которые можно обеспечить лишь при умеренном уровне ключевой ставки, недостижимом в условиях высокой инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе ЦБ РФ. "У нас иногда говорят - рост или инфляция. И рост, и низкая инфляция. Не будет роста, связанного с инвестициями, если не будет умеренных долгосрочных ставок, а умеренных долгосрочных ставок не бывает на базе высокой инфляции. Они бывают только на базе низкой, предсказуемой инфляции", - объяснила Набиуллина. Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.

https://ria.ru/20230706/stavka-1882526448.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, санкт-петербург, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)